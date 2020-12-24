СБУ заблокировала деятельность разветвленной антиукраинской сети, координировавшейся из-за границы. ФОТО

Служба безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией пресекла координировавшуюся из-за границы антиукраинскую деятельность граждан Украины, связанную с созданием незаконных органов государственной власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В частности, в рамках открытых уголовных производств задокументировано указанные факты в действиях представителей так называемого "народовластия". Во время санкционированных обысков изъяты магнитные носители информации, флэш-накопители, оргтехника, мобильные устройства и печатные материалы, в которых содержатся призывы к насильственному свержению конституционного строя.

"У отдельных фигурантов изъято оружие. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия", - добавили в пресс-центре.









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