Санду офіційно вступила на посаду президентки Молдови
Нова президентка Молдови Мая Санду офіційно вступила на посаду, вона склала присягу в ході церемонії інавгурації.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, церемонія інавгурації проходить у рамках спільного урочистого засідання парламенту Молдови і Конституційного суду.
"Клянуся віддавати всі свої сили і вміння в ім'я процвітання Республіки Молдова, дотримуватися Конституції і законів країни, захищати демократію, основні права людини, суверенітет, незалежність і територіальну цілісність Молдови", - промовила текст присяги Мая Санду, тримаючи руку на Конституції.
Після цього вона поцілувала державний прапор і отримала з рук голови Конституційного суду атрибути глави держави - прапор і спеціальне кольє.
Згідно з результатами виборів, які відбулися 15 листопада, лідерка Партії "Дія і солідарність" Мая Санду отримала 57,72%. Її опонент, чинний президент Ігор Додон - 42,28% голосів.
Додон відмовився від участі в церемонії складання присяги новою президенткою.
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ты просто глупенький и не знаешь, что у молдаван уже были ТРИ прорумынских президента-русофоба, и это не считая еще нескольких исполняющих обязанности.
через 4 года молдаванчики выберут пророссийского, эта нация неизлечима...
Искренне желаю вам Майя успехов и удачи в делах!!