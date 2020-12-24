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Зеленський: Хочу об'єднати захід і схід великою дорогою (оновлено)

Зеленський: Хочу об'єднати захід і схід великою дорогою (оновлено)

До 30-річчя Незалежності України планують завершити будівництво запорізького мосту, який символічно об'єднає захід і схід країни.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час робочого візиту до Запоріжжя, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На 30-річчя Незалежності України ми готуємо кілька інфрастурних перемог - одна з них запорізький міст. Ми хочемо об'єднати захід і схід однією великою дорогою", - сказав Зеленський.

В Офісі Президента уточнили, що планують у межах програми "Велике будівництво" до Дня Незалежності у 2021 році побудувати найдовшу трасу.

За словами заступника глави ОП Кирила Тимошенка, частина траси була відновлена ​​цього року, а частину планують відновити в 2021 році. Вона буде починатися в місті Стрий у Львівській області, а закінчуватися в селищі Ізварине Луганської області, яке зараз окуповане.

Дорога матиме протяжність у 1400 кілометрів, вона з'єднає Тернопіль, Хмельницький, Вінницю, Умань, Кропивницький, Дніпро і закінчуватиметься в місті Покровськ. Це останнє неокуповане місто на запланованій трасі. Далі, за планом, дорога має через Донецьк і Луганськ дійти до Ізвариного. Тимошенко зазначив, що без урахування окупованих територій протяжність траси становитиме 1100 кілометрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув із робочою поїздкою до Запорізької області: Візьме участь у відкритті відремонтованих інфраструктурних об'єктів

Запорізький міст - це магістраль безперервного руху завдовжки понад 9 км, яка складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 27 штучних споруд, у тому числі два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху. Історії будівництва мосту – 16 років.

Автор: 

дороги (3065) Запоріжжя (2278) Зеленський Володимир (23927)


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Топ коментарі
+55
Може краще було б , щоб воно пішло в автодор робітником працювати?

Зеленский: Хочу объединить запад и восток большой дорогой - Цензор.НЕТ 6951
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24.12.2020 13:50
+38
Зеленский: Хочу объединить запад и восток большой дорогой - Цензор.НЕТ 3727
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24.12.2020 13:52
+33
У 2005 році Квартал працював в Москві.
Зеленский: Хочу объединить запад и восток большой дорогой - Цензор.НЕТ 3353

До України їх привіз Медведчук, як проект проти Помаранчевої революції (і проти України, вже стало очевидним).
Довго ж, довго наші "мальчікі" розгойдували мізки народу і лайном заливали, зате результат-мммм, пальчики оближеш. Зеленский: Хочу объединить запад и восток большой дорогой - Цензор.НЕТ 7291
Зеленский: Хочу объединить запад и восток большой дорогой - Цензор.НЕТ 6243
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24.12.2020 13:52
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Чтобы пацики из Донбасса наконец-то могли выйти на большую дорогу!
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24.12.2020 14:46 Відповісти
ублюдок.
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24.12.2020 14:57 Відповісти
Шо оно курит?
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24.12.2020 15:38 Відповісти
Зеленский: Хочу объединить запад и восток большой платной дорогой.
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24.12.2020 15:45 Відповісти
Народ Украины как всегда платит дважды: сначала во время строительства, а потом во время езды. И не в казну государства, а прямо в карман ворам назначенным шмарклей.
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24.12.2020 22:14 Відповісти
ізраїль з кривим рогом...?
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24.12.2020 15:49 Відповісти
Та що там той міст, давай щось побільше таке як БАМ!
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24.12.2020 16:47 Відповісти
Пожалуйста, объясните кто-нибудь Зеленскому, что его избрали президентом Украины, а не её министром путей сообщений.
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24.12.2020 17:13 Відповісти
ЧМО, хочешь обьединить большой дорогой западное и восточное кладбища? Паскуда.
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24.12.2020 18:36 Відповісти
Зеленський: Хочу об'єднати захід і схід великою дорогою - Цензор.НЕТ 8402
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24.12.2020 18:56 Відповісти
Сам долботуктукнутий купився на жОПУ- фейк про "подію року" зі справжньою підтримкою у 10 відсотків ?
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24.12.2020 19:00 Відповісти
Боюсь, мальчик, у тебя она не так хорошо тянется....а учитывая любковые волосы...так вобще не кошерно!
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24.12.2020 19:14 Відповісти
Соединить надо Диснейлендами
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24.12.2020 19:34 Відповісти
Зеленський: Хочу об'єднати захід і схід великою дорогою - Цензор.НЕТ 4505
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24.12.2020 19:41 Відповісти
Всё смешалось, клоуны, люди...
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25.12.2020 11:35 Відповісти
А как же возмущения Зеленыша про открытие больниц к знаменательным датам, иллюстрированная знаменитой фразой "Литаки летять - будем всих бомбить". Двуличный популист. Как же все выдохнут, когда он свалит с своего трона, думаю не менее радостно, чем после Овоща
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24.12.2020 20:28 Відповісти
австрiйський мовознавець з доказами про те, як австрiйський Генштаб створив нашу мову. прошу, панове. всiх християн з Святом!

