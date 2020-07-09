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Зеленский переезжает на виллу в Конча-Заспе, которую обещал "отдать деткам". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский пользуется государственной дачей на территории резиденции "Конча-Заспа" Государственного управления делами возле Киева. Будучи кандидатом в президенты Зеленский собирался передать госрезиденции детям.

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет журналист Михаил Ткач, информирует Цензор.НЕТ.

"Перед вторым туром президентских выборов кандидат Зеленский заявил в интервью РБК: "Ребят, пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. Ну какие-то лагеря отдыха, какие-то люди, Которым это действительно нужно. Эти резиденции - я не вижу в них вообще никакого смысла .."

Уже через месяц после инаугурации теперь уже президент Зеленский поехал с семьей смотреть "проверять" президентскую дачу в Конча-Заспе, на которой жил Ющенко 10 лет. За несколько месяцев здесь сделают ремонт за государственный счет", - пишет Ткач.

Зеленский переезжает на виллу в Конча-Заспе, которую обещал отдать деткам 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ставка по ипотеке во всех банках должна быть не выше 10%, - Зеленский

Зеленский переезжает на виллу в Конча-Заспе, которую обещал отдать деткам 02

Как выяснили Схемы, через год после избрания президент Зеленский переехал жить на президентскую даче в Конча-Заспе. 

"Президентская государственная дача для слуги народа - это трехэтажный особняк на берегу более чем на две тысячи квадратных метров и несколькими гектарами вокруг. Дом имеет четыре спальни, санузлы отделаны мрамором, лифт, кинозал, бильярдная, солярий, сауны, бассейн и массажный кабинет", - сообщил журналист.

Зеленский переезжает на виллу в Конча-Заспе, которую обещал отдать деткам 03

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Мы поддерживаем независимость Нацбанка, но как жить, если бюджет посчитан по курсу 30?

Зеленский переезжает на виллу в Конча-Заспе, которую обещал отдать деткам 04

Автор: 

дача (96) Зеленский Владимир (20525) резиденция (147) Конча-Заспа (86)


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Топ комментарии
+84
Ну а свои что не детки? 😂
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09.07.2020 22:37
+74
Шаріков виглядає розумнішим і адекватнішим ніж зе.Зеленский переезжает на виллу в Конча-Заспе, которую обещал "отдать деткам" - Цензор.НЕТ 2430
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09.07.2020 22:44
+73
Зеленский переезжает на виллу в Конча-Заспе, которую обещал "отдать деткам" - Цензор.НЕТ 5766
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09.07.2020 22:54
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Страница 3 из 3
Шкура-Ленка видимо сказала:
- "Ты что, дурак, такую хату, да выродкам каких то нищебродов отдать?! Ничё, перетопчутся! А ты сделай вид, что ничего не говорил, ТЫ ИМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН, ты Буба, должен только НАМ!"
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10.07.2020 08:42 Ответить
Вова имущество распродаёт, наверное, Ростов близко...
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10.07.2020 08:46 Ответить
хм. ну, тут возможен и противоположный вариант - для него вся Украина его имущество .
ЗЫ: все вокруг колхозное - все вокруг моё
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10.07.2020 08:57 Ответить
мда... уж...
73%, як виявилося, це банальне БИДЛО!
До зеленого в мене претензій немає.
Воно неадекватне з народження.
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10.07.2020 08:50 Ответить
Он и отдал деткам. Своим правда. Но он ведь и не уточнял и вообще никому ничего не должен кроме своей семьи. Он честно сказал. Почему зебилы решили что им кто-то что-то должен это уже их проблемы)
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10.07.2020 08:51 Ответить
Все ради детей! Доченьки и сыночки!
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10.07.2020 12:47 Ответить
Хорошо обещать отдать чужое, а вот когда чужое становится твоим...
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10.07.2020 08:52 Ответить
Пусть отсохнет та рука, которая себя обделит
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10.07.2020 08:54 Ответить
А "духовний лідер" - лицемір і брехун
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10.07.2020 08:56 Ответить
ЭТА ПАБЕДА!
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10.07.2020 08:56 Ответить
типа, "всё вокруг колхозное, всё вокруг моё"
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10.07.2020 08:58 Ответить
А може там "духовного лідера" духовно мендель надихає
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10.07.2020 08:59 Ответить
Давно пора поцепить в Раде интерактивнаый экран с предвыборными обицянками прошедших во власть и график их выполнения. Не выполняешь освободи место, иначе это ********* будет навсегда. Давайте зробимо це разом.
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10.07.2020 09:00 Ответить
Я люблю свою страну,
Люблю свою жену,
Люблю свою собаку.
Я всего на свете член,
Почти что супермен,
Но редко лезу в драку.
Знает весь двор мой приговор
Слуга народа
У меня почти все есть....
а где ж - Достоинство и честь?
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10.07.2020 09:01 Ответить
И вот эта слизь кому-то говорила: "Я ВАШ ВИРОК" ?
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10.07.2020 09:01 Ответить
А оказалось, он имел в виду, что он вырок для украинского народа.
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10.07.2020 11:45 Ответить
Для тих, хто пропустив дещо важливе ще до минулорічних виборів:

