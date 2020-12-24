Тест-системи в Україні можуть виявляти мутований штам коронавірусу, - Степанов
Тест-системи, які використовуються в Україні, можуть виявити мутований штам коронавірусу, який зафіксували у Великій Британії, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов журналістам в четвер.
"Складність ситуації з мутованим штамом коронавірусу у Великій Британії полягає в тому, що він, за попередніми даними, на 70% більше заразний. У той же час у них немає даних, що він викликає великі ускладнення, більш важкий перебіг хвороби або підвищену смертність. Ми збільшили контроль. Наші тест-системи дозволяють виявити цей штам", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Міністр зазначив, що поки в Україні випадки захворювання мутованим штамом коронавірусу не з'являлися.
"У нас невелика кількість рейсів із у Великій Британії. Переважно приїжджають наші громадяни, які працюють там або навчаються. Ми не вважаємо за потрібне закривати авіасполучення, а потім відправляти літаки, щоб забрати наших громадян", - додав Степанов.
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Борменталь: Какой там черт! Отец был судебным следователем в Вильно.
Преображенский: Ну вот-с, не угодно ли. Ведь это же дурная наследственность. Пакостнее и представить себе ничего нельзя. Впрочем, виноват, у меня еще хуже. Отец - кафедральный протоиерей.(с)
думаю тут та же история что и со статистикой (проверить трудно)
А уже сегодня медбрат Зеленскоо Степанов вещает, что может все на глазок определить.
Только вчера писали, что пробы с подозрением на новый штамм послали в ВБ, чтобы опознать.
Новая эпидемия..! В мире высокими темпами растет количество здоровых людей..!
Тысячи таких людей найдены в Китае. Испании. Италии. Украине..
Вирус здоровья распространяется по всему миру.
Такие люди, заражённые Здорововирусом, не опасны!
Они не покупают лекарств. Не ходят по поликлиникам! Не разговаривают о болезнях! Занимаются спортом! Обливаются холодной водой! Питаются здоровой пищей! Не пьют не курят! Не употребляют наркотики! Они улыбаются и у них всегда хорошее настроение!
Они не смотрят телевизор, в котором максимальное количество времени уделяется запугиванию и убеждению в том, что человек не может быть здоров! И тем более самостоятельно!
Инструкция о том как заразиться Здорововирусом:
Если рядом с вами пробежал здоровый человек нужно:
Присоединиться к нему и пробежать с ним хотя бы квартальчик!
Если видите говорящих о болезнях держитесь от них подальше!
Посылайте всем Любовь, Радость Здоровье!
Чувствуйте себя Здоровым, Счастливым, Радостным Человеком!
Заражайтесь Здоровьем! Им уже заразилось огромное количество людей!
Если увидел человека без намордника, присоединяйся к здоровому образу жизни...
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