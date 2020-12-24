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"Голос" зарегистрировал в Раде законопроект о медицинском каннабисе

Депутатская фракция "Голос" зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о доступе пациентов к лечению медицинским каннабисом по рецепту врача.

Об этом сообщает глава политсилы Кира Рудик, информирует Цензор.НЕТ.

"Невозможно и дальше потакать абстрактным страхам общества о вреде "травки", когда речь идет о жизни и здоровье человека.
Часто медицинская конопля - единственный способ утоления боли и страданий людей. А ее действие не приводит к тяжелым побочным эффектам. Как, например, в случае давно легализованных в Украине более тяжелых опиатов, как морфин или кодеин", - написала она

Рудик добавила медицинских целях его используют уже более чем 60 странах мира, в том числе Франции, Канаде и Швейцарии.

Читайте также: Епифаний о легализации медицинского каннабиса: Я говорил с Зеленским и Шмыгалем, чтобы это не привело к пагубным последствиям

Автор законопроекта – народный депутат партии "Голос", член комитета парламента по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина призывает всех парламентариев поддержать данный законопроект.

Голос зарегистрировал в Раде законопроект о медицинском каннабисе 01

марихуана (135) Голос партия (499) Рудик Кира (97)


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Топ комментарии
+4
Очень актуальный на сегодня законопроект. Актуальнее просто нету.

Так вот и поднимем ВВП - дунули и подняли.

Да и ковидным вместо ИВЛ всегда можно бульбулятор подключить. Все веселее концы отдавать.
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24.12.2020 14:39
+3
за косяком не к барыге,а в аптеку Это нормально,будут меньше бухать и чудеса вытворять.
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24.12.2020 14:34
+2
Пусть легализуют простой канабис тоже! Его и так курят в каждом дворе. А так будут налоги в бюджет идти. И разгрузятся тюрьмы и суды. Сажать за травку - это варварство!
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24.12.2020 14:35
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То шо надо быдлу!
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24.12.2020 14:30 Ответить
Я вот думал, чего вакарчучка соскочила. А ему вот чего не хватало.
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24.12.2020 14:30 Ответить
дурочкам з голосу, як і зі слуг уроду нема більшого щастя, ніж травки курнути
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24.12.2020 14:30 Ответить
Медицинский канабис без ТГК - это дичка, он не прет.
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24.12.2020 14:38 Ответить
Бред. СВD и сеейчас не запрещено, можна купить на олх или в интернет магазинах, тут про ТГК именно разговор
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24.12.2020 15:28 Ответить
"Голос" зарегистрировал в Раде законопроект о медицинском каннабисе - Цензор.НЕТ 1381
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24.12.2020 14:32 Ответить
за косяком не к барыге,а в аптеку Это нормально,будут меньше бухать и чудеса вытворять.
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24.12.2020 14:34 Ответить
Медицинский канабис без ТГК - это дичка и вещество СБД там действующее и оно не прет. Они дичку легализовать хотят короче.
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24.12.2020 14:37 Ответить
Курят в каждом дворе? ЛОЖЬ! Вот если начнут сеять коноплю для производства лекарств, ее будут курить в каждом дворе.
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24.12.2020 14:56 Ответить
Так ведь хорошо же Будут все здоровые!
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24.12.2020 15:00 Ответить
і щасливі...
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24.12.2020 18:43 Ответить
Заодно у барыг люди не будут вестись на "попробовать что-то покруче"...
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24.12.2020 23:26 Ответить
Пусть легализуют простой канабис тоже! Его и так курят в каждом дворе. А так будут налоги в бюджет идти. И разгрузятся тюрьмы и суды. Сажать за травку - это варварство!
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24.12.2020 14:35 Ответить
На черзі Закон про медичну коку
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24.12.2020 14:36 Ответить
Каку українці вже мають, от відносно коки ,час замислитись,чи не дурні ми !!))
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24.12.2020 14:41 Ответить
Пральна. Дунуть и дать украинцам по кокам.
Ибо нефиг. Ишь чего надумали - срывать концерты Квартала-95.
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24.12.2020 14:50 Ответить
Очень актуальный на сегодня законопроект. Актуальнее просто нету.

Так вот и поднимем ВВП - дунули и подняли.

Да и ковидным вместо ИВЛ всегда можно бульбулятор подключить. Все веселее концы отдавать.
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24.12.2020 14:39 Ответить
Після косячка ,не лише ВВП, все навколо стає "голубим и зеленим" !!))
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24.12.2020 14:42 Ответить
тогда движение голос нужно переименовывать в фальцет, после каннабиса медицинского голосовые связки крепнут
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24.12.2020 14:42 Ответить
Можливо напихтітись до баса !!))
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24.12.2020 14:43 Ответить
Накуриться до Вакарчука.
Накуриться до Зеленского сложнее, но с присадками наверное и такое возможно.
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24.12.2020 14:48 Ответить
Коли дозволять каннабісні знеболюючі, їх треба буде виробляти.Буде дозволено сіяти коноплю для фармацевтичних підприємств.Частину цієї коноплі скупить на продаж наркомафія. Поліція буде кришувати.
Зараз посіяти гектарів 200 коноплі не вийде - хтось донесе, у ютубі викладе... А тоді - будь ласка: сто гектарів фабриці, сто гектарів наркомафії.
Цікаво, скільки заплатила Зе та Голосу наркомафія?
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24.12.2020 14:53 Ответить
В капєльках ?
"Медицинская марихуана. Я считаю, что это нормально, в капельках она продается. Я, кстати, консультировался по этому поводу с Евгением Олеговичем Комаровским. Я за легалайз капелек"
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24.12.2020 14:54 Ответить
Да, медицинская это экстракт а не трава! Стыдно не знать
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24.12.2020 23:09 Ответить
Народ выбирает власть?
Народ что-то хочет? - Давай работай, ...... твою .
Всем надо с 18-ти лет то шо они хотят. С хера ли уроды в костюмах будут кому-то чет запрещать то?
твари, ну я не знаю, если строишь страну мечты....(да, мне самому смешно), то иди ты на отставку
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24.12.2020 14:55 Ответить
дивно,що це зробили не "зеслуги" це ж їх передвиборча "мулька" була..
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24.12.2020 15:15 Ответить
от троллятины набежало сразу. Видно команду вкинули всем, и зажоповским и тимохиным, да и шоколадный, наверное, не побрезговал.
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24.12.2020 15:29 Ответить
І ми все вище, бо в долині небо не таке
І далі щось веде мене в похід
И все буде добре
Для кожного з нас
И все буде добре
Настане наш час
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24.12.2020 15:40 Ответить
Для утоления боли нужно курить опий, а не коноплю!
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24.12.2020 16:34 Ответить
голос обосрался по полной , дорвались до корыта , а че не против коррупции , воров и бандитов ?
дак нет , лучше о наркоте
как там Вакарчук ( уважаю его творчество ) говорил - якщо ни ,то складуй мандат
голос как и вся рада - ни слова о искоренении преступников , или вы вместе с ними ?
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24.12.2020 20:01 Ответить
а за шо ты уважаешь творчество этого чма, которое дважды нае.ало своих избирателей?
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24.12.2020 23:12 Ответить
под творчеством разумею песни и музыку океана
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25.12.2020 18:44 Ответить
Все таки население остается таким же дебильным как и его избранники
Поинтересовались бы сначала, прежде чем писать про "дунуть" и "накуриться" - медицинская марихуана это масло (экстракт)! И в нем действительно минимум дурманящих веществ!
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24.12.2020 23:11 Ответить
 
 