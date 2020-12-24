"Голос" зареєстрував у Раді законопроєкт про медичний канабіс
Депутатська фракція "Голос" зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт про доступ пацієнтів до лікування медичним каннабісом за рецептом лікаря.
Про це повідомляє голова політсили Кіра Рудик, інформує Цензор.НЕТ.
"Неможливо і далі потурати абстрактним страхам суспільства про шкоду "травки", коли йдеться про життя і здоров'я людини.
Часто медичні коноплі - єдиний спосіб утамування болю і страждань людей. А їхня дія не призводить до тяжких побічних ефектів. Як, наприклад, у разі давно легалізованих в Україні більш важких опіатів, як морфін або кодеїн", - написала вона.
Рудик додала, що з медичною метою їх використовують уже більш ніж у 60 країнах світу, зокрема у Франції, Канаді та Швейцарії.
Авторка законопроєкту - народна депутатка партії "Голос", член комітету парламенту з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Ольга Стефанишина закликає всіх парламентарів підтримати цей законопроєкт.
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Ибо нефиг. Ишь чего надумали - срывать концерты Квартала-95.
Так вот и поднимем ВВП - дунули и подняли.
Да и ковидным вместо ИВЛ всегда можно бульбулятор подключить. Все веселее концы отдавать.
Накуриться до Зеленского сложнее, но с присадками наверное и такое возможно.
Зараз посіяти гектарів 200 коноплі не вийде - хтось донесе, у ютубі викладе... А тоді - будь ласка: сто гектарів фабриці, сто гектарів наркомафії.
Цікаво, скільки заплатила Зе та Голосу наркомафія?
"Медицинская марихуана. Я считаю, что это нормально, в капельках она продается. Я, кстати, консультировался по этому поводу с Евгением Олеговичем Комаровским. Я за легалайз капелек"
Народ что-то хочет? - Давай работай, ...... твою .
Всем надо с 18-ти лет то шо они хотят. С хера ли уроды в костюмах будут кому-то чет запрещать то?
твари, ну я не знаю, если строишь страну мечты....(да, мне самому смешно), то иди ты на отставку
І далі щось веде мене в похід
И все буде добре
Для кожного з нас
И все буде добре
Настане наш час
дак нет , лучше о наркоте
как там Вакарчук ( уважаю его творчество ) говорил - якщо ни ,то складуй мандат
голос как и вся рада - ни слова о искоренении преступников , или вы вместе с ними ?
Поинтересовались бы сначала, прежде чем писать про "дунуть" и "накуриться" - медицинская марихуана это масло (экстракт)! И в нем действительно минимум дурманящих веществ!