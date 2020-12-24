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Зеленский: Хочу объединить запад и восток большой дорогой (обновлено)

Зеленский: Хочу объединить запад и восток большой дорогой (обновлено)

К 30-летию Независимости Украины планируют завершить строительство запорожского моста, который символически объединит запад и восток страны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время рабочего визита в Запорожье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На 30-летие Независимости Украины мы готовим несколько инфраструктурных побед - одна из них запорожский мост. Мы хотим объединить запад и восток одной большой дорогой", - сказал Зеленский.

В Офисе президента уточнили, что планируют в рамках программы "Большое строительство" ко Дню Независимости в 2021 году построить самую длинную трассу

По словам заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко, часть трассы была восстановлена в этом году, а часть планируют восстановить в 2021 году. Она будет начинаться в городе Стрый во Львовской области, а заканчиваться в поселке Изварино Луганской области, который сейчас оккупирован.

Дорога будет иметь протяженность в 1 400 километров, она соединит Тернополь, Хмельницкий, Винницу, Умань, Кропивницкий, Днепр и будет заканчиваться в городе Покровск. Это последний неоккупированный город на запланированной трассе. Далее, по плану, дорога должна через Донецк и Луганск дойти до Изварино. Тимошенко отметил, что без учета оккупированных территорий протяженность трассы составит 1 100 километров.

Читайте также: Зеленский в четверг посетит с рабочим визитом Запорожскую область

Запорожский мост - это магистраль непрерывного движения длиной более 9 км, состоящая из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения. Истории строительства моста - 16 лет.

дороги (2512) Запорожье (2663) Зеленский Владимир (20456)


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Топ комментарии
+55
Може краще було б , щоб воно пішло в автодор робітником працювати?

Зеленский: Хочу объединить запад и восток большой дорогой - Цензор.НЕТ 6951
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24.12.2020 13:50
+38
Зеленский: Хочу объединить запад и восток большой дорогой - Цензор.НЕТ 3727
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24.12.2020 13:52
+33
У 2005 році Квартал працював в Москві.
Зеленский: Хочу объединить запад и восток большой дорогой - Цензор.НЕТ 3353

До України їх привіз Медведчук, як проект проти Помаранчевої революції (і проти України, вже стало очевидним).
Довго ж, довго наші "мальчікі" розгойдували мізки народу і лайном заливали, зате результат-мммм, пальчики оближеш. Зеленский: Хочу объединить запад и восток большой дорогой - Цензор.НЕТ 7291
Зеленский: Хочу объединить запад и восток большой дорогой - Цензор.НЕТ 6243
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24.12.2020 13:52
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Страница 2 из 2
Чтобы пацики из Донбасса наконец-то могли выйти на большую дорогу!
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24.12.2020 14:46 Ответить
ублюдок.
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24.12.2020 14:57 Ответить
Шо оно курит?
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24.12.2020 15:38 Ответить
Зеленский: Хочу объединить запад и восток большой платной дорогой.
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24.12.2020 15:45 Ответить
Народ Украины как всегда платит дважды: сначала во время строительства, а потом во время езды. И не в казну государства, а прямо в карман ворам назначенным шмарклей.
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24.12.2020 22:14 Ответить
ізраїль з кривим рогом...?
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24.12.2020 15:49 Ответить
Та що там той міст, давай щось побільше таке як БАМ!
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24.12.2020 16:47 Ответить
Пожалуйста, объясните кто-нибудь Зеленскому, что его избрали президентом Украины, а не её министром путей сообщений.
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24.12.2020 17:13 Ответить
ЧМО, хочешь обьединить большой дорогой западное и восточное кладбища? Паскуда.
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24.12.2020 18:36 Ответить
Зеленський: Хочу об'єднати захід і схід великою дорогою - Цензор.НЕТ 8402
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24.12.2020 18:56 Ответить
Сам долботуктукнутий купився на жОПУ- фейк про "подію року" зі справжньою підтримкою у 10 відсотків ?
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24.12.2020 19:00 Ответить
Боюсь, мальчик, у тебя она не так хорошо тянется....а учитывая любковые волосы...так вобще не кошерно!
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24.12.2020 19:14 Ответить
Соединить надо Диснейлендами
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24.12.2020 19:34 Ответить
Зеленський: Хочу об'єднати захід і схід великою дорогою - Цензор.НЕТ 4505
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24.12.2020 19:41 Ответить
Всё смешалось, клоуны, люди...
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25.12.2020 11:35 Ответить
А как же возмущения Зеленыша про открытие больниц к знаменательным датам, иллюстрированная знаменитой фразой "Литаки летять - будем всих бомбить". Двуличный популист. Как же все выдохнут, когда он свалит с своего трона, думаю не менее радостно, чем после Овоща
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24.12.2020 20:28 Ответить
австрiйський мовознавець з доказами про те, як австрiйський Генштаб створив нашу мову. прошу, панове. всiх християн з Святом!

