Зеленская о доме в Конча-Заспе: Сняли люстры, сбили золото

Первая леди Елена Зеленская рассказала, как семейство президента обустроилось на государственной даче в Конча-Заспе.

Об этом супруга президента рассказала в интервью "Новому времени", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленской, госдача, на которой сейчас живет семья главы государства - "это не дом", и переехать туда пришлось только для того, чтобы госохрана могла нормально выполнять свои рабочие обязанности.

"Мы сняли эти люстры. Больше скажу: в некоторые помещения мы даже не заходим. Это огромный дом, нашей семье не нужен такой большой. Сбили золото, покрасили [стены. - Ред.] в серый цвет", - рассказала Зеленская.

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Первая леди добавила, что мечтает о собственном жилье.

"Конечно, я мечтаю когда‑нибудь иметь свое жилье. Может быть, моя мечта осуществится. Пока это все мечты и планы", - сказал она.

Резиденция Зеленского в Конча-Заспе