Зеленський переїжджає на віллу в Конча-Заспі, яку обіцяв "віддати діткам" - Цензор.НЕТ 5867
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10.07.2020 09:05 Ответить
Зелёный осел и его власть это фашисты!
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10.07.2020 09:24 Ответить
Чому не у Хонку?
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10.07.2020 09:24 Ответить
В Хонку? А раптом дядя Вітя повернеться, щоб за шкірку копняками виганяв?.Стрьомно.
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10.07.2020 11:18 Ответить
я думаю, що раптом, Вова може до Віті поїхати, а не навпаки...
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10.07.2020 11:20 Ответить
Брехун!!!!

Ростов ждет!
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10.07.2020 09:27 Ответить
А з вілли в Конча-Заспі переїде до Ростову.....
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10.07.2020 09:28 Ответить
А Порошенко... А от Порошенко... Так Порошенко ж... Це все Порошенко!!!
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10.07.2020 09:29 Ответить
Неужели не понятно, что нужно как в Америке?
ОФИЦИАЛЬНЫЕ резиденция президента в Киеве, резиденция на природе.
Кончился срок - собрал вещички и досвиданья!
А не заигрывание с тупым люмпеном "всё-детям"!
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10.07.2020 09:30 Ответить
А хтож его тогда выберет, если тупому люмпену не засрать мозги?
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10.07.2020 10:00 Ответить
ну а шо, якщо тупий люмпен повівся на балачки типу віддам віллу за сотні млн під дитячий табір, то що з нього взяти.
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10.07.2020 10:01 Ответить
Солоденького захотілося?
Зеленський переїжджає на віллу в Конча-Заспі, яку обіцяв "віддати діткам" - Цензор.НЕТ 7074
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10.07.2020 09:32 Ответить
Тварюка зелена
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10.07.2020 09:33 Ответить
Мабуть Зеля стає на лижи ,тому і продає своє майно .Нутром чує ,що скоро до Ростову треба буде тікати .
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10.07.2020 09:42 Ответить
Вопрос не том насколько "шикарна" президентская дача, а в том, что если ОБЕЩАЛ, то надо держать слово, брехуну нет никакого доверия!
Что касается "резиденций", то в условиях фактической войны с агрессором, имеющим ядерное оружие, то без оглядки на тяжелое экономическое положение давно должно быть принято решение о строительстве новой административной столицы Украины, где-нибудь в ущельях Карпат с глубокими и надежными бункерами под горами с прямым выходом на административные здания. Это должен быть небольшой городок с надежными военнозащищенными подходами к нему, безупречной ПРО и ПВО (с подгорными аэродромами базирования), с полной госсобственностью без права продажи, а только аренды (как жилья, так и всей другой недвижимости), там должны жить и работать только те, кому это действительно положено и необходимо и только на срок их необходимой работы на государство!
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10.07.2020 09:44 Ответить
Але! Зетипиллы! Хто обьяснит шо это ваш Бубочка такое делает? И хо из вас, с*к, за него опосля будет отвечать?
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10.07.2020 09:58 Ответить
Он через 100 дней это ВСЁ детям отдаст!!!
Нужно подождать.
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10.07.2020 10:03 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1281473378302427138 52 мин

