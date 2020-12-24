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Новини
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У шести областях випало до 8 см снігу, - Укравтодор

У шести областях випало до 8 см снігу, - Укравтодор

В Україні в Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях випало від 2 до 8 см снігу.

Про це повідомляє пресслужба "Укравтодору", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що також є туман у західних, північних і Одеській областях. У Львівській та Закарпатській областях невеликий дощ. На решті території без опадів.

Середня температура повітря на сході країни -4-1; переважно в північних, центральних областях -1 + 1; в західних і Одеській областях + 1 + 5.

Зазначається, що в Дніпропетровській і Луганській областях місцями ожеледиця.

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Автор: 

дороги (3064) Укравтодор (1200) снігопад (466)


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Топ коментарі
+3
Главное шоб в крысму снега вообще не было, шоб крысчаны могли пить только камни с неба!!!
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24.12.2020 10:16
+2
ниче себе, аж 8 сантиметров снега, аж по щиколотку, да еще и в конце декабря, кто бы мог подумать, вот неожиданность

зимой пошел снег - спешит сообщить укравтодор
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24.12.2020 10:19
+1
Пускай снег идёт в Армянска возле "Титанового завода"
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24.12.2020 10:26
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Будьте осторожны на дорогах!
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24.12.2020 10:15 Відповісти
Главное шоб в крысму снега вообще не было, шоб крысчаны могли пить только камни с неба!!!
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24.12.2020 10:16 Відповісти
Пускай снег идёт в Армянска возле "Титанового завода"
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24.12.2020 10:26 Відповісти
ниче себе, аж 8 сантиметров снега, аж по щиколотку, да еще и в конце декабря, кто бы мог подумать, вот неожиданность

зимой пошел снег - спешит сообщить укравтодор
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24.12.2020 10:19 Відповісти
На 10 часов 21 минута Кривой Рог - 44 квартал = 1,61259875430698 см. снега
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24.12.2020 10:21 Відповісти
Рождественский снег растает 31 декабря а 1 января будет +7
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24.12.2020 10:30 Відповісти
8 см не считая головы ... ахахахаха
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24.12.2020 10:36 Відповісти
***, 8 см, это что, коллапс головного мозга.
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24.12.2020 10:57 Відповісти
Как снег?
Зим-о-о-ой ??
(с) Коммунальные службы
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24.12.2020 11:57 Відповісти
Радість для чиновників.... Бабла відмиють
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24.12.2020 14:05 Відповісти
 
 