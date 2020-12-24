На масових акціях електрошокери застосовувати не будуть, - глава Нацполіції Клименко

Поліцейські не застосовуватимуть електрошокери на масових акціях протесту, бо це недоцільно.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив глава Національної поліції Ігор Клименко.

"Ми на масові акції не беремо навіть гумові палиці. Дубинки тільки у спецпідрозділів і то, для того, щоб захистити інших людей у разі явного і жорсткого порушення громадського порядку. Ми мінімізуємо прояв сили. Тому, якщо у когось є бажання поговорити про те, що електрошокер буде застосовуватися під час масових акцій, я скажу так: не буде. Це недоцільно", - розповів глава Нацполіції.

За його словами, електрошокери застосовуються правоохоронцями у понад 100 країнах світу, і вони призначені тільки для того, щоб зупинити злочинця.

"Закон чітко говорить про те, в яких випадках спецзасоби застосовуються. Однозначно вони не будуть застосовуватися щодо вагітних жінок, людей похилого віку, дітей тощо. Більш того, використання електрошокера допускається тільки після відповідної підготовки співробітників поліції. На цей момент шокерів закуплено всього лише 200, - уточнив Клименко. - Ми чекаємо прийняття законопроєкту, яким вносяться зміни в закон про Нацполіцію, тому що переживаємо за наших співробітників, які після застосування спецзасобів можуть фігурувати в розслідуваннях того ж ДБР. Але основне завдання - мінімізувати летальність при застосуванні електрошокерів. і застосовувати ми їх будемо виключно проти злочинців, щоб припинити зазіхання на життя і здоров'я співробітників поліції або громадян. За великим рахунком електрошокер - це альтернатива вогнепальної зброї".

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Він також підкреслив, що в кінці зміни кожен співробітник Нацполіції, що застосував електрошокер, буде писати рапорт про те, які були підстави для його застосування.

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