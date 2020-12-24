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Новости Коронавирус и карантин
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Тест-системы в Украине могут выявлять мутированный штамм коронавируса, - Степанов

Тест-системы в Украине могут выявлять мутированный штамм коронавируса, - Степанов

Тест-системы, которые используются в Украине, могут выявить мутированный штамм коронавируса, который зафиксировали в Великобритании, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов журналистам в четверг.

"Сложность ситуации с мутированным штаммом коронавируса в Великобритании заключается в том, что он, по предварительным данным, на 70% более заразный. В то же время у них нет данных, что он вызывает большие осложнения, более тяжелое течение болезни или повышенную смертность. Мы увеличили контроль. Наши тест-системы позволяют выявить этот штамм", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр отметил, что пока в Украине случаев заболевания мутированным штаммом коронавируса не зарегистрировано.

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"У нас небольшое количество рейсов из Великобритании. В основном приезжают наши граждане, которые работают там или учатся. Мы не считаем нужным закрывать авиасообщение, а потом отправлять самолеты, чтобы забрать наших граждан", - добавил Степанов.

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вакцина (3815) карантин (16729) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Мы все выявляем, но лечить не чем.
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24.12.2020 15:42
+1
крутить наперстки єто чудо праклятій вірус нє прайдьот...
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24.12.2020 15:45
+1
А этот фелдшер Стпенов откуда знает?

Только вчера писали, что пробы с подозрением на новый штамм послали в ВБ, чтобы опознать.
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24.12.2020 15:55
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т.е у нас таки всё стабилизировалось?
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24.12.2020 15:41 Ответить
Преображенский: Понимаете, что получится, если нас накроют. Нам ведь с вами «принимая во внимание происхождение» - отъехать не придется, невзирая на нашу первую судимость. Ведь у нас нет подходящего происхождения, мой дорогой?
Борменталь: Какой там черт! Отец был судебным следователем в Вильно.
Преображенский: Ну вот-с, не угодно ли. Ведь это же дурная наследственность. Пакостнее и представить себе ничего нельзя. Впрочем, виноват, у меня еще хуже. Отец - кафедральный протоиерей.(с)
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24.12.2020 16:11 Ответить
Мы все выявляем, но лечить не чем.
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24.12.2020 15:42 Ответить
Мьі знаем кто врет и ворует, но лечить не чем.
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24.12.2020 15:45 Ответить
крутить наперстки єто чудо праклятій вірус нє прайдьот...
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24.12.2020 15:45 Ответить
тока вот зеленовирус выявить они не в состоянии, а эта болезнь сродни пофигизму и раздолбайству
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24.12.2020 15:45 Ответить
нихренасе...
думаю тут та же история что и со статистикой (проверить трудно)
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24.12.2020 15:49 Ответить
Только вчера писали, что пробы нового штамма выслали в ВБ для идентификации.

