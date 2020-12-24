У шести областях випало до 8 см снігу, - Укравтодор
В Україні в Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях випало від 2 до 8 см снігу.
Про це повідомляє пресслужба "Укравтодору", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що також є туман у західних, північних і Одеській областях. У Львівській та Закарпатській областях невеликий дощ. На решті території без опадів.
Середня температура повітря на сході країни -4-1; переважно в північних, центральних областях -1 + 1; в західних і Одеській областях + 1 + 5.
Зазначається, що в Дніпропетровській і Луганській областях місцями ожеледиця.
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зимой пошел снег - спешит сообщить укравтодор
Зим-о-о-ой ??
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