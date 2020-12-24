Баканов привітав контррозвідників СБУ з професійним святом
Голова Служби безпеки України Іван Баканов привітав співробітників Департаменту контррозвідки СБУ з професійним святом і вручив їм відомчі нагороди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Контррозвідка - це основа спецслужби. Від неї в першу чергу залежить, наскільки успішно країна протидіє викликам. Тому контррозвідникам завжди потрібно бути на крок попереду будь-якої загрози, і одночасно - невидимими для ворога", - сказав Баканов.
Він зазначив, що разом зі щоденними завданнями, такими як протидія російським спецслужбам, викриття зрадників і шпигунів, запобігання терактам і диверсіям, контррозвідка виконує ще й більш глобальну місію.
"Із кожною вдалою реалізацією ми наближаємося до нашої основної мети - перемоги України, відновлення територіальної цілісності та повернення Криму і Донбасу", - заявив голова СБУ.
Відомчі нагороди отримали 15 співробітників контррозвідки СБУ.
Баканов подякував підрозділу за професіоналізм і побажав оперативних успіхів.
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фсбшный агент, предатель и преступник Баканов поздравляет украинскую контразведку с профессиональным праздником!..
де таке ще можливо?!?!?!!!??! лишень у 95 кварталі....... .
вся країна перетворилася в дешевенький і тупуватий квартал.
ми того варті???
а таки варті.
патріоти гинуть а цих потвор жодної. жодної!!!!
"скоро! скоро! к нам приедет Варфоломей! он будет запрещать "нашего блаженнейшего" (имеется в виду глава пятой колонны РФ и РПЦ в Украине Онуфрий). Мы должны все как один встать на защиту православия в Украине! Это будет наш последний бой! Мы должны отстоять нашу Лавру! Наши храмы, которые у нас будут скоро отнимать с кровью! Каждый мужчина если надо должен взять оружие для защиты православия!"
Чувствуете чей сценарий? Это похлеще квартальной кловунады. Сначала сделали президентом посмешище, потом уничтожили и разложили государство изнутри, теперь пора и менять кловуна на "сильную руку" - и все под маркой "защиты православия.
Похоже, январь будет пострашней всяких локдаунов...