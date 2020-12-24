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"Голос" зареєстрував у Раді законопроєкт про медичний канабіс

Депутатська фракція "Голос" зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт про доступ пацієнтів до лікування медичним каннабісом за рецептом лікаря.

Про це повідомляє голова політсили Кіра Рудик, інформує Цензор.НЕТ.

"Неможливо і далі потурати абстрактним страхам суспільства про шкоду "травки", коли йдеться про життя і здоров'я людини.

Часто медичні коноплі - єдиний спосіб утамування болю і страждань людей. А їхня дія не призводить до тяжких побічних ефектів. Як, наприклад, у разі давно легалізованих в Україні більш важких опіатів, як морфін або кодеїн", - написала вона.

Також читайте: Епіфаній про легалізацію медичного канабісу: я говорив із Зеленським та Шмигалем, щоб це не призвело до згубних наслідків

Рудик додала, що з медичною метою їх використовують уже більш ніж у 60 країнах світу, зокрема у Франції, Канаді та Швейцарії.

Авторка законопроєкту - народна депутатка партії "Голос", член комітету парламенту з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Ольга Стефанишина закликає всіх парламентарів підтримати цей законопроєкт.

Голос зареєстрував у Раді законопроєкт про медичний канабіс 01

Автор: 

марихуана (130) Голос партія (512) Рудик Кіра (104)


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Топ коментарі
+4
Очень актуальный на сегодня законопроект. Актуальнее просто нету.

Так вот и поднимем ВВП - дунули и подняли.

Да и ковидным вместо ИВЛ всегда можно бульбулятор подключить. Все веселее концы отдавать.
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24.12.2020 14:39
+3
за косяком не к барыге,а в аптеку Это нормально,будут меньше бухать и чудеса вытворять.
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24.12.2020 14:34
+2
Пусть легализуют простой канабис тоже! Его и так курят в каждом дворе. А так будут налоги в бюджет идти. И разгрузятся тюрьмы и суды. Сажать за травку - это варварство!
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24.12.2020 14:35
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То шо надо быдлу!
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24.12.2020 14:30 Відповісти
Я вот думал, чего вакарчучка соскочила. А ему вот чего не хватало.
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24.12.2020 14:30 Відповісти
дурочкам з голосу, як і зі слуг уроду нема більшого щастя, ніж травки курнути
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24.12.2020 14:30 Відповісти
Медицинский канабис без ТГК - это дичка, он не прет.
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24.12.2020 14:38 Відповісти
Бред. СВD и сеейчас не запрещено, можна купить на олх или в интернет магазинах, тут про ТГК именно разговор
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24.12.2020 15:28 Відповісти
"Голос" зарегистрировал в Раде законопроект о медицинском каннабисе - Цензор.НЕТ 1381
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24.12.2020 14:32 Відповісти
за косяком не к барыге,а в аптеку Это нормально,будут меньше бухать и чудеса вытворять.
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24.12.2020 14:34 Відповісти
Медицинский канабис без ТГК - это дичка и вещество СБД там действующее и оно не прет. Они дичку легализовать хотят короче.
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24.12.2020 14:37 Відповісти
Курят в каждом дворе? ЛОЖЬ! Вот если начнут сеять коноплю для производства лекарств, ее будут курить в каждом дворе.
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24.12.2020 14:56 Відповісти
Так ведь хорошо же Будут все здоровые!
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24.12.2020 15:00 Відповісти
і щасливі...
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24.12.2020 18:43 Відповісти
Заодно у барыг люди не будут вестись на "попробовать что-то покруче"...
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24.12.2020 23:26 Відповісти
Пусть легализуют простой канабис тоже! Его и так курят в каждом дворе. А так будут налоги в бюджет идти. И разгрузятся тюрьмы и суды. Сажать за травку - это варварство!
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24.12.2020 14:35 Відповісти
На черзі Закон про медичну коку
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24.12.2020 14:36 Відповісти
Каку українці вже мають, от відносно коки ,час замислитись,чи не дурні ми !!))
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24.12.2020 14:41 Відповісти
Пральна. Дунуть и дать украинцам по кокам.
Ибо нефиг. Ишь чего надумали - срывать концерты Квартала-95.
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24.12.2020 14:50 Відповісти
Очень актуальный на сегодня законопроект. Актуальнее просто нету.

