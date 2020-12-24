УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8127 відвідувачів онлайн
Новини
10 798 88

Українські вертольоти вперше полетіли на вітчизняних лопатях. Сьогодні були випробування, - Зеленський

Українські вертольоти вперше полетіли на вітчизняних лопатях. Сьогодні були випробування, - Зеленський

Україна виробляє власні лопаті для вертольотів, які вже були успішно випробувані на підприємстві "Мотор Січ".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Запорізьку область, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Це дуже символічно для незалежності нашої країни, і це дуже патріотично, що ми виробляємо наші сучасні українські лопаті, які раніше купували тільки в Росії. Сьогодні були випробування вертольотів, вони вперше полетіли на українських лопатях", - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Україна збільшить державне оборонне замовлення на 2021 рік для підприємств "Укроборонпрому". ФОТО

Запоріжжя (2278) Зеленський Володимир (23927) Мотор Січ (328) вертоліт (879)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+36
Вова, а яким боком ти до цих лопастєй? Ти ж літаєш не на лопостях, а на порошку. )))
показати весь коментар
24.12.2020 16:32
+30
Украинские вертолеты впервые полетели на отечественных лопастях. Сегодня были испытания, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3829
показати весь коментар
24.12.2020 16:35
+19
Не иначе Юля Мендель двумя твитами лопасти сотворила...
показати весь коментар
24.12.2020 16:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
свои лопасти це хорошо отпытораженные списанные рашкинские
показати весь коментар
24.12.2020 16:32 Відповісти
Вова, а яким боком ти до цих лопастєй? Ти ж літаєш не на лопостях, а на порошку. )))
показати весь коментар
24.12.2020 16:32 Відповісти
на порошку он в космосе на турбозанюхе летает, а с космоса ему видны все "лопасти"
показати весь коментар
24.12.2020 16:42 Відповісти
Украинские вертолеты впервые полетели на отечественных лопастях. Сегодня были испытания, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3829
показати весь коментар
24.12.2020 16:35 Відповісти
Прилетит вдруг Зеленский
В голубом самолёте
И бесплатно раздаст порошок...
показати весь коментар
24.12.2020 16:44 Відповісти
в зеленом...
показати весь коментар
24.12.2020 16:46 Відповісти
Не иначе Юля Мендель двумя твитами лопасти сотворила...
показати весь коментар
24.12.2020 16:38 Відповісти
куди б відправити зечмо на цих лопастях?
показати весь коментар
24.12.2020 16:39 Відповісти
Украли гдето парочку списанных. Для справки - два года уже Авиация Сухопутных Войск , то бишь геликоптеры , в Украине не летает, лопасти выработали ресурс. Откуда новые? Строганули из дерева? Штампанули из пластика?
показати весь коментар
24.12.2020 16:41 Відповісти
Работай, муділо.
Ти що, в технічно-інформаційному відділі ФСБ зарплату на шару хочеш получати ?
показати весь коментар
24.12.2020 17:33 Відповісти
Ложь и клевета унижают всегда. Ложь, чтов Украине есть супервысокотехнологичное производство лопастей для МИ разных модификаций, унижает именно Украину.
показати весь коментар
24.12.2020 19:41 Відповісти
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/na-motor-sich-gotovy-vypuskat-kompozitnye-lopa-364957/ На "Мотор Сич" готовы выпускать композитные лопасти для вертолета 19 ФЕВРАЛЯ, 09:02
показати весь коментар
25.12.2020 09:50 Відповісти
Що ти проносиш, стецько. Полтавська бригада в режимі 16 годин на добу, кожного дня Мі-8, Мі-24, Мі-2 і навчають, літають парами і ланками , і кидають парашютистів.
показати весь коментар
24.12.2020 19:42 Відповісти
тільки от нетреба їх обмивати, щоб не ламались. Ліпше вже відразу робить надійні
показати весь коментар
24.12.2020 16:42 Відповісти
Залишилось зробити новий літак і показати всім, які ми сильні ...
Українські вертольоти вперше полетіли на вітчизняних лопатях. Сьогодні були випробування, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2681

P.S. " літаки летять, будемо всіх бомбіть. " (с)
показати весь коментар
24.12.2020 16:42 Відповісти
Ну как ЗЕ везде успевает и мост открыть и лопасти к вертолетам прикрутить. Ах, да, у него же лисапет есть
показати весь коментар
24.12.2020 16:42 Відповісти
Кстати, а где сами вертолеты? Не помню чтобы Украина выпустила хоть один новый боевой вертолет
показати весь коментар
24.12.2020 16:44 Відповісти
правильно не помнишь...не выпускала.
