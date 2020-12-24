Украинские вертолеты впервые полетели на отечественных лопастях. Сегодня были испытания, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Украина производит собственные лопасти для вертолетов, которые уже были успешно испытаны на предприятии "Мотор Сич".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Запорожскую область, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Это очень символично для независимости нашей страны, и это очень патриотично, что мы производим наши современные украинские лопасти, которые раньше покупали только в России. Сегодня были испытания вертолетов, они впервые полетели на украинских лопастях", – подчеркнул Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Украина увеличит государственный оборонный заказ на 2021 год для предприятий "Укроборонпрома". ФОТО

"Украинская авиационная промышленность переходит на новый этап развития. Сегодня на летно-испытательном комплексе АО "Мотор Сич" начались летные испытания композитных лопастей для вертолетов Ми-8 и металлических - для Ми-24 украинского производства. Для организации производства запорожские авиастроители приобрели уникальное высокотехнологичное оборудование, аналогов которому нет на территории Украины. Также был подготовлен персонал для работы с ним", - написал на своей странице в соцсети Фейсбук вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

"На самом деле, это значимое событие для Украины, ведь она вошла в пятерку государств мира, производящих лопасти для тяжелых вертолетов! А это значит - мы имеем новые возможности для украинской армейской авиации и перспективы для развития экспортных рынков", - добавил он.

Кроме этого Уруский опубликовал фото с испытаний украинских лопастей:













