Зеленский: Хочу объединить запад и восток большой дорогой (обновлено)
К 30-летию Независимости Украины планируют завершить строительство запорожского моста, который символически объединит запад и восток страны.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время рабочего визита в Запорожье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"На 30-летие Независимости Украины мы готовим несколько инфраструктурных побед - одна из них запорожский мост. Мы хотим объединить запад и восток одной большой дорогой", - сказал Зеленский.
В Офисе президента уточнили, что планируют в рамках программы "Большое строительство" ко Дню Независимости в 2021 году построить самую длинную трассу
По словам заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко, часть трассы была восстановлена в этом году, а часть планируют восстановить в 2021 году. Она будет начинаться в городе Стрый во Львовской области, а заканчиваться в поселке Изварино Луганской области, который сейчас оккупирован.
Дорога будет иметь протяженность в 1 400 километров, она соединит Тернополь, Хмельницкий, Винницу, Умань, Кропивницкий, Днепр и будет заканчиваться в городе Покровск. Это последний неоккупированный город на запланированной трассе. Далее, по плану, дорога должна через Донецк и Луганск дойти до Изварино. Тимошенко отметил, что без учета оккупированных территорий протяженность трассы составит 1 100 километров.
Запорожский мост - это магистраль непрерывного движения длиной более 9 км, состоящая из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения. Истории строительства моста - 16 лет.
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https://youtu.be/t09-GnoobPI
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Зато не платят королю налоги
Работники ножа и топора -
Романтики с большой дороги."©
А в Украине всех объединяет 20% НДС, пальмовое масло и непосильная коммуналка.