а шо,должна была?
показати весь коментар
24.12.2020 16:48 Відповісти
Відновила, модернізувала... Зараз маємо декілька бригад гвинтокрилів армійської авіації. Є й свої гелікоптери, що випускаються. "Кадет", "АК1-3".....далі буде, якщо знадобиться.
показати весь коментар
24.12.2020 19:46 Відповісти
А впереди вертолётного клина, шмаркля, на боевом лисапете, после занюха очередной кокосовой дороги.
показати весь коментар
24.12.2020 16:51 Відповісти
Ты таким каким боком, чудо?!
показати весь коментар
24.12.2020 16:52 Відповісти
Ну все, Зе поставит галочку ,,о выполненных обещаниях,, Обещал же, что бомберы полетят, бомбить будем.
показати весь коментар
24.12.2020 17:03 Відповісти
новыми лопастями?...
показати весь коментар
24.12.2020 17:07 Відповісти
эдак и патроны к стрелковке когда-нибудь научимся...
показати весь коментар
24.12.2020 17:06 Відповісти
Давайте сразу к главному:Сколько их не вернулось?
показати весь коментар
24.12.2020 17:07 Відповісти
Ці лопасті вже 20 років як виготовляють в Україні і експортували колись. В чому новина?
показати весь коментар
24.12.2020 17:09 Відповісти
Вова знову бреше.
показати весь коментар
24.12.2020 17:18 Відповісти
Тому, в чьей голове возникло желание продать Мотор-Січ, эту самую голову нужно отрубить как собаке хвост.
показати весь коментар
24.12.2020 17:20 Відповісти
И будем всех бомбить?
показати весь коментар
24.12.2020 17:23 Відповісти
лол короч 21 век лопасти сложная деталь кусок металла какого то и пенка внутри монтажная..кек
показати весь коментар
24.12.2020 17:32 Відповісти
Та да, прикинь... Відцентрова сила розірве або мізерне розбалансування ...і все...прілєтєлі...
показати весь коментар
24.12.2020 18:11 Відповісти
я тролюю..ну типа металл нормальный и все рельсу расплющить))
показати весь коментар
24.12.2020 18:24 Відповісти
Лопасть зовсім не складна штука, просто треба дуже високоточні-точні станочки щоб вона була ще точніше виготовлена і мала стабільну статичну і динамічну балансировку , та ще й геометричні розміри точні, щоб була підйомна сила однакова.Купили на Заході станок, тут і козі понятно, все можна виготовляти, хоч АМД процесори чи Пентіуми , проблема в тому щоб знайти хто станки виготовить,де станок купити.Лопасті як правило прецезійна штука,міняють комлектом, хоча на Заході виготовляють такі , що змінюють одну на одну.
показати весь коментар
24.12.2020 18:32 Відповісти
Лопаті - штука "нескладна" в проектуванні і виготовленні, якщо все "робити язиком", а коли - РУКАМИ та на станках.....
показати весь коментар
24.12.2020 19:48 Відповісти
Я раніше думав що всередині трос, в трубі, натягнутий, повинні бути якісь балансировочні балансири, площина зроблена з титанового прокату, а виявилось-фіг там
показати весь коментар
24.12.2020 20:04 Відповісти
Тут ще дуже цікаво про які лопаті йде мова, скловолоконні чи металеві? Це суттєво, років зо три тому ми обговорювали цю тему з хлопцями з Миколаєва, може це вони і зкінчили цю тему.
показати весь коментар
24.12.2020 23:01 Відповісти
я думаю титан і площина з карбона
показати весь коментар
25.12.2020 00:49 Відповісти
Ну, нарешті... Не знаю як в інших областях, але з Ужгорода лопасті для ремонту і балансування возили в Угорщину
показати весь коментар
24.12.2020 18:09 Відповісти
Це велике досягнення для Украни.
Ане на жаль основне держ. замовлення пішло до Франції!!!
показати весь коментар
24.12.2020 18:23 Відповісти
Вместо того чтобы закупать качественные военные вертолеты за рубежом,сделали лопасти чтоб продолжить ресурс совковых вертолетов еще на 10 лет.
показати весь коментар
24.12.2020 18:29 Відповісти
Вместо того, чтобы покупать готовую рыбу, мы учимся ее ловить! Сколько таких вертолетов потянет ваш турборежымный бюджет? Этот конвеер был заложен еще в2016 году.
