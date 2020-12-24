Тест-системы в Украине могут выявлять мутированный штамм коронавируса, - Степанов

Тест-системы, которые используются в Украине, могут выявить мутированный штамм коронавируса, который зафиксировали в Великобритании, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов журналистам в четверг.

"Сложность ситуации с мутированным штаммом коронавируса в Великобритании заключается в том, что он, по предварительным данным, на 70% более заразный. В то же время у них нет данных, что он вызывает большие осложнения, более тяжелое течение болезни или повышенную смертность. Мы увеличили контроль. Наши тест-системы позволяют выявить этот штамм", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр отметил, что пока в Украине случаев заболевания мутированным штаммом коронавируса не зарегистрировано.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В начале 2021 Украина дополнительно закупит 500 тыс. тестов на антиген и 160 кислородных концентраторов, - Минздрав

"У нас небольшое количество рейсов из Великобритании. В основном приезжают наши граждане, которые работают там или учатся. Мы не считаем нужным закрывать авиасообщение, а потом отправлять самолеты, чтобы забрать наших граждан", - добавил Степанов.