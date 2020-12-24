Баканов поздравил контрразведчиков СБУ с профессиональным праздником

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов поздравил сотрудников Департамента контрразведки СБУ с профессиональным праздником и вручил им ведомственные награды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Контрразведка - это основа спецслужбы. От нее в первую очередь зависит, насколько успешно страна противодействует вызовам. Поэтому контрразведчикам всегда нужно быть на шаг впереди любой угрозы, и одновременно - невидимыми для врага", - сказал Баканов.

Он отметил, что вместе с ежедневными задачами, такими как противодействие российским спецслужбам, разоблачение предателей и шпионов, предотвращение терактов и диверсий, контрразведка выполняет еще и более глобальную миссию.

"С каждой удачной реализацией мы приближаемся к нашей основной цели - победе Украины, восстановлению территориальной целостности и возвращению Крыма и Донбасса", - заявил глава СБУ.

Ведомственные награды получили 15 сотрудников контрразведки СБУ.

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Баканов поблагодарил подразделения за профессионализм и пожелал оперативного везения.









Фото: сайт СБУ