показати весь коментар
24.12.2020 19:34 Відповісти
...что ж ты потом жрать будешь... если закупать качественные военные вертолёты за бугром.? Дурачков.. что визжат о закупках боевой авиационной техники за рубежом . и не понимающих..что необходимо изменить и перестроить всю структуру ВВС ..ой как много...))) Поляки 27 лет изменяли структуру ВВС для использования западной техники, имея средства и не воюя!! Идиотам достаточно купить самолёт... и начать летать. Больше идиотов ничего не волнует...ибо нихрена не знают и не понимают... Ты убогий знаешь..что в Украине НИ ОДИН военный аэродром не приспособлен для приёма самолётов типа F-16? Что аэродром должен иметь гладчайшее асфальтовое покрытие или на крайний случай.... бетонное , которое в сотни раз дороже ибо требует высочайшего качества ровности. Но тебе то главное купить современный самолёт или вертолёт....)))) а там хоть трава не расти..)))
показати весь коментар
24.12.2020 19:35 Відповісти
Допуск на "нєровнасть" +- 1.5 град
показати весь коментар
24.12.2020 19:49 Відповісти
А для Falcon - а головне, точніше, важливішим, ніж "нєровнасть", Є чистота ЗПС, себто, відсутність на ній сміття, яке може зашкодити лопатям компресора двигуна.
показати весь коментар
24.12.2020 19:53 Відповісти
..даже разговаривать и что то доказывать абсолютным профанам нет смысла. Запомни!те....США войдя в Афганистан ПОЛНОСТЬЮ перестроили ВПП Кабула, Кандагара, Баграма, Мазари Шарифа и построили ещё ЧЕТЫРЕ НОВЫХ!! аэродрома. В Ираке были модернизированы и построены новые ВПП , где использовалась истребительная техника. В маленькой Литве на единственном аэродроме Шяуляй , где стоят дежурные силы НАТО полностью построены две новые асфальтовые ВПП. Польша полностью провела капитальный ремонт ВСЕХ!!! аэродромов , где стоит истребительная техника. Вы когда нибудь видели в Украине хоть один военный аэродром с таким качеством ВПП? Их нет от слова ВООБЩЕ!!! Неровности при укладке плит и при температурных изменениях дичайшие.
Но может американцы и натовцы идиоты.? Может по совету https://censor.net/ua/user/379192 надо было просто подмести эти ВПП..??)))))
Вы хоть раз слышали о визитах истребительной техники НАТО на военные аэродромы Украины? Только транспортники и танкеры... Не выдержит натовская техника разбитых и горбатых бывших советских ВПП... Можете не сомневаться.)))
показати весь коментар
24.12.2020 20:42 Відповісти
Що тобі сказати праффєсі анал? Якби ти мені хоча б натяк на штатівські стандарти на ЗПС дав, чи на наш для порівняння. Але ж ні, щоки надув почав херню якусь нести про Кандагар і т.д і т.п.
Зрозуміло, що штатівські вимоги до якості ЗПС вищі за радянські, але не КРИТИЧНО, щоб перебудовувати ВСІ НАШІ АЕРОДРОМИ під їхню техніку ,на що ви натякаєте. Хоча роботи там, безумовно, вистачить і з інфраструктурою, і з логістикою, і зі зміною всієї структури обслуговування нової АТ. Але вовка боятись, в ліс не ходити. Очі бояться руки роблять. Навчимось і переозброїмось, було б чим.
показати весь коментар
24.12.2020 22:05 Відповісти
..якби ты..дурнику... не був дурником... а побував на якомусь військовому аеродромі типу Миколаева..чи Староконстянтиніва... або Мелітополя... де на Іл-76 трищіни на шассі з-за вкрай поганої ЗПС...ти б тихенько заткнувся ..почервонівши. УСІ військові ЗПС України у край жахливому стані. https://censor.net/ru/photo_news/3238944/otremontirovannyyi_samoletrazvedchik_su24mr_vernulsya_v_ryady_vsu_videofotoreportaj
оце тобі з сьогоднішнього Цезора. Це одна з головних баз українських ВПС... Миколаїв (Кульбакіно) ..Подивись на ЗПС на фото. Тут на Іл-76 зуби у екіпажа вилітають при зльоті чи посадці... а ти про F-16 міркуєш!! ))) Але мозок почав у тебе робити.. Зрозумів... що значалу поров херню... Це добре. Навчимося і переозброїмося... Але коли будемо в НАТО і без зеленої падалі і 73 відсотків ідіотів... От тільки питання..чи будемо?!
