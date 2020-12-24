Українські вертольоти вперше полетіли на вітчизняних лопатях. Сьогодні були випробування, - Зеленський

Україна виробляє власні лопаті для вертольотів, які вже були успішно випробувані на підприємстві "Мотор Січ".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Запорізьку область, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Це дуже символічно для незалежності нашої країни, і це дуже патріотично, що ми виробляємо наші сучасні українські лопаті, які раніше купували тільки в Росії. Сьогодні були випробування вертольотів, вони вперше полетіли на українських лопатях", - наголосив Зеленський.

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