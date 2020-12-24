У ЗСУ за добу виявили 196 нових випадків COVID-19, - командування Медсил

У Збройних силах України (ЗСУ) за минулу добу виявили 196 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10:00 24 грудня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє - 2 531 особа. Всього за час пандемії одужали - 10 853 особи, летальних випадків - 36", - повідомляється на сторінці Медсил у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Так, за минулу добу зареєстровано 196 нових випадків захворювання на COVID-19. З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 14 осіб. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 183 особи. Також на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 399 осіб.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний.

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