показати весь коментар
24.12.2020 22:17 Відповісти
Вкажи но мені праффєсі анал, в якому місці я ПОРОВ ХЕРНЮ. БО НА ВІДМІНУ ВІД ТЕБЕ, В МЕНЕ ЗА ПЛЕЧИМА15 РОКІВ РОБОТИ, СЛУЖБИ В АВІАЦІЇ І АВІАЦІЙНОМУ КБ. І Я звик до конкретики.
Звідкіля ти знаєш про ВСІ ЗПС аеродромів України. Ти що працюєш інспектором? Занадто балакучий. Про ВСІ не скажу, але Гавришівка, Калинівка, Полтава, Супрунівка- Полтава, Прилуки - в робочому стані. Та й те що ви змалювали в Миколаєві - не критично - усувається впродовж тижня максимум, а скоріш всього за день - два. Вочевидь ви, шановний - не в темі. Так що щоки здуйте і дихайте рівно.
показати весь коментар
24.12.2020 22:47 Відповісти
.. це ж в якому ти там КБ ошивався.якщо херню пореш вздовж і впоперек? Кого возим водіем?
А з інспектором...ти такий догадливий!!)))) Ну для тебе..горе авіатор!! Гавришівка (Вінниця) у край незадовільному стані ЗПС... бо ізраільска аіакомпанія EL AL відмовилась виконувати туди польоти з-за вкрай незадовільного стану ЗПС. Калинівка на сьогодні е аеродромом Національноі Гвардіі і нічого крім вертольотів не приймає. Полтава ..де базувалися Ту-160 та Ту-22м3 давно у занедбаному стані і плити повилазили з перепадом до 10-15 см. Супрунівка..Полтава... цівільний аеродром. Відремонтуваои тільки аеровокзал... та захотіли , щоб туди літали іноземні літаки... Але не вишло... (((( Задай собі питання... А чому більшість військових аеродромів НАТО асфальт? Може зрозуміеш? То може Ви плити ПАК-8 чи ПАК -9 за неділю ..а може за день..чи диви за два перевкладете... і 10-15 см. повилазивших затопчете ніжками? Ви хоча розумієте.конструктор Ви наш ... що таке хоч десяток плит ... тріснувших від температурного коливання.? Ви й за півроку нічого не зробите..)))) А може Ви мені розповісте про стан Узина... Білоі Церкви... Бердянська..Кривого Рогу (Долгінцево)... про Чортків чи Коломию... Розграблене Мукачево...чи Городок..під Львовом...)))) Соплі витріть... конструктор з КБ... з під Полтави)))))
показати весь коментар
24.12.2020 23:12 Відповісти
Їх було декілька. Аерокоптер, Прогрестех....
Стосовно Гавришівки - слова. Міг -29, Су-27, військово транспортні. Калинівка - військовотранспортні приймає , а гвинтокрили приймає ремонтний завод на Немирівському шоссе. В Полтаві - Ту-160 НІКОЛИ НЕ СТОЯЛИ . Ту- 22 М2, М3, раніше Ту-16. Зараз полоса в РОБОЧОМУ СТАНІ, ЗАРАЗ РЕГУЛЯРНО ЗВІДТІЛЯ ЛІТАЮТЬ ГВИНТОКРИЛИ ОКРЕМОЇ БРИГАДИ, ТОМУ СТАН НЕ ПРИХОВАТИ. В Супрунівці сідають Аеробуси класу А-320, принаймні рік тому, польоти були регулярні (в Туреччину).
ДЛЯ ТОГО ЩОБ ДОВЕСТИ ПОЛОСУ ДО ТАКОГО СТАНУ , ЩОБ ПЛИТИ "ЗАЛАЗИЛИ" ОДНА НА ДНУ НА 15 СМ ЇЇ ТРЕБА РОЗБОМБИТИ БЕТАБАМИ. Але й після цього ОБАТО за годину -10 все зробить на "ять". Ви, взагалі, де служили і КИМ? Чи "діванний ікспєрд"?
