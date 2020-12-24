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Новини Коронавірус і карантин
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Масова вакцинація - найефективніший метод боротьби з COVID-19, - Степанов

Масова вакцинація - найефективніший метод боротьби з COVID-19, - Степанов

Масове щеплення - найефективніший метод боротьби з коронавірусом. В Україні цей процес може бути запущено в лютому наступного року.

Україна очікує перший транш доз вакцин на початку 2021 року. Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, вакцинація може початися в лютому, але терміни можуть зміститись залежно від дати поставки вакцини.

"Доступ українців до вакцини проти COVID-19 є пріоритетним питанням. Адже масове щеплення населення є найефективнішим методом боротьби з коронавірусною інфекцією", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-вакцину вже отримали понад 2,7 мільйона мешканців шести країн

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Тема производителя вакцины для Украины абсолютно не раскрыта...
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24.12.2020 10:04
+1
Так никто не знает) не прошло еще время чтоб говорить...
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24.12.2020 10:14
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за чий рахунок? якщо все в "асфальт закатали" г@ндони
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24.12.2020 10:03 Відповісти
Тема производителя вакцины для Украины абсолютно не раскрыта...
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24.12.2020 10:04 Відповісти
Спутник Вэ)))
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24.12.2020 10:05 Відповісти
Никто ещё не сказал - как долго будет действовать эта прививка ?
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24.12.2020 10:05 Відповісти
Так никто не знает) не прошло еще время чтоб говорить...
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24.12.2020 10:14 Відповісти
Реально никто не знает. Инфекционисты предполагают:
У некоторых (10%) вообще не вырабатываются антитела. 20% будут побочные эффекты.
У остальных 3-6 месяцев.
Это для тех, кто еще не болел! Если человек переболел бессимптомно, имунная система выдержала натиск но "пошатнулась". Может быть тяжелая форма от прививки.
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24.12.2020 11:55 Відповісти
Одна вакцина один штам вірусу, для перемоги над ним потрібно сотні раз вакцинуватись, я вибачаюсь де стільки вакцин набрати?
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24.12.2020 10:42 Відповісти
Капитан очевидность...😃
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24.12.2020 10:45 Відповісти
В марте говорили - маски самый эффективный. Обманули.
Где вероятность, что сейчас не обманут?
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24.12.2020 11:50 Відповісти
Кто вам такое говорил?
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24.12.2020 12:07 Відповісти
Солнце ,воздух и вода -наши лучшие друзья!
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24.12.2020 12:53 Відповісти
 
 