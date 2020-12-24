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Баканов поздравил контрразведчиков СБУ с профессиональным праздником

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов поздравил сотрудников Департамента контрразведки СБУ с профессиональным праздником и вручил им ведомственные награды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Контрразведка - это основа спецслужбы. От нее в первую очередь зависит, насколько успешно страна противодействует вызовам. Поэтому контрразведчикам всегда нужно быть на шаг впереди любой угрозы, и одновременно - невидимыми для врага", - сказал Баканов.

Он отметил, что вместе с ежедневными задачами, такими как противодействие российским спецслужбам, разоблачение предателей и шпионов, предотвращение терактов и диверсий, контрразведка выполняет еще и более глобальную миссию.

"С каждой удачной реализацией мы приближаемся к нашей основной цели - победе Украины, восстановлению территориальной целостности и возвращению Крыма и Донбасса", - заявил глава СБУ.

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Ведомственные награды получили 15 сотрудников контрразведки СБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В 2020 г. военная контрразведка СБУ разоблачила 3 ​​шпиона, 15 вражеских агентов, 40 участников НВФ и предупредила серию терактов в районе ООС. ФОТОрепортаж

Баканов поблагодарил подразделения за профессионализм и пожелал оперативного везения.

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Баканов поздравил контрразведчиков СБУ с профессиональным праздником 03
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Баканов поздравил контрразведчиков СБУ с профессиональным праздником 05
Фото: сайт СБУ

контрразведка (496) СБУ (19923) Баканов Иван (303)


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Топ комментарии
+6
Да это откровенное глумление!!!
фсбшный агент, предатель и преступник Баканов поздравляет украинскую контразведку с профессиональным праздником!..
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24.12.2020 13:38
+5
Чёрный юмор в исполнении чорта.
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24.12.2020 13:27
+4
ага і медальки роздать за успішно проведену операцію з вагнеровцями
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24.12.2020 13:30
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Чёрный юмор в исполнении чорта.
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24.12.2020 13:27 Ответить
С чем их поздравлять, когда на свободе Ермак и Портнов, когда легально сужествует ОПЗЖ и вольготно всякой сволочи.
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24.12.2020 14:19 Ответить
С днем вымогателя что ли?
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24.12.2020 13:28 Ответить
Не с чем их поздравлять ,достижений и успехов ровно НОЛЬ ,разве что с повышением личного благосостояния .
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24.12.2020 13:29 Ответить
За кадром остались подарки. А лучший подарок для СБУшника - это адресок конвертцентра. Думаю они как раз и были в этих красивых папочках.
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24.12.2020 13:29 Ответить
ага і медальки роздать за успішно проведену операцію з вагнеровцями
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24.12.2020 13:30 Ответить
Да это откровенное глумление!!!
фсбшный агент, предатель и преступник Баканов поздравляет украинскую контразведку с профессиональным праздником!..
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24.12.2020 13:38 Ответить
Баканов / Юрист Коломойского Баканов-его личный охранник: СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского/ СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский. На "АрселорМиттал" открыли уголовное дело/СБУ проводит обыски в "Укроборонпроме" и "Укрспецэкспорте" .03.12.20 / Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений.
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24.12.2020 13:43 Ответить
Дякую! Дуже дякую!

Баканов привітав контррозвідників СБУ з професійним святом - Цензор.НЕТ 3431
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24.12.2020 13:50 Ответить
шо тут ще добавити, країна нікчемних придурків...... , у якій наші спецслужби "вітають" агенти кремля які очолюють ці служби.
де таке ще можливо?!?!?!!!??! лишень у 95 кварталі....... .
вся країна перетворилася в дешевенький і тупуватий квартал.
ми того варті???
а таки варті.
патріоти гинуть а цих потвор жодної. жодної!!!!
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24.12.2020 14:27 Ответить
и вагнеровцы поздравили баканова и расцеловали ермака
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24.12.2020 13:52 Ответить
Служба Безпеки РФ в Україні! Все як при "профффесрі " повернулось взад ! Такий сором !
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24.12.2020 14:02 Ответить
А почему амфашик тявкает на свободе?
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24.12.2020 14:14 Ответить
Похоже, "праздник" приближается... На многих "православных", точнее, псевдоправославных группах в мессенджерах и соцсетях разгоняется новый жупел и пужалки от ОПЗЖ:
"скоро! скоро! к нам приедет Варфоломей! он будет запрещать "нашего блаженнейшего" (имеется в виду глава пятой колонны РФ и РПЦ в Украине Онуфрий). Мы должны все как один встать на защиту православия в Украине! Это будет наш последний бой! Мы должны отстоять нашу Лавру! Наши храмы, которые у нас будут скоро отнимать с кровью! Каждый мужчина если надо должен взять оружие для защиты православия!"
Чувствуете чей сценарий? Это похлеще квартальной кловунады. Сначала сделали президентом посмешище, потом уничтожили и разложили государство изнутри, теперь пора и менять кловуна на "сильную руку" - и все под маркой "защиты православия.
Похоже, январь будет пострашней всяких локдаунов...
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24.12.2020 14:42 Ответить
квартальная скотина поздравляет профессионалов...(
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24.12.2020 15:27 Ответить
 
 