показати весь коментар
25.12.2020 00:20 Відповісти
.. да..ти відверто дурнувате..))) Єдине..що Ту-160 стояли у Прилуках... От ту ти правий...))) Стосовно Вінниці...не слова... Вінниця в край незадовільному стані. Знаю я це не зі слів дурників а з реальних обставин використання цього аєропорту цівільними літаками. Гвинтокрилам у Полтаві ЗПС у якої 3000 метрів зовсім не потрібна... За Супрунівку не буду казати... Асфальтове покриття ... хоч і старе..радянське... але має достатньо рівне покриття... і не розбиває передні опори шассі..як у Вінниці ...)))) Та й сертифікат придатності аеропорту Вінниця закінчився у листопаді цого року і подовжити його для виконання міжнародних рейсів вони не можуть. У твоїй Супрунівці сертифікат закінчиться 1 березня наступного року ... а так як за рік туди не прилітали міжнародні рейси подовжувати його ніхто не буде.... Туди приїздив зелений ідіот... розповів для полтавських дурнів про сотні рейсів з Європи у Полтаву... віслюки вуха розвісили... Один рейс на неділю у тому році з Супрунівки... це регулярка???? ))) Все як у Остапа Бендера..)))) Забув... А звідки у Вінниці зьявилися Су-27 та Міг-29?))))) І знай дурнику... У Полтаві ЗПС суцільний литий бетон з нарізанними тепловими швами... у які заливаеться смола з резиною. Якщо не проводити ці діі регулярно... при теплових коливаннях бетон розширюється і тріскається. Відколюються дуже великі шматки... Їх ВИРІЗАЮТЬ...і заливають новий ... Типу латки... Уже більш 10 років ніхто ці процедури там не робив... Далі розповідати..що там???((( А є аєродроми з плит ПАК-8..9... Теж мають теплові шви... Так вони з температурних коливань...дощів.. морозу вилазять да 15 см. Вони не тріскаться..але вилазять. І останне.. ОБАТО виконує дрібний ремонт... Заливка швів... прибирання сміття... А ремонтують ЗПС спеціальні підрозділи... Я то служив раніш .. і літаю зараз... І знаю ситуацию..реальну...а не Вашу дурненьку казкову маячню...)))) А от Ви явний диванний ЫксперД!!!)))
показати весь коментар
25.12.2020 10:59 Відповісти
О бачиш, вже й поплив....Хоча понти ще залишились, але пихи поменшало. На чому літаєш, прффесі анал? Чи це ти, так, 3.14здонув, не подумавши про наслідки?
показати весь коментар
25.12.2020 12:16 Відповісти
..чмо... це я поплив? ))) Ти можеш соплі наматати на свої рученята... перш ніж дочекаєшся ..щоб я поплив..!! Хочу ідіоту трохи роз*яснити те... що ідіот можливо зрозуміє.. Але бачу марні мої спроби!!!)))) Літаю...довбеню... літаю... тому і знаю... що і де ... А не придумую ..як ти... мешкаючий у Полтаві те...чого не знаю апріорі. Літаю на Ан-124 та Іл-76....)))) І про які наслідки ти можеш говорити... чмо полтавське? Ті літака реально не бачив... не розуміешься зовсім у авіаційній структурі... несеш дурість несусвітню... і рахуєш себе знаючим!!)))) Ти реальне посміховисько... І на всі моі доводи... нічого сказати не здатен. Бо нічого не знаеш!!)))))))
показати весь коментар
25.12.2020 13:15 Відповісти
Схаменися, літаючий ти наш, пердни, принаймні, щоб попустило. А то репнеш від "надусвідомлення" своєї зачущості. Цікаво, в якості кого ти літав на "Руслані" і 76-му, в якості стрілка-баласта, чи то пак, радиста? Чи "трапіки" прибирав?
показати весь коментар
25.12.2020 15:23 Відповісти
... да вже ж не баранку на МАНі ..як ти кручу..)))) Бувай... дурнувате..))) Гаяти час на відвертого ідіота ...))))
показати весь коментар
25.12.2020 16:00 Відповісти
Та зрозуміло, хто ж тебе до керма допустить. Це - справа складна і відповідальна. Тому людину неврівноважену з нервовими розладами до машини НІ-НІ.
показати весь коментар
25.12.2020 16:25 Відповісти
..тебе допускають?))) на літаку ...дурбецело ... не кермо!!!! У нас штурвал!!!)))) Але для тебе... таке велике дерев*яне колесо з рогами для тримання!!!))) От ним ми і крутимо...))) Як там Су-27 та Міг-29 ..з Гавришевки ще не порозліталися? То для тебе ..дурню... керування літаком складна справа... але відповідальна...тут ти правий. Але що я розповідаю водію МАНа... ))) Бачиш..я не помилився... спитавши тебе...*кого возиш у КБ?* ))))
показати весь коментар
25.12.2020 16:35 Відповісти
Не помилився, як завжди попав пальцем в дірку, не буду уточнювати в яку.
