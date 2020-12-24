Українські вертольоти вперше полетіли на вітчизняних лопатях. Сьогодні були випробування, - Зеленський
Україна виробляє власні лопаті для вертольотів, які вже були успішно випробувані на підприємстві "Мотор Січ".
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Запорізьку область, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Це дуже символічно для незалежності нашої країни, і це дуже патріотично, що ми виробляємо наші сучасні українські лопаті, які раніше купували тільки в Росії. Сьогодні були випробування вертольотів, вони вперше полетіли на українських лопатях", - наголосив Зеленський.
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В голубом самолёте
И бесплатно раздаст порошок...
Ти що, в технічно-інформаційному відділі ФСБ зарплату на шару хочеш получати ?
P.S. " літаки летять, будемо всіх бомбіть. " (с)
а шо,должна была?
Ане на жаль основне держ. замовлення пішло до Франції!!!
Но может американцы и натовцы идиоты.? Может по совету https://censor.net/ua/user/379192 надо было просто подмести эти ВПП..??)))))
Вы хоть раз слышали о визитах истребительной техники НАТО на военные аэродромы Украины? Только транспортники и танкеры... Не выдержит натовская техника разбитых и горбатых бывших советских ВПП... Можете не сомневаться.)))
Зрозуміло, що штатівські вимоги до якості ЗПС вищі за радянські, але не КРИТИЧНО, щоб перебудовувати ВСІ НАШІ АЕРОДРОМИ під їхню техніку ,на що ви натякаєте. Хоча роботи там, безумовно, вистачить і з інфраструктурою, і з логістикою, і зі зміною всієї структури обслуговування нової АТ. Але вовка боятись, в ліс не ходити. Очі бояться руки роблять. Навчимось і переозброїмось, було б чим.
оце тобі з сьогоднішнього Цезора. Це одна з головних баз українських ВПС... Миколаїв (Кульбакіно) ..Подивись на ЗПС на фото. Тут на Іл-76 зуби у екіпажа вилітають при зльоті чи посадці... а ти про F-16 міркуєш!! ))) Але мозок почав у тебе робити.. Зрозумів... що значалу поров херню... Це добре. Навчимося і переозброїмося... Але коли будемо в НАТО і без зеленої падалі і 73 відсотків ідіотів... От тільки питання..чи будемо?!
Звідкіля ти знаєш про ВСІ ЗПС аеродромів України. Ти що працюєш інспектором? Занадто балакучий. Про ВСІ не скажу, але Гавришівка, Калинівка, Полтава, Супрунівка- Полтава, Прилуки - в робочому стані. Та й те що ви змалювали в Миколаєві - не критично - усувається впродовж тижня максимум, а скоріш всього за день - два. Вочевидь ви, шановний - не в темі. Так що щоки здуйте і дихайте рівно.
А з інспектором...ти такий догадливий!!)))) Ну для тебе..горе авіатор!! Гавришівка (Вінниця) у край незадовільному стані ЗПС... бо ізраільска аіакомпанія EL AL відмовилась виконувати туди польоти з-за вкрай незадовільного стану ЗПС. Калинівка на сьогодні е аеродромом Національноі Гвардіі і нічого крім вертольотів не приймає. Полтава ..де базувалися Ту-160 та Ту-22м3 давно у занедбаному стані і плити повилазили з перепадом до 10-15 см. Супрунівка..Полтава... цівільний аеродром. Відремонтуваои тільки аеровокзал... та захотіли , щоб туди літали іноземні літаки... Але не вишло... (((( Задай собі питання... А чому більшість військових аеродромів НАТО асфальт? Може зрозуміеш? То може Ви плити ПАК-8 чи ПАК -9 за неділю ..а може за день..чи диви за два перевкладете... і 10-15 см. повилазивших затопчете ніжками? Ви хоча розумієте.конструктор Ви наш ... що таке хоч десяток плит ... тріснувших від температурного коливання.? Ви й за півроку нічого не зробите..)))) А може Ви мені розповісте про стан Узина... Білоі Церкви... Бердянська..Кривого Рогу (Долгінцево)... про Чортків чи Коломию... Розграблене Мукачево...чи Городок..під Львовом...)))) Соплі витріть... конструктор з КБ... з під Полтави)))))
Стосовно Гавришівки - слова. Міг -29, Су-27, військово транспортні. Калинівка - військовотранспортні приймає , а гвинтокрили приймає ремонтний завод на Немирівському шоссе. В Полтаві - Ту-160 НІКОЛИ НЕ СТОЯЛИ . Ту- 22 М2, М3, раніше Ту-16. Зараз полоса в РОБОЧОМУ СТАНІ, ЗАРАЗ РЕГУЛЯРНО ЗВІДТІЛЯ ЛІТАЮТЬ ГВИНТОКРИЛИ ОКРЕМОЇ БРИГАДИ, ТОМУ СТАН НЕ ПРИХОВАТИ. В Супрунівці сідають Аеробуси класу А-320, принаймні рік тому, польоти були регулярні (в Туреччину).
ДЛЯ ТОГО ЩОБ ДОВЕСТИ ПОЛОСУ ДО ТАКОГО СТАНУ , ЩОБ ПЛИТИ "ЗАЛАЗИЛИ" ОДНА НА ДНУ НА 15 СМ ЇЇ ТРЕБА РОЗБОМБИТИ БЕТАБАМИ. Але й після цього ОБАТО за годину -10 все зробить на "ять". Ви, взагалі, де служили і КИМ? Чи "діванний ікспєрд"?
Доречі, афіатор прафєсі Анал, на МіГ-29 і Су-27, які літають в тому числі і у Гавришівці, не ШТУРВАЛИ, а РУЧКИ УПРАВЛІННЯ. Чув протакі у "саоїй" авіації, літунець?
Меня мало интересуют сколько поляки переходили на ВВС западного образца.Мы не поляки и у нас война во время которой все нужно делать в 2-3 раза быстрее для того чтобы выжить.У нас в руководстве МО сидят такие же тупые дубы как ты,которым легче продлить срок эксплуатации совкового говна,чем начинать перестраиваться под западные образцы.Путь в 1000 миль начинается с одного шага и его нужно было сделать ещё вчера,а не сегодня.Усёки эту простую истину,фуфломёт ты дырявый.
Мотор Сич Богуславева?
"Чому на Мі-8 можна використовувати композитні лопаті, а на "Крокодилі" вже металеві?