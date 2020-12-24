В ВСУ за сутки выявили 196 новых случаев COVID-19, - командование Медсил

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выявили 196 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 24 декабря в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет – 2 531 человек. Всего за время пандемии выздоровели – 10 853 человека, летальных случаев – 36", - сообщается на странице Медсил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 196 новых случаев заболевания COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 14 человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 183 человека. Также на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 399 человек.

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Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



