Баканов поздравил контрразведчиков СБУ с профессиональным праздником
Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов поздравил сотрудников Департамента контрразведки СБУ с профессиональным праздником и вручил им ведомственные награды.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Контрразведка - это основа спецслужбы. От нее в первую очередь зависит, насколько успешно страна противодействует вызовам. Поэтому контрразведчикам всегда нужно быть на шаг впереди любой угрозы, и одновременно - невидимыми для врага", - сказал Баканов.
Он отметил, что вместе с ежедневными задачами, такими как противодействие российским спецслужбам, разоблачение предателей и шпионов, предотвращение терактов и диверсий, контрразведка выполняет еще и более глобальную миссию.
"С каждой удачной реализацией мы приближаемся к нашей основной цели - победе Украины, восстановлению территориальной целостности и возвращению Крыма и Донбасса", - заявил глава СБУ.
Ведомственные награды получили 15 сотрудников контрразведки СБУ.
Баканов поблагодарил подразделения за профессионализм и пожелал оперативного везения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
фсбшный агент, предатель и преступник Баканов поздравляет украинскую контразведку с профессиональным праздником!..
де таке ще можливо?!?!?!!!??! лишень у 95 кварталі....... .
вся країна перетворилася в дешевенький і тупуватий квартал.
ми того варті???
а таки варті.
патріоти гинуть а цих потвор жодної. жодної!!!!
"скоро! скоро! к нам приедет Варфоломей! он будет запрещать "нашего блаженнейшего" (имеется в виду глава пятой колонны РФ и РПЦ в Украине Онуфрий). Мы должны все как один встать на защиту православия в Украине! Это будет наш последний бой! Мы должны отстоять нашу Лавру! Наши храмы, которые у нас будут скоро отнимать с кровью! Каждый мужчина если надо должен взять оружие для защиты православия!"
Чувствуете чей сценарий? Это похлеще квартальной кловунады. Сначала сделали президентом посмешище, потом уничтожили и разложили государство изнутри, теперь пора и менять кловуна на "сильную руку" - и все под маркой "защиты православия.
Похоже, январь будет пострашней всяких локдаунов...