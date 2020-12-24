У шести областях випало до 8 см снігу, - Укравтодор

В Україні в Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях випало від 2 до 8 см снігу.

Про це повідомляє пресслужба "Укравтодору", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що також є туман у західних, північних і Одеській областях. У Львівській та Закарпатській областях невеликий дощ. На решті території без опадів.

Середня температура повітря на сході країни -4-1; переважно в північних, центральних областях -1 + 1; в західних і Одеській областях + 1 + 5.

Зазначається, що в Дніпропетровській і Луганській областях місцями ожеледиця.

Також читайте: Від початку доби через негоду - понад 1000 ДТП, загинуло 13 осіб, - поліція