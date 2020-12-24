Україна не буде вводити обмеження на авіасполучення на час свят, - Кулеба
Кабмін України не планує припиняти авіасполучення або обмежувати подорожі на час новорічних свят.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Уряд розуміє, що люди налаштувалися на свята, і не планує вводити якихось обмежень на авіасполучення", - сказав голова МЗС на онлайнбрифінгу в четвер.
Водночас він закликав громадян, які все-таки вирішать подорожувати, дотримуватися максимальних заходів безпеки.
"І будемо сподіватися, що нічого форс-мажорного не станеться в найближчі тижні в світі (я маю на увазі форс-мажорів, пов'язаних із пандемією), нам не доведеться переглядати це рішення. На сьогодні позиція уряду така", - наголосив Кулеба.
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