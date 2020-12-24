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Новини Коронавірус і карантин
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Україна не буде вводити обмеження на авіасполучення на час свят, - Кулеба

Україна не буде вводити обмеження на авіасполучення на час свят, - Кулеба

Кабмін України не планує припиняти авіасполучення або обмежувати подорожі на час новорічних свят.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Уряд розуміє, що люди налаштувалися на свята, і не планує вводити якихось обмежень на авіасполучення", - сказав голова МЗС на онлайнбрифінгу в четвер.

Водночас він закликав громадян, які все-таки вирішать подорожувати, дотримуватися максимальних заходів безпеки.

"І будемо сподіватися, що нічого форс-мажорного не станеться в найближчі тижні в світі (я маю на увазі форс-мажорів, пов'язаних із пандемією), нам не доведеться переглядати це рішення. На сьогодні позиція уряду така", - наголосив Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У разі запровадження локдауну недоцільно закривати кордони й аеропорти, як ми робили навесні, - Кулеба

карантин (18172) авіасполучення (3073) Кулеба Дмитро (3604) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Понятно вы же гандоны хотите на солнышке позагорать
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24.12.2020 11:20
+2
Логично, депутаты хотят лететь в теплые страны на отдых...
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24.12.2020 11:17
+2
запрошуємо всіх ковідних з Британії і усього світу до себе в гості, тут можна спокійно потусуватись у кабаках, трахнуть дешевих шльондр без масок та презервативів та покашлять досхочу на всіх українців
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24.12.2020 11:22
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Логично, депутаты хотят лететь в теплые страны на отдых...
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24.12.2020 11:17 Відповісти
Понятно вы же гандоны хотите на солнышке позагорать
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24.12.2020 11:20 Відповісти
Накуй тогда-локдаун?
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24.12.2020 11:22 Відповісти
зе просто держит страну в тренде))
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24.12.2020 11:26 Відповісти
локдауна не будет!!!
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24.12.2020 11:26 Відповісти
Ну так нах он??? Бесполезная херня.что бы был результат нужно закрывать все кроме аптек и магазинов.заправкам ток топливом торговать а так это все до сраки
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24.12.2020 11:28 Відповісти
запрошуємо всіх ковідних з Британії і усього світу до себе в гості, тут можна спокійно потусуватись у кабаках, трахнуть дешевих шльондр без масок та презервативів та покашлять досхочу на всіх українців
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24.12.2020 11:22 Відповісти
Правильно... Нічого ламать "Слугам недоумків" плани на різдвяний відпочинок у "Гейропі"... А вони нам потім ще "бацил" навезуть... Нових, "імпортних"...
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24.12.2020 11:28 Відповісти
Мы же не Великобритания,у нас свой путь.Да и Игорь Валерьевич-против будет.
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24.12.2020 11:29 Відповісти
летять утки, летять утки и густой кулеш
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24.12.2020 11:31 Відповісти
Все страны закрывают авиасообщение, а эти открывают. Дегенераты.
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24.12.2020 11:57 Відповісти
 
 