Для всех и сразу Шум вокруг "Объекта" связан с тем, что после возвращения благополучно "излеченной" Елены Владимировны, Вовочка съехал с квартиры и живет там .
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10.07.2020 10:13 Ответить
"Барига" Порошенко ні дня не жив, там а прислуга народа (тобто олігархів) живе і їздить туди на велосипеті. Це для вас лохі ,які живуть на сцені 95 кварталу.
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10.07.2020 10:20 Ответить
Дозвольте Вас поправити: не на сцені, а ті, що в залі сиділи та реготали. Ті, що на сцені зараз у владі.
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10.07.2020 10:22 Ответить
Так президент же не казав чиїм дітям. Ось він і віддасть... своїм дітям! ШО, скажете не виконує обіцянки?
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10.07.2020 10:20 Ответить
Вы меня опередили на один комментарий.
Именно, что не сказал, ЧЬИМ деткам нужно.
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10.07.2020 10:24 Ответить
" "Ребят, пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. Ну какие-то лагеря отдыха, какие-то люди, Которым это действительно нужно."
Источник: https://censor.net/n3207270

Все правильно, ЗЕбобики, никакого противоречия в словах хидранта нет.
Ведь харант не сказал, ЧЬИМ деткам будут нужны резиденции, верно?
Так вот, тем деткам, КОМУ НУЖНО.

Деткам из ЛДНР нужны бюджетные места в ВУЗах? Так их туда возьмут без экзаменов, потому что им нужно.
Деткам хидранта нужна резиденция с мрамором в лифтах, так они получат резиденцию.
А вашим деткам, ЗЕбилы, ничего не нужно, потому и живете вы, как лохи педальные.
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10.07.2020 10:23 Ответить
Детки перебьются. У них еще вся жизнь впереди. МУХАХАХАХАХА
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10.07.2020 10:23 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский пользуется государственной дачей на территории резиденции "Конча-Заспа" Государственного управления делами возле Киева. Будучи кандидатом в президенты Зеленский собирался передать госрезиденции детям. Источник: https://censor.net/n3207270
Ну так він же клоун, а клоуни не вірять самі собі
Коротше кажучи цьому персонажу дурку треба визивати.
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10.07.2020 10:39 Ответить
"Коселёк, коселёк - какой коселёк? Нет у вас методов против Кости Сапрыкина Лоха Оманского".
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10.07.2020 10:42 Ответить
Без лоха и жизнь плоха. Всё он правильно делает. Походу клоун не он, а те кто его выбрали.
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10.07.2020 10:49 Ответить
ЗЕбіли, вам самім ще не хочеться блювати від брехні вашого янелоха?!
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10.07.2020 10:51 Ответить
как по мне , зегниде , говнорезиденту пора в ростов))))))
на столько омерзительный чувак бедосик своим руководством ведет страну к краху)))
обычное дешевое трепло, мистер бла, бла, бла......
отольются зебарану слезы пастуха))))
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10.07.2020 11:01 Ответить
Як турботливий президент він хоче особисто перевірити наскільки добре там буде діткам.А віддасть він це як і обіцяв або через 4роки або маю надію що раніше бо наслідки бездарного управління матеріалізуються вже цієї зими разом з другою хвилею віруса.
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10.07.2020 11:04 Ответить
Та краще переїхав би в Піски і показав приклад того, що його політика правильна, що там жити безпечно, бо не стріляють. Слабо?
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10.07.2020 11:10 Ответить
ЗЕЛЮ ГЕТЬ!!!?
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10.07.2020 11:16 Ответить
Знак запитання зайвий!
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10.07.2020 12:15 Ответить
Блин...грёбаный транслит))
Согласен ,не усмотрел))
Точно лишний))
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15.07.2020 23:48 Ответить
Ваші ставки, втримається бубочка в кріслі до нового року?
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10.07.2020 11:17 Ответить
+++
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10.07.2020 11:27 Ответить
- Граждане! - сказал Остап, открывая заседание. - Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания - она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем…
- Лучшие времена скоро наступят, - сказал Остап, - впрочем, к беспризорным детям, которых я в настоящий момент представляю, это не относится. (С)
И.Ильфа и Е.Петров «Двенадцать стульев»
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10.07.2020 11:24 Ответить
разве ж єто первый случай, когда полшестого-зЭ *******? Он єтим занимается постоянно
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10.07.2020 11:27 Ответить
Ще одне *****,а Україні потрібен національний отаман.
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10.07.2020 11:27 Ответить
Обіцянка - цяцянка, а дурневі - дість.
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10.07.2020 11:42 Ответить
Обіцянка - цяцянка, а дурневі - дість.
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10.07.2020 11:43 Ответить
У цього маломерного ідіота, хавало не трісне??? А потім чи вже приватизує!!! росте апетіт не по дитячому!!!
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10.07.2020 11:45 Ответить
вова-песдабол
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10.07.2020 11:56 Ответить
вылез из грязи в мрази....за один год у власти скурвился?...нет,похоже, что был таким......да, вовик......играть голобородько - это вова роль... а быть голобородько - это вова тебе оказалось не под силу....жаба задушила....ох уж эта жаба - скольких она уже задушила....и ты, вовик - не исключение, к сожалению....не одолел экзамен на вшивость....
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10.07.2020 12:05 Ответить
йа п так жил!
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10.07.2020 12:05 Ответить
больше таких новостей,больше!!!!!!їжте,їжте......полной ложкой.хуже не бууууудет)))без лоха,и жизнь плоха)))
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10.07.2020 12:10 Ответить
Порошенко, остановись!
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10.07.2020 12:20 Ответить
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10.07.2020 12:37 Ответить
Получается не слуга народа, а шкуродер народа. Поселить бы его в заброшенную хату заброшенного села!
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10.07.2020 12:21 Ответить
та лучше забыть как совкосон.
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10.07.2020 17:42 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3202095.html "Хуже нє будєт"...але у ЗЕлених ... чомусь закінчилися бебі-бокси

