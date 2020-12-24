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Новости Коронавирус и карантин
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Украина не будет вводить ограничение на авиасообщение на время праздников, - Кулеба

Украина не будет вводить ограничение на авиасообщение на время праздников, - Кулеба

Кабмин Украины не планирует прекращать авиасообщение или ограничивать путешествия на время новогодних праздников.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Правительство понимает, что люди настроились на праздники, и не планирует вводить какие-то ограничения на авиасообщение", - сказал глава МИД на онлайн-брифинге в четверг.

В то же время он призвал граждан, которые все-таки решат путешествовать, придерживаться максимальных мер безопасности.

"И будем надеяться, что ничего форс-мажорного не произойдет в ближайшие недели в мире (я имею в виду форс-мажоров, связанных с пандемией), нам не придется пересматривать это решение. На сейчас позиция правительства такая", - подчеркнул Кулеба.

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Автор: 

карантин (16729) авиасообщение (793) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Понятно вы же гандоны хотите на солнышке позагорать
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24.12.2020 11:20
+2
Логично, депутаты хотят лететь в теплые страны на отдых...
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24.12.2020 11:17
+2
запрошуємо всіх ковідних з Британії і усього світу до себе в гості, тут можна спокійно потусуватись у кабаках, трахнуть дешевих шльондр без масок та презервативів та покашлять досхочу на всіх українців
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24.12.2020 11:22
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Логично, депутаты хотят лететь в теплые страны на отдых...
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24.12.2020 11:17 Ответить
Понятно вы же гандоны хотите на солнышке позагорать
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24.12.2020 11:20 Ответить
Накуй тогда-локдаун?
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24.12.2020 11:22 Ответить
зе просто держит страну в тренде))
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24.12.2020 11:26 Ответить
локдауна не будет!!!
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24.12.2020 11:26 Ответить
Ну так нах он??? Бесполезная херня.что бы был результат нужно закрывать все кроме аптек и магазинов.заправкам ток топливом торговать а так это все до сраки
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24.12.2020 11:28 Ответить
запрошуємо всіх ковідних з Британії і усього світу до себе в гості, тут можна спокійно потусуватись у кабаках, трахнуть дешевих шльондр без масок та презервативів та покашлять досхочу на всіх українців
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24.12.2020 11:22 Ответить
Правильно... Нічого ламать "Слугам недоумків" плани на різдвяний відпочинок у "Гейропі"... А вони нам потім ще "бацил" навезуть... Нових, "імпортних"...
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24.12.2020 11:28 Ответить
Мы же не Великобритания,у нас свой путь.Да и Игорь Валерьевич-против будет.
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24.12.2020 11:29 Ответить
летять утки, летять утки и густой кулеш
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24.12.2020 11:31 Ответить
Все страны закрывают авиасообщение, а эти открывают. Дегенераты.
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24.12.2020 11:57 Ответить
 
 