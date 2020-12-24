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Санду официально вступила в должность президента Молдовы

Санду официально вступила в должность президента Молдовы

Новый президент Молдовы Майя Санду официально вступила в должность, она приняла присягу в ходе церемонии инаугурации.

Как информрует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, церемония инаугурации проходит в рамках совместного торжественного заседания парламента Молдовы и Конституционного суда.

"Клянусь отдавать все свои силы и умение во имя процветания Республики Молдова, соблюдать конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права человека, суверенитет, независимость и территориальную целостность Молдовы", - произнесла текст присяги Майя Санду, держа руку на Конституции.

После этого она поцеловала государственный флаг и получила из рук председателя Конституционного суда атрибуты главы государства - флаг и специальное колье.

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Согласно результатам выборов, которые состоялись 15 ноября, лидер Партии "Действие и солидарность" Майя Санду получила 57,72%. Ее оппонент, действующий президент Игорь Додон - 42,28% голосов.

Додон отказался от участия в церемонии принятия присяги новым президентом.

инаугурация (467) Молдова (1876) Мая Санду (213)


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Топ комментарии
+5
Поздравляем весь рюскэ народ и лично Путина, у которого от этого события лопнула геморройная шишка. Пусть теперь загодя готовит жилье для выводимого из Приднестровья военного контингента, вместе с их свиноматками и сопливым приплодом.
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24.12.2020 11:35
+4
прощай, не митая росія!
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24.12.2020 11:29
+4
У добру путь, Молдова!
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24.12.2020 11:41
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прощай, не митая росія!
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24.12.2020 11:29 Ответить
на сколько прощай? на 4 года?
ты просто глупенький и не знаешь, что у молдаван уже были ТРИ прорумынских президента-русофоба, и это не считая еще нескольких исполняющих обязанности.

через 4 года молдаванчики выберут пророссийского, эта нация неизлечима...
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24.12.2020 11:44 Ответить
а ты шо, якут?
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24.12.2020 13:03 Ответить
Поздравляем весь рюскэ народ и лично Путина, у которого от этого события лопнула геморройная шишка. Пусть теперь загодя готовит жилье для выводимого из Приднестровья военного контингента, вместе с их свиноматками и сопливым приплодом.
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24.12.2020 11:35 Ответить
Ну так их всех можно вывести в дэнэрэ и лэнэрэ, я думаю это не проблема не в ростов же к федрычу)))
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24.12.2020 11:43 Ответить
Следующий этап будет расформирование НВФ ПМР и вообща ликвидация этого незаконного образования.
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24.12.2020 11:59 Ответить
Сильная, целеустремленная, успешная женщина.
Искренне желаю вам Майя успехов и удачи в делах!!
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24.12.2020 11:37 Ответить
Она не будет целовать зад ботоксному нелюдю как холуй долбодон, это уже не мало. Успеха Майе в делах!
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24.12.2020 13:14 Ответить
У добру путь, Молдова!
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24.12.2020 11:41 Ответить
В добрий час,Майя!!! )))
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24.12.2020 11:51 Ответить
Замечательный подарок Путину к Рождеству по западному стилю. На очереди следующий подарок к Рождеству, теперь уже по православному стилю - окончательный вердикт Сената США по итогам президентских выборов.
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24.12.2020 12:02 Ответить
Ох, может быть хоть у нее что-то получится.
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24.12.2020 13:50 Ответить
 
 