До речі, пам'ятаєте бебі-бокси, які почали видавати у пологових будинках при «баризі» Порошенку та ненависній усім Супрун?
Звичайно, пам'ятаєте - стільки критики тоді на них вилили, скільки експертів - неонатологів тоді народилося на Фейсбуці.
Не так летиш, не так свистиш…
І коробки були не такі, великувато-малі.
І вміст був не таким, покривав потреби тільки першого року життя. Подумаєш, всього 70 позицій. А до школи у чому дитина ходитиме, як вас питаю? І памперси у наборі були Pampers, а у багатьох діти надавали перевагу японським мультиразовим із бамбукового біо-волокна.
Ну що ж, раді повідомити, що нова ЗЕлена влада вирішила проблему неякісних бебі-боксів.
Бебі-бокси тепер не видають, вони закінчилися.
Але не переживайте, - підбадьорюють у Зеленського молодих батьків. - Ви завжди можете написати заяву у Спортлото (закреслено) у соцзабез.
«У разі відсутності в пологовому будинку на момент виписки "Пакета маляти" громадянам рекомендують звертатися до місцевих структурніих підрозділів УПСЗН за місцем проживання/перебування з відповідною заявою. "Пакети маляти" видадуть всім новонародженим, але зі своєчасною доставкою їх найближчим часом можливі накладки.» - повідомляли у профільному міністерстві іще у квітні.
Враховуючи той факт, що зараз липень, а боксів досі немає - «найближчий час» затягується.
Коли "бариги" повернуться на своє місце, я б їм радила скоротити асортимент боксів до двох позицій.
Кладіть буквар, і записку «Думай.Те головою».
І все, більше нічого не треба.
Тамара Горіха Зерня

Зеленський переїжджає на віллу в Конча-Заспі, яку обіцяв "віддати діткам" - Цензор.НЕТ 2199
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10.07.2020 12:22 Ответить
Ну что, все наслушались плёнок от Лубянки?
Уже можно слова аргументировать и аргументы аппелировать? От спасибо!
А давайте на секунду включим мозги?
Конечно я понимаю, что эта третьесортная лабуда «писять-какать» и «хороший-плохой», была рассчитана на вуалехвостых гуппи. Рыбка красивая, но мозгов нет. И всё же, попытаемся потыкать палочкой в ситуацию.

