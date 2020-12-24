"Голос" зарегистрировал в Раде законопроект о медицинском каннабисе

Депутатская фракция "Голос" зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о доступе пациентов к лечению медицинским каннабисом по рецепту врача.

Об этом сообщает глава политсилы Кира Рудик, информирует Цензор.НЕТ.

"Невозможно и дальше потакать абстрактным страхам общества о вреде "травки", когда речь идет о жизни и здоровье человека.

Часто медицинская конопля - единственный способ утоления боли и страданий людей. А ее действие не приводит к тяжелым побочным эффектам. Как, например, в случае давно легализованных в Украине более тяжелых опиатов, как морфин или кодеин", - написала она

Рудик добавила медицинских целях его используют уже более чем 60 странах мира, в том числе Франции, Канаде и Швейцарии.

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Автор законопроекта – народный депутат партии "Голос", член комитета парламента по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина призывает всех парламентариев поддержать данный законопроект.