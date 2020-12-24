Масова вакцинація - найефективніший метод боротьби з COVID-19, - Степанов

Масове щеплення - найефективніший метод боротьби з коронавірусом. В Україні цей процес може бути запущено в лютому наступного року.

Україна очікує перший транш доз вакцин на початку 2021 року. Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, вакцинація може початися в лютому, але терміни можуть зміститись залежно від дати поставки вакцини.

"Доступ українців до вакцини проти COVID-19 є пріоритетним питанням. Адже масове щеплення населення є найефективнішим методом боротьби з коронавірусною інфекцією", - заявив він.

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