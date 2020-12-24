Масова вакцинація - найефективніший метод боротьби з COVID-19, - Степанов
Масове щеплення - найефективніший метод боротьби з коронавірусом. В Україні цей процес може бути запущено в лютому наступного року.
Україна очікує перший транш доз вакцин на початку 2021 року. Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, вакцинація може початися в лютому, але терміни можуть зміститись залежно від дати поставки вакцини.
"Доступ українців до вакцини проти COVID-19 є пріоритетним питанням. Адже масове щеплення населення є найефективнішим методом боротьби з коронавірусною інфекцією", - заявив він.
Топ коментарі
+2 Sergii Naushenko
показати весь коментар24.12.2020 10:04
+1 No Name #437138
показати весь коментар24.12.2020 10:14
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У некоторых (10%) вообще не вырабатываются антитела. 20% будут побочные эффекты.
У остальных 3-6 месяцев.
Это для тех, кто еще не болел! Если человек переболел бессимптомно, имунная система выдержала натиск но "пошатнулась". Может быть тяжелая форма от прививки.
Где вероятность, что сейчас не обманут?