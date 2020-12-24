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Баканов привітав контррозвідників СБУ з професійним святом

Голова Служби безпеки України Іван Баканов привітав співробітників Департаменту контррозвідки СБУ з професійним святом і вручив їм відомчі нагороди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Контррозвідка - це основа спецслужби. Від неї в першу чергу залежить, наскільки успішно країна протидіє викликам. Тому контррозвідникам завжди потрібно бути на крок попереду будь-якої загрози, і одночасно - невидимими для ворога", - сказав Баканов.

Він зазначив, що разом зі щоденними завданнями, такими як протидія російським спецслужбам, викриття зрадників і шпигунів, запобігання терактам і диверсіям, контррозвідка виконує ще й більш глобальну місію.

"Із кожною вдалою реалізацією ми наближаємося до нашої основної мети - перемоги України, відновлення територіальної цілісності та повернення Криму і Донбасу", - заявив голова СБУ.

Баканов привітав контррозвідників СБУ з професійним святом 01

Відомчі нагороди отримали 15 співробітників контррозвідки СБУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У 2020 році військова контррозвідка СБУ викрила 3 ​​шпигунів, 15 ворожих агентів, 40 учасників НЗФ і запобігла серії терактів у районі ООС. ФОТОрепортаж

Баканов подякував підрозділу за професіоналізм і побажав оперативних успіхів.

Баканов привітав контррозвідників СБУ з професійним святом 02
Баканов привітав контррозвідників СБУ з професійним святом 03
Баканов привітав контррозвідників СБУ з професійним святом 04
Баканов привітав контррозвідників СБУ з професійним святом 05
Фото: сайт СБУ

контррозвідка (470) СБУ (12846) Баканов Іван (330)


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Топ коментарі
+6
Да это откровенное глумление!!!
фсбшный агент, предатель и преступник Баканов поздравляет украинскую контразведку с профессиональным праздником!..
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24.12.2020 13:38
+5
Чёрный юмор в исполнении чорта.
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24.12.2020 13:27
+4
ага і медальки роздать за успішно проведену операцію з вагнеровцями
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24.12.2020 13:30
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Чёрный юмор в исполнении чорта.
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24.12.2020 13:27 Відповісти
С чем их поздравлять, когда на свободе Ермак и Портнов, когда легально сужествует ОПЗЖ и вольготно всякой сволочи.
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24.12.2020 14:19 Відповісти
С днем вымогателя что ли?
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24.12.2020 13:28 Відповісти
Не с чем их поздравлять ,достижений и успехов ровно НОЛЬ ,разве что с повышением личного благосостояния .
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24.12.2020 13:29 Відповісти
За кадром остались подарки. А лучший подарок для СБУшника - это адресок конвертцентра. Думаю они как раз и были в этих красивых папочках.
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24.12.2020 13:29 Відповісти
ага і медальки роздать за успішно проведену операцію з вагнеровцями
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24.12.2020 13:30 Відповісти
Да это откровенное глумление!!!
фсбшный агент, предатель и преступник Баканов поздравляет украинскую контразведку с профессиональным праздником!..
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24.12.2020 13:38 Відповісти
Баканов / Юрист Коломойского Баканов-его личный охранник: СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского/ СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский. На "АрселорМиттал" открыли уголовное дело/СБУ проводит обыски в "Укроборонпроме" и "Укрспецэкспорте" .03.12.20 / Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений.
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24.12.2020 13:43 Відповісти
Дякую! Дуже дякую!

Баканов привітав контррозвідників СБУ з професійним святом - Цензор.НЕТ 3431
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24.12.2020 13:50 Відповісти
шо тут ще добавити, країна нікчемних придурків...... , у якій наші спецслужби "вітають" агенти кремля які очолюють ці служби.
де таке ще можливо?!?!?!!!??! лишень у 95 кварталі....... .
вся країна перетворилася в дешевенький і тупуватий квартал.
ми того варті???
а таки варті.
патріоти гинуть а цих потвор жодної. жодної!!!!
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24.12.2020 14:27 Відповісти
и вагнеровцы поздравили баканова и расцеловали ермака
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24.12.2020 13:52 Відповісти
Служба Безпеки РФ в Україні! Все як при "профффесрі " повернулось взад ! Такий сором !
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24.12.2020 14:02 Відповісти
А почему амфашик тявкает на свободе?
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24.12.2020 14:14 Відповісти
Похоже, "праздник" приближается... На многих "православных", точнее, псевдоправославных группах в мессенджерах и соцсетях разгоняется новый жупел и пужалки от ОПЗЖ:
"скоро! скоро! к нам приедет Варфоломей! он будет запрещать "нашего блаженнейшего" (имеется в виду глава пятой колонны РФ и РПЦ в Украине Онуфрий). Мы должны все как один встать на защиту православия в Украине! Это будет наш последний бой! Мы должны отстоять нашу Лавру! Наши храмы, которые у нас будут скоро отнимать с кровью! Каждый мужчина если надо должен взять оружие для защиты православия!"
Чувствуете чей сценарий? Это похлеще квартальной кловунады. Сначала сделали президентом посмешище, потом уничтожили и разложили государство изнутри, теперь пора и менять кловуна на "сильную руку" - и все под маркой "защиты православия.
Похоже, январь будет пострашней всяких локдаунов...
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24.12.2020 14:42 Відповісти
квартальная скотина поздравляет профессионалов...(
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24.12.2020 15:27 Відповісти
 
 