https://youtu.be/t09-GnoobPI

P.S. також про ботоксного Сцарька-вялiкага лiнгвiста

Зеленський: Хочу об'єднати захід і схід великою дорогою - Цензор.НЕТ 6792
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24.12.2020 20:36 Відповісти
Замість обороних споруд на межі ОРДЛО - хайвей для путінських орків? Щоб у кремлівських маріонеток була змога скоросного наступу?
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24.12.2020 22:08 Відповісти
Девиз шмаркли : Сделаем всё для российских танков.
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24.12.2020 22:10 Відповісти
идиот... В следующем году будешь бежать по плохим дорогам в сторону Ростова... Полудурок
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24.12.2020 22:10 Відповісти
Дайте Зеленскому ведро асфальта и лопату, он идет дорогу строить.
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24.12.2020 22:11 Відповісти
"Пусть нету ни кола и не двора.
Зато не платят королю налоги
Работники ножа и топора -
Романтики с большой дороги."©
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24.12.2020 22:18 Відповісти
головне не промахнутись..При об"єднанні..десь біля Києва.. кілометрів на 10-ть
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24.12.2020 22:19 Відповісти
Ахахахахах))) Нєлох Перший Оманьский - обьєдінятор земель українських)))
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24.12.2020 22:43 Відповісти
Зеленський: Хочу об'єднати захід і схід великою дорогою - Цензор.НЕТ 2784
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24.12.2020 23:30 Відповісти
"Если человек идиот,то это надолго." (с)
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24.12.2020 23:34 Відповісти
Зеленский: Хочу объединить запад и восток большой дорогой -- и на ней поставить Мовных обусменов и посты "Патриотов"вдоль дорог поставить и с косами и вилами. А проезжаешь по ней, высунулся в окно и кричишь: Чии холопы будете? А в ответ Барина ..., И поля и лиса его...
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24.12.2020 23:47 Відповісти
Америку объединила свобода богатеть и жить счастливо - право на Счастье является нормой.
А в Украине всех объединяет 20% НДС, пальмовое масло и непосильная коммуналка.
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25.12.2020 00:01 Відповісти
Грабитель с большой дороги.
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25.12.2020 01:13 Відповісти
Представляю сколько этот зелёный ублю..ок-********** бабла отмоет на этой афере...
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25.12.2020 04:03 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3238910/zelenskiyi_hochu_obedinit_zapad_i_vostok_bolshoyi_dorogoyi_obnovleno, Лучше бы вначале объединил Украинский народ и нарид Украины в один УКРАИНСКИЙ народ под одной УПЦ но только не с МП или ЕП
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25.12.2020 05:17 Відповісти
зе чух ква Зеленський: Хочу об'єднати захід і схід великою дорогою - Цензор.НЕТ 1854
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25.12.2020 11:47 Відповісти
При обороне нужно развивать дороги параллельно линии фронта.
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25.12.2020 22:10 Відповісти
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