На массовых акциях электрошокеры применять не будут, - глава Нацполиции Клименко

Полицейские не будут применять электрошокеры на массовых акциях протеста, так как это нецелесообразно.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Мы на массовые акции не берем даже резиновые палки. Дубинки только у спецподразделений и то, для того, чтобы защитить других людей в случае явного и жесткого нарушения общественного порядка. Мы минимизируем проявление силы. Поэтому, если у кого-то есть желание поговорить о том, что электрошокер будет применятся во время массовых акций, я скажу так: не будет. Это нецелесообразно", - рассказал глава Нацполиции.

По его словам, электрошокеры применяются правоохранителями в более, чем 100 странах мира, и они предназначены только для того, чтобы остановить преступника.

"Закон четко говорит о том, в каких случаях спецсредства применяются. Однозначно они не будут применяться в отношении беременных женщин, стариков, детей и т.д. Более того, использование электрошокера допускается только после соответствующей подготовки сотрудников полиции. На данный момент шокеров закуплено всего лишь 200, - уточнил Клименко. - Мы ждем принятия законопроекта, которым вносятся изменения в закон о Нацполиции, потому что переживаем за наших сотрудников, которые после применения спецсредств могут фигурировать в расследованиях того же ГБР. Но основная задача – минимизировать летальность при применении электрошокеров. И применять мы их будем исключительно против преступников, чтобы пресечь посягательства на жизнь и здоровье сотрудников полиции или граждан. По большому счету электрошокер – это альтернатива огнестрельному оружию".

Он также подчеркнул, что в конце смены каждый сотрудник Нацполиции, применивший электрошокер, будет писать рапорт о том, какие были основания для его применения.

Полную версию интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацполиция расследует 42 уголовных производства об угрозах журналистам, - Клименко