"Голос" зарегистрировал в Раде законопроект о медицинском каннабисе
Депутатская фракция "Голос" зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о доступе пациентов к лечению медицинским каннабисом по рецепту врача.
Об этом сообщает глава политсилы Кира Рудик, информирует Цензор.НЕТ.
"Невозможно и дальше потакать абстрактным страхам общества о вреде "травки", когда речь идет о жизни и здоровье человека.
Часто медицинская конопля - единственный способ утоления боли и страданий людей. А ее действие не приводит к тяжелым побочным эффектам. Как, например, в случае давно легализованных в Украине более тяжелых опиатов, как морфин или кодеин", - написала она
Рудик добавила медицинских целях его используют уже более чем 60 странах мира, в том числе Франции, Канаде и Швейцарии.
Автор законопроекта – народный депутат партии "Голос", член комитета парламента по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина призывает всех парламентариев поддержать данный законопроект.
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Ибо нефиг. Ишь чего надумали - срывать концерты Квартала-95.
Так вот и поднимем ВВП - дунули и подняли.
Да и ковидным вместо ИВЛ всегда можно бульбулятор подключить. Все веселее концы отдавать.
Накуриться до Зеленского сложнее, но с присадками наверное и такое возможно.
Зараз посіяти гектарів 200 коноплі не вийде - хтось донесе, у ютубі викладе... А тоді - будь ласка: сто гектарів фабриці, сто гектарів наркомафії.
Цікаво, скільки заплатила Зе та Голосу наркомафія?
"Медицинская марихуана. Я считаю, что это нормально, в капельках она продается. Я, кстати, консультировался по этому поводу с Евгением Олеговичем Комаровским. Я за легалайз капелек"
Народ что-то хочет? - Давай работай, ...... твою .
Всем надо с 18-ти лет то шо они хотят. С хера ли уроды в костюмах будут кому-то чет запрещать то?
твари, ну я не знаю, если строишь страну мечты....(да, мне самому смешно), то иди ты на отставку
І далі щось веде мене в похід
И все буде добре
Для кожного з нас
И все буде добре
Настане наш час
дак нет , лучше о наркоте
как там Вакарчук ( уважаю его творчество ) говорил - якщо ни ,то складуй мандат
голос как и вся рада - ни слова о искоренении преступников , или вы вместе с ними ?
Поинтересовались бы сначала, прежде чем писать про "дунуть" и "накуриться" - медицинская марихуана это масло (экстракт)! И в нем действительно минимум дурманящих веществ!