https://youtu.be/t09-GnoobPI

P.S. також про ботоксного Сцарька-вялiкага лiнгвiста

Зеленський: Хочу об'єднати захід і схід великою дорогою - Цензор.НЕТ 6792
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24.12.2020 20:36 Ответить
Замість обороних споруд на межі ОРДЛО - хайвей для путінських орків? Щоб у кремлівських маріонеток була змога скоросного наступу?
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24.12.2020 22:08 Ответить
Девиз шмаркли : Сделаем всё для российских танков.
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24.12.2020 22:10 Ответить
идиот... В следующем году будешь бежать по плохим дорогам в сторону Ростова... Полудурок
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24.12.2020 22:10 Ответить
Дайте Зеленскому ведро асфальта и лопату, он идет дорогу строить.
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24.12.2020 22:11 Ответить
"Пусть нету ни кола и не двора.
Зато не платят королю налоги
Работники ножа и топора -
Романтики с большой дороги."©
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24.12.2020 22:18 Ответить
головне не промахнутись..При об"єднанні..десь біля Києва.. кілометрів на 10-ть
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24.12.2020 22:19 Ответить
Ахахахахах))) Нєлох Перший Оманьский - обьєдінятор земель українських)))
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24.12.2020 22:43 Ответить
Зеленський: Хочу об'єднати захід і схід великою дорогою - Цензор.НЕТ 2784
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24.12.2020 23:30 Ответить
"Если человек идиот,то это надолго." (с)
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24.12.2020 23:34 Ответить
Зеленский: Хочу объединить запад и восток большой дорогой -- и на ней поставить Мовных обусменов и посты "Патриотов"вдоль дорог поставить и с косами и вилами. А проезжаешь по ней, высунулся в окно и кричишь: Чии холопы будете? А в ответ Барина ..., И поля и лиса его...
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24.12.2020 23:47 Ответить
Америку объединила свобода богатеть и жить счастливо - право на Счастье является нормой.
А в Украине всех объединяет 20% НДС, пальмовое масло и непосильная коммуналка.
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25.12.2020 00:01 Ответить
Грабитель с большой дороги.
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25.12.2020 01:13 Ответить
Представляю сколько этот зелёный ублю..ок-********** бабла отмоет на этой афере...
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25.12.2020 04:03 Ответить
https://censor.net/ru/news/3238910/zelenskiyi_hochu_obedinit_zapad_i_vostok_bolshoyi_dorogoyi_obnovleno, Лучше бы вначале объединил Украинский народ и нарид Украины в один УКРАИНСКИЙ народ под одной УПЦ но только не с МП или ЕП
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25.12.2020 05:17 Ответить
зе чух ква Зеленський: Хочу об'єднати захід і схід великою дорогою - Цензор.НЕТ 1854
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25.12.2020 11:47 Ответить
При обороне нужно развивать дороги параллельно линии фронта.
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25.12.2020 22:10 Ответить
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