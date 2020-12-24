В шести областях выпало до 8 см снега, - Укравтодор

В Украине в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях выпало от 2 до 8 см снега.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что также есть туман в западных, северных и Одесской областях. Во Львовской и Закарпатской областях небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Средняя температура воздуха на востоке страны -4-1; преимущественно в северных, центральных областях -1+1; в западных и Одесской областях +1+5.

Отмечается, что в Днепропетровской и Луганской областях местами гололедица.

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