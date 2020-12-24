"Голос" зареєстрував у Раді законопроєкт про медичний канабіс

Депутатська фракція "Голос" зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт про доступ пацієнтів до лікування медичним каннабісом за рецептом лікаря.

Про це повідомляє голова політсили Кіра Рудик, інформує Цензор.НЕТ.

"Неможливо і далі потурати абстрактним страхам суспільства про шкоду "травки", коли йдеться про життя і здоров'я людини.

Часто медичні коноплі - єдиний спосіб утамування болю і страждань людей. А їхня дія не призводить до тяжких побічних ефектів. Як, наприклад, у разі давно легалізованих в Україні більш важких опіатів, як морфін або кодеїн", - написала вона.

Також читайте: Епіфаній про легалізацію медичного канабісу: я говорив із Зеленським та Шмигалем, щоб це не призвело до згубних наслідків

Рудик додала, що з медичною метою їх використовують уже більш ніж у 60 країнах світу, зокрема у Франції, Канаді та Швейцарії.

Авторка законопроєкту - народна депутатка партії "Голос", член комітету парламенту з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Ольга Стефанишина закликає всіх парламентарів підтримати цей законопроєкт.