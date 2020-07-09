Зеленский переезжает на виллу в Конча-Заспе, которую обещал "отдать деткам". ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский пользуется государственной дачей на территории резиденции "Конча-Заспа" Государственного управления делами возле Киева. Будучи кандидатом в президенты Зеленский собирался передать госрезиденции детям.
Об этом на своей странице в Фейсбук пишет журналист Михаил Ткач, информирует Цензор.НЕТ.
"Перед вторым туром президентских выборов кандидат Зеленский заявил в интервью РБК: "Ребят, пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. Ну какие-то лагеря отдыха, какие-то люди, Которым это действительно нужно. Эти резиденции - я не вижу в них вообще никакого смысла .."
Уже через месяц после инаугурации теперь уже президент Зеленский поехал с семьей смотреть "проверять" президентскую дачу в Конча-Заспе, на которой жил Ющенко 10 лет. За несколько месяцев здесь сделают ремонт за государственный счет", - пишет Ткач.
Как выяснили Схемы, через год после избрания президент Зеленский переехал жить на президентскую даче в Конча-Заспе.
"Президентская государственная дача для слуги народа - это трехэтажный особняк на берегу более чем на две тысячи квадратных метров и несколькими гектарами вокруг. Дом имеет четыре спальни, санузлы отделаны мрамором, лифт, кинозал, бильярдная, солярий, сауны, бассейн и массажный кабинет", - сообщил журналист.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- "Ты что, дурак, такую хату, да выродкам каких то нищебродов отдать?! Ничё, перетопчутся! А ты сделай вид, что ничего не говорил, ТЫ ИМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН, ты Буба, должен только НАМ!"
ЗЫ: все вокруг колхозное - все вокруг моё
73%, як виявилося, це банальне БИДЛО!
До зеленого в мене претензій немає.
Воно неадекватне з народження.
Люблю свою жену,
Люблю свою собаку.
Я всего на свете член,
Почти что супермен,
Но редко лезу в драку.
Знает весь двор мой приговор
Слуга народа
У меня почти все есть....
а где ж - Достоинство и честь?
Ростов ждет!
ОФИЦИАЛЬНЫЕ резиденция президента в Киеве, резиденция на природе.
Кончился срок - собрал вещички и досвиданья!
А не заигрывание с тупым люмпеном "всё-детям"!
Что касается "резиденций", то в условиях фактической войны с агрессором, имеющим ядерное оружие, то без оглядки на тяжелое экономическое положение давно должно быть принято решение о строительстве новой административной столицы Украины, где-нибудь в ущельях Карпат с глубокими и надежными бункерами под горами с прямым выходом на административные здания. Это должен быть небольшой городок с надежными военнозащищенными подходами к нему, безупречной ПРО и ПВО (с подгорными аэродромами базирования), с полной госсобственностью без права продажи, а только аренды (как жилья, так и всей другой недвижимости), там должны жить и работать только те, кому это действительно положено и необходимо и только на срок их необходимой работы на государство!
Нужно подождать.
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1281473378302427138 52 мин
Для всех и сразу Шум вокруг "Объекта" связан с тем, что после возвращения благополучно "излеченной" Елены Владимировны, Вовочка съехал с квартиры и живет там .
Именно, что не сказал, ЧЬИМ деткам нужно.
Источник: https://censor.net/n3207270
Все правильно, ЗЕбобики, никакого противоречия в словах хидранта нет.
Ведь харант не сказал, ЧЬИМ деткам будут нужны резиденции, верно?
Так вот, тем деткам, КОМУ НУЖНО.
Деткам из ЛДНР нужны бюджетные места в ВУЗах? Так их туда возьмут без экзаменов, потому что им нужно.
Деткам хидранта нужна резиденция с мрамором в лифтах, так они получат резиденцию.
А вашим деткам, ЗЕбилы, ничего не нужно, потому и живете вы, как лохи педальные.
Ну так він же клоун, а клоуни не вірять самі собі
Коротше кажучи цьому персонажу дурку треба визивати.
Кости СапрыкинаЛоха Оманского".
на столько омерзительный чувак бедосик своим руководством ведет страну к краху)))
обычное дешевое трепло, мистер бла, бла, бла......
отольются зебарану слезы пастуха))))
Согласен ,не усмотрел))
Точно лишний))
- Лучшие времена скоро наступят, - сказал Остап, - впрочем, к беспризорным детям, которых я в настоящий момент представляю, это не относится. (С)
И.Ильфа и Е.Петров «Двенадцать стульев»
До речі, пам'ятаєте бебі-бокси, які почали видавати у пологових будинках при «баризі» Порошенку та ненависній усім Супрун?
Звичайно, пам'ятаєте - стільки критики тоді на них вилили, скільки експертів - неонатологів тоді народилося на Фейсбуці.