А уже сегодня медбрат Зеленскоо Степанов вещает, что может все на глазок определить.
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24.12.2020 15:57 Ответить
Демарш Великобритании ставит "вакцинаторов от Ковида" перед рядом проблем. Сказать что бритты врут нельзя, весь пиар Ковида построен на тупой лжи и обвинить публично в неправде себе дороже. Сказать что "вакцины от прежнего Ковида" отлично работают и против сверхнового варианта Короновируса? Хмм.... это даже для верящих всему и во всё как то чересчур фантастично выглядит. В целом Джонсон молодца, может на сходняке потребовать половину или даже больше от профита "вакцинального". Так как это около 1 000 000 000 000 (одного триллиона долларов) в год, то тут есть за что побороться. В целом для Планеты и социума это хорошо, так как среди "Ковидных" возникли разногласия и эти разногласия вылезли наружу что есть шансом для Социума , для прежнего Социума.
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24.12.2020 15:50 Ответить
Как это антиваксеры успевают и разговоры врача детей Билла Гейтса под столом подслушать, и договорняки руководителей Биг Фармы с политэлитой под столом выведатьи на секретных совещаниях Билла Гейтса под столом посидеть... Вы что из-под столов не вылезаете? Теперь ясно как божий день, что антиваксеры свои новости не из пальца высасывают.
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24.12.2020 16:07 Ответить
Памперс надень и успокойся.
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24.12.2020 16:16 Ответить
Ваш опыт мне ни к чему. Да и тупица Вы не только в медицине.
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24.12.2020 16:27 Ответить
Не успокоился еще? Че так? Трусливо прячешься за намордник с памперсом? А ты выйди на улицы Киева, не бойся! Там живут и нормально себя чувствуют люди без вавки в мозгу как у тебя. Коронавирус никогда не кончится, поэтому твое желание пересидеть Пандемию в убежище в режиме рециркуляции "попа-рот" хоть и загадочно но тупо. Выйди на улицу, подыши воздухом без маски и сходи на унитаз, харош памперсы портить в страхе перед Ковидом.
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24.12.2020 16:32 Ответить
Отличное подтверждение моей фразы "Да и тупица Вы не только в медицине.".
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24.12.2020 16:38 Ответить
Ладно, сиди дальше и лично осуществляй круговорот дерьма в Природе. Кстати, Наука дорого бы отдала за возможность тебе пообследовать, так как ты очевидно абсолютное исключение из правила гласящего что никакой вид не может долго и конструктивно существовать в собственном дерьме. Вот интересно, как это у тебя получается?
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24.12.2020 16:46 Ответить
Очень просто. Макаешь Дидовика мордой в дерьмо и ему после этого кажется, что все вокруг живут в говне.
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24.12.2020 16:50 Ответить
Ну это хорошо что ты не скрываешь что в дерьме живешь, это похвально. Мне тебя откровенно жаль, иди-беги там вон про Ковид плохо написали. Утрись только от соплей...то есть от дерьма.
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24.12.2020 16:57 Ответить
Опять тупите? Я же Вам писал - Ваш опыт мне ни к чему.
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24.12.2020 17:21 Ответить
А этот фелдшер Стпенов откуда знает?

Только вчера писали, что пробы с подозрением на новый штамм послали в ВБ, чтобы опознать.
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24.12.2020 15:55 Ответить
Як завжди - бовкнув, аби бовкнути. Як т.н. "наші" тест-системи можуть виявляти вірус, котрий щойно виявлений у Великобританії? на основі яких досліджень це встановлено? Це режим казнокрадів і пи.даболів, де пустопатякання і брехня уведені в ранг державної політики
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24.12.2020 16:00 Ответить
Тест-системи в Україні можуть виявляти мутований штам коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 9738Срочная информация..!
Новая эпидемия..! В мире высокими темпами растет количество здоровых людей..!

Тысячи таких людей найдены в Китае. Испании. Италии. Украине..
Вирус здоровья распространяется по всему миру.
Такие люди, заражённые Здорововирусом, не опасны!

Они не покупают лекарств. Не ходят по поликлиникам! Не разговаривают о болезнях! Занимаются спортом! Обливаются холодной водой! Питаются здоровой пищей! Не пьют не курят! Не употребляют наркотики! Они улыбаются и у них всегда хорошее настроение!
Они не смотрят телевизор, в котором максимальное количество времени уделяется запугиванию и убеждению в том, что человек не может быть здоров! И тем более самостоятельно!

Инструкция о том как заразиться Здорововирусом:
Если рядом с вами пробежал здоровый человек нужно:
Присоединиться к нему и пробежать с ним хотя бы квартальчик!
Если видите говорящих о болезнях держитесь от них подальше!
Посылайте всем Любовь, Радость Здоровье!
Чувствуйте себя Здоровым, Счастливым, Радостным Человеком!

Заражайтесь Здоровьем! Им уже заразилось огромное количество людей!
Если увидел человека без намордника, присоединяйся к здоровому образу жизни...
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24.12.2020 16:08 Ответить
В Китае, говорите? А что же их в Швеции все меньше?
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24.12.2020 16:28 Ответить
Памперс подтяни....
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24.12.2020 16:47 Ответить
Вы это свой сиделке писали?
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24.12.2020 16:51 Ответить
Тест-системи в Україні можуть виявляти мутований штам коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 2175

...
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24.12.2020 16:18 Ответить
 
 