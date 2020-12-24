Зеленская о доме в Конча-Заспе: Сняли люстры, сбили золото
Первая леди Елена Зеленская рассказала, как семейство президента обустроилось на государственной даче в Конча-Заспе.
Об этом супруга президента рассказала в интервью "Новому времени", сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Зеленской, госдача, на которой сейчас живет семья главы государства - "это не дом", и переехать туда пришлось только для того, чтобы госохрана могла нормально выполнять свои рабочие обязанности.
"Мы сняли эти люстры. Больше скажу: в некоторые помещения мы даже не заходим. Это огромный дом, нашей семье не нужен такой большой. Сбили золото, покрасили [стены. - Ред.] в серый цвет", - рассказала Зеленская.
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Первая леди добавила, что мечтает о собственном жилье.
"Конечно, я мечтаю когда‑нибудь иметь свое жилье. Может быть, моя мечта осуществится. Пока это все мечты и планы", - сказал она.
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Смотрим декларацию Зеленского:
Владимир Зеленский владеет или имеет частичное право собственности на многочисленную недвижимость в Украине. Кроме того, согласно документу, у него есть квартира в Великобритании, дом в Италии и недостроенная гостиница в Грузии, точнее пять номеров.
Также, президент является владельцем дома под Киевом в селе Иванковичи (353,5 кв. м) и земельного участка там же (12 соток). Еще есть пентхауз в Крыму.
Ленка, что ты, черт возьми, такое несешь????
Дуже швидко в мережі з'являться фото з середини будинку зроблені прислугою...
І це буде ще - декілька відсотків до рейтингу.
Только не понятно, почему оно прибедняется?
Имеют же дом в Италии и квартиру в Лондоне.
Она то, может, и попадет туда с их личинками.
А Зедебил будет сидеть до конца своих дней в тюрьме за гос. измену.
Под детдом забрали дачу.
Тише, Тенечка, не плачь,
У тебя семнадцать дач!
Посмотри, Ленка, там еще и гири есть, а в них тоже может быть золото. Надо только их распилить.
"Конечно, я мечтаю когда‑нибудь иметь свое жилье. Может быть, моя мечта осуществится. Пока это все мечты и планы", - сказал она.
Бедняги, как же они все это время жили без своего собственного жилья...
Ржемо тільки ми, таких гонорарів за кожен плювок їм на голову, не отримати жодним кримінальним способом.