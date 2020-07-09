Зеленский переезжает на виллу в Конча-Заспе, которую обещал "отдать деткам". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский пользуется государственной дачей на территории резиденции "Конча-Заспа" Государственного управления делами возле Киева. Будучи кандидатом в президенты Зеленский собирался передать госрезиденции детям.

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет журналист Михаил Ткач, информирует Цензор.НЕТ.

"Перед вторым туром президентских выборов кандидат Зеленский заявил в интервью РБК: "Ребят, пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. Ну какие-то лагеря отдыха, какие-то люди, Которым это действительно нужно. Эти резиденции - я не вижу в них вообще никакого смысла .."

Уже через месяц после инаугурации теперь уже президент Зеленский поехал с семьей смотреть "проверять" президентскую дачу в Конча-Заспе, на которой жил Ющенко 10 лет. За несколько месяцев здесь сделают ремонт за государственный счет", - пишет Ткач.

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Как выяснили Схемы, через год после избрания президент Зеленский переехал жить на президентскую даче в Конча-Заспе.

"Президентская государственная дача для слуги народа - это трехэтажный особняк на берегу более чем на две тысячи квадратных метров и несколькими гектарами вокруг. Дом имеет четыре спальни, санузлы отделаны мрамором, лифт, кинозал, бильярдная, солярий, сауны, бассейн и массажный кабинет", - сообщил журналист.

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