Так вот и поднимем ВВП - дунули и подняли.

Да и ковидным вместо ИВЛ всегда можно бульбулятор подключить. Все веселее концы отдавать.
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24.12.2020 14:39 Відповісти
Після косячка ,не лише ВВП, все навколо стає "голубим и зеленим" !!))
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24.12.2020 14:42 Відповісти
тогда движение голос нужно переименовывать в фальцет, после каннабиса медицинского голосовые связки крепнут
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24.12.2020 14:42 Відповісти
Можливо напихтітись до баса !!))
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24.12.2020 14:43 Відповісти
Накуриться до Вакарчука.
Накуриться до Зеленского сложнее, но с присадками наверное и такое возможно.
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24.12.2020 14:48 Відповісти
Коли дозволять каннабісні знеболюючі, їх треба буде виробляти.Буде дозволено сіяти коноплю для фармацевтичних підприємств.Частину цієї коноплі скупить на продаж наркомафія. Поліція буде кришувати.
Зараз посіяти гектарів 200 коноплі не вийде - хтось донесе, у ютубі викладе... А тоді - будь ласка: сто гектарів фабриці, сто гектарів наркомафії.
Цікаво, скільки заплатила Зе та Голосу наркомафія?
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24.12.2020 14:53 Відповісти
В капєльках ?
"Медицинская марихуана. Я считаю, что это нормально, в капельках она продается. Я, кстати, консультировался по этому поводу с Евгением Олеговичем Комаровским. Я за легалайз капелек"
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24.12.2020 14:54 Відповісти
Да, медицинская это экстракт а не трава! Стыдно не знать
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24.12.2020 23:09 Відповісти
Народ выбирает власть?
Народ что-то хочет? - Давай работай, ...... твою .
Всем надо с 18-ти лет то шо они хотят. С хера ли уроды в костюмах будут кому-то чет запрещать то?
твари, ну я не знаю, если строишь страну мечты....(да, мне самому смешно), то иди ты на отставку
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24.12.2020 14:55 Відповісти
дивно,що це зробили не "зеслуги" це ж їх передвиборча "мулька" була..
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24.12.2020 15:15 Відповісти
от троллятины набежало сразу. Видно команду вкинули всем, и зажоповским и тимохиным, да и шоколадный, наверное, не побрезговал.
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24.12.2020 15:29 Відповісти
І ми все вище, бо в долині небо не таке
І далі щось веде мене в похід
И все буде добре
Для кожного з нас
И все буде добре
Настане наш час
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24.12.2020 15:40 Відповісти
Для утоления боли нужно курить опий, а не коноплю!
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24.12.2020 16:34 Відповісти
голос обосрался по полной , дорвались до корыта , а че не против коррупции , воров и бандитов ?
дак нет , лучше о наркоте
как там Вакарчук ( уважаю его творчество ) говорил - якщо ни ,то складуй мандат
голос как и вся рада - ни слова о искоренении преступников , или вы вместе с ними ?
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24.12.2020 20:01 Відповісти
а за шо ты уважаешь творчество этого чма, которое дважды нае.ало своих избирателей?
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24.12.2020 23:12 Відповісти
под творчеством разумею песни и музыку океана
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25.12.2020 18:44 Відповісти
Все таки население остается таким же дебильным как и его избранники
Поинтересовались бы сначала, прежде чем писать про "дунуть" и "накуриться" - медицинская марихуана это масло (экстракт)! И в нем действительно минимум дурманящих веществ!
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24.12.2020 23:11 Відповісти
 
 