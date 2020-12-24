Тест-системи в Україні можуть виявляти мутований штам коронавірусу, - Степанов

Тест-системи, які використовуються в Україні, можуть виявити мутований штам коронавірусу, який зафіксували у Великій Британії, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов журналістам в четвер.

"Складність ситуації з мутованим штамом коронавірусу у Великій Британії полягає в тому, що він, за попередніми даними, на 70% більше заразний. У той же час у них немає даних, що він викликає великі ускладнення, більш важкий перебіг хвороби або підвищену смертність. Ми збільшили контроль. Наші тест-системи дозволяють виявити цей штам", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр зазначив, що поки в Україні випадки захворювання мутованим штамом коронавірусу не з'являлися.

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"У нас невелика кількість рейсів із у Великій Британії. Переважно приїжджають наші громадяни, які працюють там або навчаються. Ми не вважаємо за потрібне закривати авіасполучення, а потім відправляти літаки, щоб забрати наших громадян", - додав Степанов.