Зеленський: Хочу об'єднати захід і схід великою дорогою (оновлено)

До 30-річчя Незалежності України планують завершити будівництво запорізького мосту, який символічно об'єднає захід і схід країни.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час робочого візиту до Запоріжжя, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На 30-річчя Незалежності України ми готуємо кілька інфрастурних перемог - одна з них запорізький міст. Ми хочемо об'єднати захід і схід однією великою дорогою", - сказав Зеленський.

В Офісі Президента уточнили, що планують у межах програми "Велике будівництво" до Дня Незалежності у 2021 році побудувати найдовшу трасу.

За словами заступника глави ОП Кирила Тимошенка, частина траси була відновлена ​​цього року, а частину планують відновити в 2021 році. Вона буде починатися в місті Стрий у Львівській області, а закінчуватися в селищі Ізварине Луганської області, яке зараз окуповане.

Дорога матиме протяжність у 1400 кілометрів, вона з'єднає Тернопіль, Хмельницький, Вінницю, Умань, Кропивницький, Дніпро і закінчуватиметься в місті Покровськ. Це останнє неокуповане місто на запланованій трасі. Далі, за планом, дорога має через Донецьк і Луганськ дійти до Ізвариного. Тимошенко зазначив, що без урахування окупованих територій протяжність траси становитиме 1100 кілометрів.

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Запорізький міст - це магістраль безперервного руху завдовжки понад 9 км, яка складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 27 штучних споруд, у тому числі два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху. Історії будівництва мосту – 16 років.