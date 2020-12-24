Санду офіційно вступила на посаду президентки Молдови

Нова президентка Молдови Мая Санду офіційно вступила на посаду, вона склала присягу в ході церемонії інавгурації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, церемонія інавгурації проходить у рамках спільного урочистого засідання парламенту Молдови і Конституційного суду.

"Клянуся віддавати всі свої сили і вміння в ім'я процвітання Республіки Молдова, дотримуватися Конституції і законів країни, захищати демократію, основні права людини, суверенітет, незалежність і територіальну цілісність Молдови", - промовила текст присяги Мая Санду, тримаючи руку на Конституції.

Після цього вона поцілувала державний прапор і отримала з рук голови Конституційного суду атрибути глави держави - прапор і спеціальне кольє.

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Згідно з результатами виборів, які відбулися 15 листопада, лідерка Партії "Дія і солідарність" Мая Санду отримала 57,72%. Її опонент, чинний президент Ігор Додон - 42,28% голосів.

Додон відмовився від участі в церемонії складання присяги новою президенткою.