Доречі, афіатор прафєсі Анал, на МіГ-29 і Су-27, які літають в тому числі і у Гавришівці, не ШТУРВАЛИ, а РУЧКИ УПРАВЛІННЯ. Чув протакі у "саоїй" авіації, літунець?
показати весь коментар
25.12.2020 16:53 Відповісти
.. до речі...дурновате!! ти там за Прилуки згадав!!))) Для тебе... Прилуки розібрані усі рульожні доріжки... Зняли всі плити у капонірах... ЗПС повністю виведена з ладу.... Сідай у машину... Як приїдеш..можеш по ЗПС та по кущам що там... проїхатись. Може побачивши...порозумнішаєш!!!)))) Повна ідіотами земля Українська!!
показати весь коментар
25.12.2020 13:20 Відповісти
А у тебя,дурик, есть какие-то другие варианты?Ты что не понимаешь что через 5-10 лет весь советский хлам все-равно нужно будет менять?Я не верю что наши смогут создать за это время полный цикл производства вертолетов и самолетов (даже на базе совецких образцов).Так что начинать замену нужно уже и сейчас.Деньги где взять?У нас на миллиарды баксов строят никому не нужные катера в луже которую можно с берега покрыть ракетами или за сотни лямов вертолеты для МЧС как будто у нас тут Калифорния или Флорида с ураганами и пожарами каждый день.
показати весь коментар
24.12.2020 21:37 Відповісти
.. для тебя...баран...нет вариантов!! Вот ты ..тупое..заговорило о цикле производства боевых самолётов и вертолётов в Украине...и тем самым показало свою глухую тупость. Никто и не собирается строить боевые самолёты и вертолёты в Украине. Только подобные тебе Олежки-дурачки изредка подымают подобную тему. За что ты..убогое.. будешь строить самолёты.? Что ты... убогое сравниваешь ..копеечные катера и боевым самолётом? Запомни убогое!!! Чтобы купить и эксплуатировать западные боевые самолёты... надо изменить всю систему управления как авиацией..так и армией в целом. Переход на НАТОвский стандарт... Ты слышал что то о таком..дурик? Повторюсь... Польше понадобилось 27 лет...чтобы подойти только к этим стандартам наполовину... И Польша в эти 27 лет имея массу денег и поддержку медленно шла к этому... И продолжала эксплуатацию и модернизацию своей старой техники...от Су-22 до Миг-29... Зачем тебе..убогое ..пару десятков даже подаренных канадских F-18... если у нас нет даже заправщика с дюймовой горловиной... нет системы опознавания.. ремонта и управления... Или ты убогое ..думаешь..что сел в самолёт и полетел? Хотя ты видимо так и думаешь... Да и не думаешь...так херню несёшь... )))
показати весь коментар
24.12.2020 21:53 Відповісти
Я вижу что тебе, глупый черт, охота пописдеть обо всем и ни о чем.Подели 1,5 млрд баксов на 8 и узнаешь сколько стоит "копеешный" катер.
Меня мало интересуют сколько поляки переходили на ВВС западного образца.Мы не поляки и у нас война во время которой все нужно делать в 2-3 раза быстрее для того чтобы выжить.У нас в руководстве МО сидят такие же тупые дубы как ты,которым легче продлить срок эксплуатации совкового говна,чем начинать перестраиваться под западные образцы.Путь в 1000 миль начинается с одного шага и его нужно было сделать ещё вчера,а не сегодня.Усёки эту простую истину,фуфломёт ты дырявый.
показати весь коментар
24.12.2020 22:19 Відповісти
Поделил...)))) Ещё раз убедился..что ты баран. 187.5 млн долларов стоит катер? Как у тебя с головкой? Нет температурки? А чтобы делать быстрее... чем поляки... надо 73 процента подобных тебе идиотов учить...за кого голосовать и что делать...когда идёт война. И МО много может купить западной техники за 246 млрд ГРИВЕН!!!!??? Это бюджет Украины на 2020 год. Это чуть меньше 9 млрд. баксов. И тут Олежка-дурачёк только более 10 процентов оборонного бюджета бахнул на катера.)))) Может ты ..идиотушко.. не знаешь...что до зелёной падали в армии кормили тушонкой высшего сорта за 78 грн. банка. Были свежие овощи и фрукты даже зимой. А сейчас Олежка-дурачёк закуплена тушонка второго сорта по 10.80 банка... Ты представляешь что в этой банке? То может Зепадаль остальные деньги пустит на закупку западной техники? Разговаривать с откровенным дилетантом основательно надоело. Туп ты Олежка...как баран. Тут сомнения нет. Одни лозунги и фантазии с минимальным набором мышления и знания вопроса. Бывай..убогий. С Рождеством Христовым!!! Молись... может Бог тебе и поможет!!))))
