Тест-системы в Украине могут выявлять мутированный штамм коронавируса, - Степанов
Тест-системы, которые используются в Украине, могут выявить мутированный штамм коронавируса, который зафиксировали в Великобритании, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов журналистам в четверг.
"Сложность ситуации с мутированным штаммом коронавируса в Великобритании заключается в том, что он, по предварительным данным, на 70% более заразный. В то же время у них нет данных, что он вызывает большие осложнения, более тяжелое течение болезни или повышенную смертность. Мы увеличили контроль. Наши тест-системы позволяют выявить этот штамм", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Министр отметил, что пока в Украине случаев заболевания мутированным штаммом коронавируса не зарегистрировано.
"У нас небольшое количество рейсов из Великобритании. В основном приезжают наши граждане, которые работают там или учатся. Мы не считаем нужным закрывать авиасообщение, а потом отправлять самолеты, чтобы забрать наших граждан", - добавил Степанов.
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Борменталь: Какой там черт! Отец был судебным следователем в Вильно.
Преображенский: Ну вот-с, не угодно ли. Ведь это же дурная наследственность. Пакостнее и представить себе ничего нельзя. Впрочем, виноват, у меня еще хуже. Отец - кафедральный протоиерей.(с)
думаю тут та же история что и со статистикой (проверить трудно)
А уже сегодня медбрат Зеленскоо Степанов вещает, что может все на глазок определить.
Только вчера писали, что пробы с подозрением на новый штамм послали в ВБ, чтобы опознать.
Новая эпидемия..! В мире высокими темпами растет количество здоровых людей..!
Тысячи таких людей найдены в Китае. Испании. Италии. Украине..
Вирус здоровья распространяется по всему миру.
Такие люди, заражённые Здорововирусом, не опасны!
Они не покупают лекарств. Не ходят по поликлиникам! Не разговаривают о болезнях! Занимаются спортом! Обливаются холодной водой! Питаются здоровой пищей! Не пьют не курят! Не употребляют наркотики! Они улыбаются и у них всегда хорошее настроение!
Они не смотрят телевизор, в котором максимальное количество времени уделяется запугиванию и убеждению в том, что человек не может быть здоров! И тем более самостоятельно!
Инструкция о том как заразиться Здорововирусом:
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Чувствуйте себя Здоровым, Счастливым, Радостным Человеком!
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