Над Украиной сгущаются политические тучи.
Прошлогодний надутый, заоблачный рейтинг Главного Слуги народа и его подтирателей царской жопы, стремительно падает. Причём эта стремительность имеет все шансы так же стремительно влететь в Книгу рекордов Гиннеса, как влетело прошлогоднее интервью той же жопы честным журналистам.
Да, такова жизнь. Всё стремительно меняется. А когда ты полный бездарь с командой таких же бездарей и булавой в руке, то стремительность ещё больше реактивна.
Но!!! Эта ситуация полностью устраивает Кремль, вернее их местных слуг.
Ведь так всё красиво складывается в цвет.
Того самого Порошенко, который проходил в сводках Кремля исключительно как «Кто угодно, только не Порошенко», отодвинули на второй, вернее четвёртый план. Да, не легко это далось. Но игра стоила свеч.
Вернее, денег. Больших. Огромных. Колоссальных.
А главный конкурент - он и не конкурент вовсе. Клоун. Проект. Короче, хрен пойми что. И к нему тянутся десятки нитей. Дергай в удовольствие.
И все бы хорошо. Электоральна почва вспахана и удобрена. Украина готова к приходу московитов. Всё же понятно.
Ан нет... Тот самый Порошенко, с персоной которого ещё недавно всё было решено, вдруг вернулся на шахматную доску политики. И на просто вернулся (вернее он с неё никуда не уходил), а начал диктовать условия. Навязывать стратегию. Путать карты хозяев из Кремля.
Это проблема. Огромная проблема за которой почему-то идут люди. Проблема для Кремля, за которой (чего хуже) идут ветераны войны с россией.
А у этих придурков давно атрофирован страх перед «величием» мокшанских болот. Они быстро организовывается. Через матюки мирятся и знают, что такое «Давай наваливай братан! Плюс, плюс! Цифры те же! Мы прикроем!»...
Тут нужно действовать решительно. Иначе можно просрать всё.
Потому и отправили ржавую КГБшную торпеду Деркача с так называемыми плёнками. Простыми месседжами для гуппи.
Но вот эти гадские гады, эти порохобостские порохоботы не верят в кремлёвское-очевидное, и пишут вот такое: «Если Порошенко так мило разговаривал с Путиным, то почему Путина устраивал любой президент, только не Порошенко? Не вяжется что-то». (с) из комментариев.
Алексеевич... Я рядом! За Украину ВМЕСТЕ!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3201964.html Ветеран АТО Олексій Петров
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10.07.2020 12:31 Ответить
Бідний же, чи мізками бідний. Мільйонер і все одно бажає жити за державний кошт.
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10.07.2020 12:33 Ответить
вован как и Ося Бендер являются представителями одной нации...Остап всем отвечал:"получите вы, от дохлого осла уши".Это у них родовое,герб на все времена.
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10.07.2020 12:36 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3201051.html Дайджест по клоуну

Дело против Порошенко о продаже "Кузни на Рыбальском" - закрыто.
Дальше будет сюрприз от Пети - Вове.
Не будем разглашать подробности)

В связи с отсутствием денег на "Большую стройку", Зеленский анонсировал "Большую стройку-2" Зеленський переїжджає на віллу в Конча-Заспі, яку обіцяв "віддати діткам" - Цензор.НЕТ 525

Вслед за Зеленским, Иран тоже решил не платить семьям погибших рейса PS752.
Ну, Иран-то хоть и не обещал... А Вова - трепло.

"Зеленський пообіцяв по 300 тис. грн родинам, які втратили дім через пожежі на Луганщині"
Он врет, и не заплатит.