показати весь коментар
24.12.2020 22:39 Відповісти
Начал с аэродромов,а закончил тушенкой.Я так и знал что ты зебил-навигатор с менделевидным отростком вместо мозгов.МО и украинские власти в целом могут выбивать нужные нам образцы техники через кредитные линии и бесплатную военную помощь которая как никак,а исчисляется уже цифрами с 8-9 нулями.Этих денег достаточно чтоб закупить 5-10 вертушек или самолетов(не обязательно американских) и начать подгонять под них соответствующую инфраструктуру.Но они вместо этого пускают всё на бесполезные катера и МЧСные вертушки для Авакова.Это и есть дилетантизм и дебилизм высшей степени... как и вера в непорочное зачатие.Бывай,дуралей.
показати весь коментар
24.12.2020 23:01 Відповісти
..идиотушка!!! Ракета... тушонка... патрон и керосин..запчасти..зарплата... учёба и похороны...это БЮДЖЕТ МО!!! Какие кредитные линии по вооружению даст тебе Европа? и Бесплатная помощь... не то что ты хочешь...а то что тебе дадут! Дала Литва несколько миллионов патронов и снарядов...советского производства..ибо перешла на стандарт НАТО... радуйся. Возили мы с Канады не то что ты хочешь..а что дали. Дали форму..бронежилеты...кевларовые каски... обувь и бельё.. радуйся. А я хочу истребители!!! А не отсосёшь ли ты канадского? Дали ..радуйся. Если просишь...то не значит что получишь. Какие вертушки ты хочешь закупить? Боевые? Нужны Апачи... Они дорогие.. хер кто даст. Купить нет денег. Обслуживать..нет структуры. Продали поляки пару модернизированных Миг-29 по дешовке..ура! Может F-16 за 133 млн. долларов купишь? Что дурень о катерах дороже истребителя молчишь? Не хочешь быть идиотом? А придётся!!!))) Твоему зелёному ******** никто и патрона бесплатно не даст... Выбивать они будут!!))) Действительно...бывай...идиот!!))))
показати весь коментар
24.12.2020 23:31 Відповісти
Опять растекание мыслью по древу глупого зелебобика.В твою хлорофилловую башку так и не дошел основной посыл-наше руководство не умеет расставлять приоритеты(особенно во время войны).А ты,полоскун канадских кленовых ху...цов,опять разводишь старую гнилую песнь зрадофила про то что никто ничего нам якобы не дает,грошей нема,тушонка несвежая итд итп.Говорить с тобой что против ветра сцать.Гуляй,Вася.
показати весь коментар
25.12.2020 00:48 Відповісти
.. да дурашка... Они там исключительно идиоты... Тебя там не хватает!!!))) Дополнить команду идиотов..))) Усилить..так сказать идиотскими мыслями!! Ты там не выл раньше о том..что Украина порезала Ту-160 и Ту-95...? А то как зарядили бы... как влупили бы по кацапсинам....)))) Ты даже осознать не можешь понятия... БЮДЖЕТ!!! Где и самолёт и рядом тушонка!! Да... США выделило на 2021 год 285 млн. безвозмездной помощи. Давай купим один F-16 и аппаратуру для его обслуживания... Переучим пару лётчиков... и будем счастливы! То что ты дурак..тут видно невооружённым глазом! Так что действительно гуляй... дурноватое!!!)))
показати весь коментар
25.12.2020 11:08 Відповісти
Ну так купили ж у Франції для МВД,
показати весь коментар
24.12.2020 20:06 Відповісти
.. не сравнивайте небоевые вертолёты с боевыми... Это огромнейшая разница, как в цене ..так и в условиях эксплуатации. Новый пассажирский B-737 стоит порядка 85 млн. долларов... Истребитель F-16 модернизированный ... 130 млн долларов...))) Почувствуйте разницу..)))
