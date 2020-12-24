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Новини
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На масових акціях електрошокери застосовувати не будуть, - глава Нацполіції Клименко

На масових акціях електрошокери застосовувати не будуть, - глава Нацполіції Клименко

Поліцейські не застосовуватимуть електрошокери на масових акціях протесту, бо це недоцільно.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив глава Національної поліції Ігор Клименко.

"Ми на масові акції не беремо навіть гумові палиці. Дубинки тільки у спецпідрозділів і то, для того, щоб захистити інших людей у разі явного і жорсткого порушення громадського порядку. Ми мінімізуємо прояв сили. Тому, якщо у когось є бажання поговорити про те, що електрошокер буде застосовуватися під час масових акцій, я скажу так: не буде. Це недоцільно", - розповів глава Нацполіції.

За його словами, електрошокери застосовуються правоохоронцями у понад 100 країнах світу, і вони призначені тільки для того, щоб зупинити злочинця.

"Закон чітко говорить про те, в яких випадках спецзасоби застосовуються. Однозначно вони не будуть застосовуватися щодо вагітних жінок, людей похилого віку, дітей тощо. Більш того, використання електрошокера допускається тільки після відповідної підготовки співробітників поліції. На цей момент шокерів закуплено всього лише 200, - уточнив Клименко. - Ми чекаємо прийняття законопроєкту, яким вносяться зміни в закон про Нацполіцію, тому що переживаємо за наших співробітників, які після застосування спецзасобів можуть фігурувати в розслідуваннях того ж ДБР. Але основне завдання - мінімізувати летальність при застосуванні електрошокерів. і застосовувати ми їх будемо виключно проти злочинців, щоб припинити зазіхання на життя і здоров'я співробітників поліції або громадян. За великим рахунком електрошокер - це альтернатива вогнепальної зброї".

Також читайте: Нацполіція розслідує 42 кримінальні провадження про погрози журналістам, - Клименко

Він також підкреслив, що в кінці зміни кожен співробітник Нацполіції, що застосував електрошокер, буде писати рапорт про те, які були підстави для його застосування.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Автор: 

акція (1455) Нацполіція (15193) Клименко (283) спецзасоби (8)


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Топ коментарі
+6
Точно такие же песни мусора пели в 2013 году.
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24.12.2020 13:32
+4
Подросла молодая беркутня почти за 2 года правления зеленских))))
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24.12.2020 13:35
+4
Мусора падаль ублюдочная
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24.12.2020 13:44
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То есть купили чтобы не применять.
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24.12.2020 13:30 Відповісти
а шо круче электрошокер или коктейл молотова
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24.12.2020 21:23 Відповісти
Та выдайте уже мусорам эбонитовые палки. ФОПам будет в радость
На массовых акциях электрошокеры применять не будут, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 4159
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24.12.2020 13:32 Відповісти
Точно такие же песни мусора пели в 2013 году.
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24.12.2020 13:32 Відповісти
во дурачек... тут пАпередники папередников с калашами бегали и добегались, а этот совсем борзо говорит..
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24.12.2020 13:32 Відповісти
Нецелесообразно-скажи прямо,ссыкотно.
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24.12.2020 13:39 Відповісти
Ой спасибо!!! ой верим-верим вам!!!! бубочка никогда не обманет, он честный, он все для людей- не спит , не ест!!! Не будут людей бить током, верим!!!!! Возьмут только эбонитовые палочки
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24.12.2020 13:35 Відповісти
Подросла молодая беркутня почти за 2 года правления зеленских))))
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24.12.2020 13:35 Відповісти
Молодая беркутня рожденная порохом и его рахФормами.
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24.12.2020 13:43 Відповісти
шото не помню шоб магазины Рошен охраняла нац гвардия)) Как концерт 95го щапито)))
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24.12.2020 13:46 Відповісти
Это говорит только о том, что у тебя плохая память.
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24.12.2020 13:57 Відповісти
Ещё как охраняли на Лесном
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24.12.2020 15:40 Відповісти
дякую, дуже дякую- сидайте пане Игор....
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24.12.2020 13:38 Відповісти
Мусора падаль ублюдочная
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24.12.2020 13:44 Відповісти
Значит будут
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24.12.2020 13:44 Відповісти
спасибо, наверное... как в анекдоте "...а мог бы и шашкой рубануть..."
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24.12.2020 13:45 Відповісти
Предусмотрительные, а то могут эти шокеры им в дупу засунуть.
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24.12.2020 13:50 Відповісти
ай, спасіба, маладєц,
чуєшь, шо грядьот пі...
шото очєнь нєхорошеє
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24.12.2020 13:55 Відповісти
Можливо й не будуть, але це під настрій.
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24.12.2020 14:29 Відповісти
Это новогодний подарок украинцам от МВД?
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24.12.2020 15:39 Відповісти
 
 