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Новости
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В шести областях выпало до 8 см снега, - Укравтодор

В шести областях выпало до 8 см снега, - Укравтодор

В Украине в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях выпало от 2 до 8 см снега.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что также есть туман в западных, северных и Одесской областях. Во Львовской и Закарпатской областях небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Средняя температура воздуха на востоке страны -4-1; преимущественно в северных, центральных областях -1+1; в западных и Одесской областях +1+5.

Отмечается, что в Днепропетровской и Луганской областях местами гололедица.

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Автор: 

дороги (2512) непогода (816) Укравтодор (663) снегопад (787)


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Топ комментарии
+3
Главное шоб в крысму снега вообще не было, шоб крысчаны могли пить только камни с неба!!!
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24.12.2020 10:16
+2
ниче себе, аж 8 сантиметров снега, аж по щиколотку, да еще и в конце декабря, кто бы мог подумать, вот неожиданность

зимой пошел снег - спешит сообщить укравтодор
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24.12.2020 10:19
+1
Пускай снег идёт в Армянска возле "Титанового завода"
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24.12.2020 10:26
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Будьте осторожны на дорогах!
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24.12.2020 10:15 Ответить
Главное шоб в крысму снега вообще не было, шоб крысчаны могли пить только камни с неба!!!
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24.12.2020 10:16 Ответить
Пускай снег идёт в Армянска возле "Титанового завода"
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24.12.2020 10:26 Ответить
ниче себе, аж 8 сантиметров снега, аж по щиколотку, да еще и в конце декабря, кто бы мог подумать, вот неожиданность

зимой пошел снег - спешит сообщить укравтодор
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24.12.2020 10:19 Ответить
На 10 часов 21 минута Кривой Рог - 44 квартал = 1,61259875430698 см. снега
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24.12.2020 10:21 Ответить
Рождественский снег растает 31 декабря а 1 января будет +7
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24.12.2020 10:30 Ответить
8 см не считая головы ... ахахахаха
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24.12.2020 10:36 Ответить
***, 8 см, это что, коллапс головного мозга.
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24.12.2020 10:57 Ответить
Как снег?
Зим-о-о-ой ??
(с) Коммунальные службы
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24.12.2020 11:57 Ответить
Радість для чиновників.... Бабла відмиють
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24.12.2020 14:05 Ответить
 
 