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На массовых акциях электрошокеры применять не будут, - глава Нацполиции Клименко

На массовых акциях электрошокеры применять не будут, - глава Нацполиции Клименко

Полицейские не будут применять электрошокеры на массовых акциях протеста, так как это нецелесообразно.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Мы на массовые акции не берем даже резиновые палки. Дубинки только у спецподразделений и то, для того, чтобы защитить других людей в случае явного и жесткого нарушения общественного порядка. Мы минимизируем проявление силы. Поэтому, если у кого-то есть желание поговорить о том, что электрошокер будет применятся во время массовых акций, я скажу так: не будет. Это нецелесообразно", - рассказал глава Нацполиции.

По его словам, электрошокеры применяются правоохранителями в более, чем 100 странах мира, и они предназначены только для того, чтобы остановить преступника.

"Закон четко говорит о том, в каких случаях спецсредства применяются. Однозначно они не будут применяться в отношении беременных женщин, стариков, детей и т.д. Более того, использование электрошокера допускается только после соответствующей подготовки сотрудников полиции. На данный момент шокеров закуплено всего лишь 200, - уточнил Клименко. - Мы ждем принятия законопроекта, которым вносятся изменения в закон о Нацполиции, потому что переживаем за наших сотрудников, которые после применения спецсредств могут фигурировать в расследованиях того же ГБР. Но основная задача – минимизировать летальность при применении электрошокеров. И применять мы их будем исключительно против преступников, чтобы пресечь посягательства на жизнь и здоровье сотрудников полиции или граждан. По большому счету электрошокер – это альтернатива огнестрельному оружию".

Он также подчеркнул, что в конце смены каждый сотрудник Нацполиции, применивший электрошокер, будет писать рапорт о том, какие были основания для его применения.

Полную версию интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацполиция расследует 42 уголовных производства об угрозах журналистам, - Клименко

Автор: 

акция (2425) Нацполиция (16487) Клименко (365) спецсредства (19)


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Топ комментарии
+6
Точно такие же песни мусора пели в 2013 году.
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24.12.2020 13:32
+4
Подросла молодая беркутня почти за 2 года правления зеленских))))
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24.12.2020 13:35
+4
Мусора падаль ублюдочная
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24.12.2020 13:44
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То есть купили чтобы не применять.
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24.12.2020 13:30 Ответить
а шо круче электрошокер или коктейл молотова
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24.12.2020 21:23 Ответить
Та выдайте уже мусорам эбонитовые палки. ФОПам будет в радость
На массовых акциях электрошокеры применять не будут, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 4159
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24.12.2020 13:32 Ответить
Точно такие же песни мусора пели в 2013 году.
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24.12.2020 13:32 Ответить
во дурачек... тут пАпередники папередников с калашами бегали и добегались, а этот совсем борзо говорит..
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24.12.2020 13:32 Ответить
Нецелесообразно-скажи прямо,ссыкотно.
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24.12.2020 13:39 Ответить
Ой спасибо!!! ой верим-верим вам!!!! бубочка никогда не обманет, он честный, он все для людей- не спит , не ест!!! Не будут людей бить током, верим!!!!! Возьмут только эбонитовые палочки
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24.12.2020 13:35 Ответить
Подросла молодая беркутня почти за 2 года правления зеленских))))
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24.12.2020 13:35 Ответить
Молодая беркутня рожденная порохом и его рахФормами.
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24.12.2020 13:43 Ответить
шото не помню шоб магазины Рошен охраняла нац гвардия)) Как концерт 95го щапито)))
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24.12.2020 13:46 Ответить
Это говорит только о том, что у тебя плохая память.
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24.12.2020 13:57 Ответить
Ещё как охраняли на Лесном
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24.12.2020 15:40 Ответить
дякую, дуже дякую- сидайте пане Игор....
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24.12.2020 13:38 Ответить
Мусора падаль ублюдочная
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24.12.2020 13:44 Ответить
Значит будут
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24.12.2020 13:44 Ответить
спасибо, наверное... как в анекдоте "...а мог бы и шашкой рубануть..."
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24.12.2020 13:45 Ответить
Предусмотрительные, а то могут эти шокеры им в дупу засунуть.
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24.12.2020 13:50 Ответить
ай, спасіба, маладєц,
чуєшь, шо грядьот пі...
шото очєнь нєхорошеє
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24.12.2020 13:55 Ответить
Можливо й не будуть, але це під настрій.
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24.12.2020 14:29 Ответить
Это новогодний подарок украинцам от МВД?
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24.12.2020 15:39 Ответить
 
 