показати весь коментар
24.12.2020 20:51 Відповісти
Я не сравниваю, давайте подождем , они и боевые купят, они же силовики, а сила от аружия
показати весь коментар
24.12.2020 21:26 Відповісти
.. и кстати ..в качестве шутки.... Не хотите купить один F-16... можете купить почти 10 российских ГовноДжет -100... Они уже толкают их по 15 млн. долларов... при себестоимости в 38 млн.....))) как и рассейские Су-30..33...35... меняют на пальмовое масло..как в Малайзии ))))
показати весь коментар
24.12.2020 20:55 Відповісти
Говноджетьі дешовьіе потому что страховьіе компании за дешево их не страхуют)))
показати весь коментар
24.12.2020 21:12 Відповісти
ГовноДжеты дешовые... потому что за говно никто платить не хочет. И страховые тут явно ни при деле..))) А пример шуточный...но из жизни... Покупают рассейское..ибо дешовое и выбросить не жаль...))) А ещё есть такое понятие... гарантия!! Так вот... может для Вас и новость... но за хроническое невыполнение гарантийных обязательств ... сумма штрафных санкций наложенных мексиканской авиакомпанией Интерджет за время эксплуатации двадцати трёх ГовноДжетов .превысила сумму взятого у росиии кредита на покупку этого дерьма. Сегодня почти все мексиканские ГовноДжеты под забором... и компания не собирается гасить кредит... как и россия не собирается платить штрафы. Как говорится..взаимопорозуміння!!!)))
показати весь коментар
24.12.2020 21:21 Відповісти
получается мексиканцы наши союзники?
показати весь коментар
24.12.2020 21:27 Відповісти
.. да нет...они сами по себе. Взули винторогих... и прикупили А-320 на заработанные на ГовноДжетах деньги. Аналогично поступила и Индонезия... посмотрев на мексиканцев. Влупила рашке штрафные санкции за поставленные и нерабочие ПНПК на индонезийских Су..... А штрафы ростут..а кацапсины молчат...а жизнь продолжается... и жрать хотят все...
показати весь коментар
24.12.2020 21:38 Відповісти
У меня понятия, что Джеты почти на 100% с зарубежных комплектующих, но дешевые потому, что собраны на росии , а все хотят жить.Кстати, им труба, потому что импортозамещение , санкции , да и русофобию раздувают
показати весь коментар
24.12.2020 22:05 Відповісти
..ну завод их выпускает и сейчас... Пытаются импортозамещать...))) Но уже около года все новые с конвейера идут под забор. Тупо под забор. А с сегодняшней пандемией... это крах для них...
показати весь коментар
24.12.2020 22:21 Відповісти
Вот бы сделали такие лопасти ЗеКарлсону, чтобы его унесло сразу нахрен и он назад чтоб не вернулся. Куда угодно, в Израиль, в США, в Россию. Я бы учредил народный фонд для сбора средств на такие волшебные лопасти.
показати весь коментар
24.12.2020 18:33 Відповісти
для того что бы сделать такие лопасти надо сначало купить волшебный станок,а у нас денег нет. все деньги ушли на волшебный порошок.
показати весь коментар
24.12.2020 19:29 Відповісти
Последнее б отдала ))))))
показати весь коментар
24.12.2020 19:30 Відповісти
По долголетней традиции Зе сегодня открыл 2 сортира.
показати весь коментар
24.12.2020 18:33 Відповісти
Только какого то х.я купили вертолетов на миллиард евро у Айрбаса, а не сделали свои. Не такие современные, но с вполне достаточными ТТХ на Сичи могли бы сделать.
показати весь коментар
24.12.2020 20:08 Відповісти
Такой малой серией - вышли бы для страны, золотыми. (хотя с другой стороны - все эти деньги достались бы полезному заводу). Да и наладить достаточно быстрый выпуск, а когда контракт от ВСУ закончится - куда продавать? Влезть на рынки где производители выпускают сотни вертолётов в год и у них полностью налажено производство - проблематично. Рынок Украины - слишком мал.
показати весь коментар
24.12.2020 20:30 Відповісти
На його місці повинен бути ВІН!
показати весь коментар
25.12.2020 00:02 Відповісти
Так КТО производит "украинские" лопасти?
Мотор Сич Богуславева?
показати весь коментар
25.12.2020 12:33 Відповісти
Запитання знавцям:
"Чому на Мі-8 можна використовувати композитні лопаті, а на "Крокодилі" вже металеві?
показати весь коментар
25.12.2020 17:03 Відповісти
 
 