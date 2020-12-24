Баканов привітав контррозвідників СБУ з професійним святом

Голова Служби безпеки України Іван Баканов привітав співробітників Департаменту контррозвідки СБУ з професійним святом і вручив їм відомчі нагороди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Контррозвідка - це основа спецслужби. Від неї в першу чергу залежить, наскільки успішно країна протидіє викликам. Тому контррозвідникам завжди потрібно бути на крок попереду будь-якої загрози, і одночасно - невидимими для ворога", - сказав Баканов.

Він зазначив, що разом зі щоденними завданнями, такими як протидія російським спецслужбам, викриття зрадників і шпигунів, запобігання терактам і диверсіям, контррозвідка виконує ще й більш глобальну місію.

"Із кожною вдалою реалізацією ми наближаємося до нашої основної мети - перемоги України, відновлення територіальної цілісності та повернення Криму і Донбасу", - заявив голова СБУ.

Відомчі нагороди отримали 15 співробітників контррозвідки СБУ.

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Баканов подякував підрозділу за професіоналізм і побажав оперативних успіхів.









Фото: сайт СБУ