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Санду офіційно вступила на посаду президентки Молдови

Санду офіційно вступила на посаду президентки Молдови

Нова президентка Молдови Мая Санду офіційно вступила на посаду, вона склала присягу в ході церемонії інавгурації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, церемонія інавгурації проходить у рамках спільного урочистого засідання парламенту Молдови і Конституційного суду.

"Клянуся віддавати всі свої сили і вміння в ім'я процвітання Республіки Молдова, дотримуватися Конституції і законів країни, захищати демократію, основні права людини, суверенітет, незалежність і територіальну цілісність Молдови", - промовила текст присяги Мая Санду, тримаючи руку на Конституції.

Після цього вона поцілувала державний прапор і отримала з рук голови Конституційного суду атрибути глави держави - прапор і спеціальне кольє.

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Згідно з результатами виборів, які відбулися 15 листопада, лідерка Партії "Дія і солідарність" Мая Санду отримала 57,72%. Її опонент, чинний президент Ігор Додон - 42,28% голосів.

Додон відмовився від участі в церемонії складання присяги новою президенткою.

Автор: 

інавгурація (232) Молдова (2075) Мая Санду (255)


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Топ коментарі
+5
Поздравляем весь рюскэ народ и лично Путина, у которого от этого события лопнула геморройная шишка. Пусть теперь загодя готовит жилье для выводимого из Приднестровья военного контингента, вместе с их свиноматками и сопливым приплодом.
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24.12.2020 11:35
+4
прощай, не митая росія!
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24.12.2020 11:29
+4
У добру путь, Молдова!
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24.12.2020 11:41
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прощай, не митая росія!
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24.12.2020 11:29 Відповісти
на сколько прощай? на 4 года?
ты просто глупенький и не знаешь, что у молдаван уже были ТРИ прорумынских президента-русофоба, и это не считая еще нескольких исполняющих обязанности.

через 4 года молдаванчики выберут пророссийского, эта нация неизлечима...
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24.12.2020 11:44 Відповісти
а ты шо, якут?
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24.12.2020 13:03 Відповісти
Поздравляем весь рюскэ народ и лично Путина, у которого от этого события лопнула геморройная шишка. Пусть теперь загодя готовит жилье для выводимого из Приднестровья военного контингента, вместе с их свиноматками и сопливым приплодом.
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24.12.2020 11:35 Відповісти
Ну так их всех можно вывести в дэнэрэ и лэнэрэ, я думаю это не проблема не в ростов же к федрычу)))
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24.12.2020 11:43 Відповісти
Следующий этап будет расформирование НВФ ПМР и вообща ликвидация этого незаконного образования.
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24.12.2020 11:59 Відповісти
Сильная, целеустремленная, успешная женщина.
Искренне желаю вам Майя успехов и удачи в делах!!
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24.12.2020 11:37 Відповісти
Она не будет целовать зад ботоксному нелюдю как холуй долбодон, это уже не мало. Успеха Майе в делах!
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24.12.2020 13:14 Відповісти
У добру путь, Молдова!
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24.12.2020 11:41 Відповісти
В добрий час,Майя!!! )))
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24.12.2020 11:51 Відповісти
Замечательный подарок Путину к Рождеству по западному стилю. На очереди следующий подарок к Рождеству, теперь уже по православному стилю - окончательный вердикт Сената США по итогам президентских выборов.
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24.12.2020 12:02 Відповісти
Ох, может быть хоть у нее что-то получится.
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24.12.2020 13:50 Відповісти
 
 