29 июня 2020 г., в нотариальное управление округа Канту, провинции Комо, Италия, передано нотариально заверенное заявление о передаче прав совладения фирмой San Tommaso SRL от Зеленской Елены Владимировны другому лицу [лицо не оглашается] .
По закону процедурно это длится 30 дней. За это время, одна из сторон может отозвать заявление.
San Tommaso SRL - это одна из двух фирм, зарегистрированных за семью Зеленских, как совместная собственность и имеющая внебанковские материальные активы.
Именно на эту фирму оформлен дом по адресу Forte-Dei-Marmi (LU) Via M.Civitali, 104 P. S1-T-1.
Именно там находятся 8 сотрудников МВД, прибывших туда 11 апреля 2020 г. (см. сообщение от 20.04.2020 г.)
В телефонном разговоре Зеленского с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте, обсуждалось возобновления авиасообщения между Украиной и Италией, а также гуманитарная помощь пострадавшим от наводнения на Западной Украине.
Кроме этого, Зеленский поднял вопрос об утечке его приватных данных из нотариальной службы Италии.
Ответ Джузеппе Конте: «Non ne sono informato. Molto probabilmente le informazioni sono state ricevute ... da servizi speciali» («Я не информирован. Скорее всего, информацию получили ... спецслужбы»)

Документ, переданный в нотариальное управление, имеет статус "elenco civile" (цивильный лист) .
Это означает что документ касается либо раздела имущества, либо прав дарения, либо добровольной переуступки прав собственности. В любом случае, речь не идет о купле-продаже.
На официальном сайте главы государства, было опубликовано следующее https://www.president.gov.ua/news/prezident-osobisto-proinformuvav-nazk-pro-porushennya-u-zvya-62097?fbclid=IwAR0x1KK9mycbfyC4YavH_LCjhUmTmsVOrBc_4wLWS5CwSjzlxeaXl7Ute2M заявление https://www.president.gov.ua/news/prezident-osobisto-proinformuvav-nazk-pro-porushennya-u-zvya-62097?fbclid=IwAR0x1KK9mycbfyC4YavH_LCjhUmTmsVOrBc_4wLWS5CwSjzlxeaXl7Ute2M :
"Президент України Володимир Зеленський особисто проінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв'язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані. У 2019 році родина Глави держави отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) загальною сумою 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП в сумі 5,2 млн грн. Відповідно, вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів. Згідно із законодавством, Володимир Зеленський мав подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП. Проте до реєстру не надходили такі повідомлення."
С чего бы это вдруг ?
Объяснение этому предельно просто, и полностью согласуется с итальянскими событиями: судя по всему, в семье Зеленского идет активный процесс раздела имущества, при том - отнюдь не полюбовный.
В этом заявлении, речь фактически идет о юридическом фиксировании всех семейных активов под закрепление имущественных обязательств друг перед другом.
Иначе это никак объяснить нельзя.
Обратите внимание, что речь идет об оглашении и закреплении факта совместного приобретения ценных бумаг и законодательной легализации этого факта.
Причина этого может быть только одна - закрепления за каждой из сторон части неизвестного и юридически не оформленного имущества для дальнейшего его использования не зависимо от другой стороны.

...Операция Вовки "Спрячь имущество от Ленки" - продолжается.
На этот раз, земля "ушла" к жене зам.фракции "слуга народа" Киселя.
Леночка, твой ход!
tZE inform
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10.07.2020 12:37 Ответить
Поведение президента Зеленского вопиюще аморально! Июль 10, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%bf.html#comments Комментарии: 2
Зеленський переїжджає на віллу в Конча-Заспі, яку обіцяв "віддати діткам" - Цензор.НЕТ 1854Президент Украины, владеющий 5 квартирами и 5 нежилыми помещениями в Киеве общей площадью 1554 квадратных метра, а также квартирой в Великобритании, квартирой в Крыму, домом в Италии и гостиницей в Грузии, а также годовым доходом в 29 миллионов гривен, продал свой дом в селе Иванковичи жене заместителя главы фракции «Слуга народа», и переехал в государственную резиденцию в Конча-Заспе в 2000 квадратных метров с несколькими гектарами земли, потому что посчитал себя «бездомным»…
Работа на Банковой, откуда обещал переехать, бесплатная государственная резиденция с ремонтом за госсчет, которую обещал передать деткам, государственные самолеты, которые обещал продать, должности для друзей и деловых партнеров, которые не кумовья, звания и ордена для знакомых…
Такой позорный перечень сегодня https://www.facebook.com/butusov.yuriy приводит в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
А ведь, оказалось, и в «злочинной владе» можно найти столько хорошего…
В тему:
https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%BB.html Трагедия случайного человека или фальшивое президентство - эксперт

Президент Украины, который согласно официальной декларации владеет 5 квартирами и 5 нежилыми помещениями в Киеве общей площадью 1554 квадратных метра, а также квартирой в Великобритании, квартирой в Крыму, домом в Италии и гостиницей в Грузии, а также годовым доходом в 29 миллионов гривен, продал свой дом в селе Иванковичи жене заместителя главы фракции «Слуга народа», и переехал в государственную резиденцию в Конча-Заспе в 2000 квадратных метров с несколькими гектарами земли, потому что посчитал себя «бездомным».
На выборах Зеленский заявлял, что откажется от всех привилегий, продаст президентский самолет и передаст государственные резиденции «деткам».
В тему:
https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE.html Зеленский переселился в отремонтированную за госсредства «дачу Ющенко» в Конче-Заспе. Видео
Самое удивительное, что находятся люди, которые считают это нормальным и естественным.
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10.07.2020 12:51 Ответить
а чому володимир олександрович сам то відосік про це не зняв,так як він ******** в манєрі пафосного егоцентризму,невже соромно перед зебілами,га?
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10.07.2020 13:28 Ответить
Порохоботы - мастаки
драть за Петю пердаки.
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10.07.2020 14:01 Ответить
Вспоминаю слова господина Илларионова, сказанные им не так давно в интервью господину Гордону, о Президенте Зеленском: "Зеленский - всё!". Кажется, это стало ясно уже всем. Да и сам он это уже понял.
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10.07.2020 14:06 Ответить
Большим преступлением чем те которые совершил наркоман будет выпустить его в ростов без уголовного наказания за содеянное
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10.07.2020 15:50 Ответить
Ну так это Порошенко с Кононенко бесплатно отжали по грмадному куску земли почти в центре Киева, Зеленский на госдаче
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10.07.2020 16:48 Ответить
А топ-тема об объятиях Порошенко с Путиным пропала из самых обсуждаемых на СН
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10.07.2020 16:50 Ответить
Так Песков снял напряг, СКАЗАЛ ,шо в 14-ом Порошенко муйлушу не поздравлял...
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10.07.2020 17:40 Ответить
Тему наскільки я розумію тримають в топі добу. Доба минула прибрали.
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10.07.2020 22:44 Ответить
Зеля мощно ссыкнул, в который уже раз, (главное чтобы не для анализов) в очи свого 73%ного лохтората..
счастливый лохторат радостно утёрся и в который уже раз утолил свою спрагу - главное, что не Порох..
зелёные дебилы-экспериментаторы - неизлечимы, готовы жрать говно - лишь бы не шоколад Рошен.. жри-те
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10.07.2020 17:14 Ответить
Бг-ггг...отдать деткам... типо, самокритика в 42 рочки(нелоховая)...ХЕХ......
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10.07.2020 17:38 Ответить
Петиция за отставку зеленского https://petition.president.gov.ua/petition/100754. За двоє суток набрала 10 000 підписи.
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10.07.2020 19:18 Ответить
Распродает недвижимость - смазывает лыжи...
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10.07.2020 19:54 Ответить
ну вобщем то если он и будет продолжать традиции януковича то терпеть его недолго осталось.будет побег из конча заспы глазами зеленского.как он про янека снимал.
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10.07.2020 20:25 Ответить
Я вірив в бубачку.
але воно обосралос
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10.07.2020 21:15 Ответить
Він же не казав чиїм діткам))
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10.07.2020 21:26 Ответить
Красавчик!!! Главное не забывать ссать в уши лохторату про барыгу Порошенко и все будет ОК!!!
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10.07.2020 22:57 Ответить
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