Не так летиш, не так свистиш…
І коробки були не такі, великувато-малі.
І вміст був не таким, покривав потреби тільки першого року життя. Подумаєш, всього 70 позицій. А до школи у чому дитина ходитиме, як вас питаю? І памперси у наборі були Pampers, а у багатьох діти надавали перевагу японським мультиразовим із бамбукового біо-волокна.
Ну що ж, раді повідомити, що нова ЗЕлена влада вирішила проблему неякісних бебі-боксів.
Бебі-бокси тепер не видають, вони закінчилися.
Але не переживайте, - підбадьорюють у Зеленського молодих батьків. - Ви завжди можете написати заяву у Спортлото (закреслено) у соцзабез.
«У разі відсутності в пологовому будинку на момент виписки "Пакета маляти" громадянам рекомендують звертатися до місцевих структурніих підрозділів УПСЗН за місцем проживання/перебування з відповідною заявою. "Пакети маляти" видадуть всім новонародженим, але зі своєчасною доставкою їх найближчим часом можливі накладки.» - повідомляли у профільному міністерстві іще у квітні.
Враховуючи той факт, що зараз липень, а боксів досі немає - «найближчий час» затягується.
Коли "бариги" повернуться на своє місце, я б їм радила скоротити асортимент боксів до двох позицій.
Кладіть буквар, і записку «Думай.Те головою».
І все, більше нічого не треба.
Тамара Горіха Зерня
Уже можно слова аргументировать и аргументы аппелировать? От спасибо!
А давайте на секунду включим мозги?
Конечно я понимаю, что эта третьесортная лабуда «писять-какать» и «хороший-плохой», была рассчитана на вуалехвостых гуппи. Рыбка красивая, но мозгов нет. И всё же, попытаемся потыкать палочкой в ситуацию.
Над Украиной сгущаются политические тучи.
Прошлогодний надутый, заоблачный рейтинг Главного Слуги народа и его подтирателей царской жопы, стремительно падает. Причём эта стремительность имеет все шансы так же стремительно влететь в Книгу рекордов Гиннеса, как влетело прошлогоднее интервью той же жопы честным журналистам.
Да, такова жизнь. Всё стремительно меняется. А когда ты полный бездарь с командой таких же бездарей и булавой в руке, то стремительность ещё больше реактивна.
Но!!! Эта ситуация полностью устраивает Кремль, вернее их местных слуг.
Ведь так всё красиво складывается в цвет.
Того самого Порошенко, который проходил в сводках Кремля исключительно как «Кто угодно, только не Порошенко», отодвинули на второй, вернее четвёртый план. Да, не легко это далось. Но игра стоила свеч.
Вернее, денег. Больших. Огромных. Колоссальных.
А главный конкурент - он и не конкурент вовсе. Клоун. Проект. Короче, хрен пойми что. И к нему тянутся десятки нитей. Дергай в удовольствие.
И все бы хорошо. Электоральна почва вспахана и удобрена. Украина готова к приходу московитов. Всё же понятно.
Ан нет... Тот самый Порошенко, с персоной которого ещё недавно всё было решено, вдруг вернулся на шахматную доску политики. И на просто вернулся (вернее он с неё никуда не уходил), а начал диктовать условия. Навязывать стратегию. Путать карты хозяев из Кремля.
Это проблема. Огромная проблема за которой почему-то идут люди. Проблема для Кремля, за которой (чего хуже) идут ветераны войны с россией.
А у этих придурков давно атрофирован страх перед «величием» мокшанских болот. Они быстро организовывается. Через матюки мирятся и знают, что такое «Давай наваливай братан! Плюс, плюс! Цифры те же! Мы прикроем!»...
Тут нужно действовать решительно. Иначе можно просрать всё.
Потому и отправили ржавую КГБшную торпеду Деркача с так называемыми плёнками. Простыми месседжами для гуппи.
Но вот эти гадские гады, эти порохобостские порохоботы не верят в кремлёвское-очевидное, и пишут вот такое: «Если Порошенко так мило разговаривал с Путиным, то почему Путина устраивал любой президент, только не Порошенко? Не вяжется что-то». (с) из комментариев.
Алексеевич... Я рядом! За Украину ВМЕСТЕ!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3201964.html Ветеран АТО Олексій Петров
Дело против Порошенко о продаже "Кузни на Рыбальском" - закрыто.
Дальше будет сюрприз от Пети - Вове.
Не будем разглашать подробности)
В связи с отсутствием денег на "Большую стройку", Зеленский анонсировал "Большую стройку-2"
Вслед за Зеленским, Иран тоже решил не платить семьям погибших рейса PS752.
Ну, Иран-то хоть и не обещал... А Вова - трепло.
"Зеленський пообіцяв по 300 тис. грн родинам, які втратили дім через пожежі на Луганщині"
Он врет, и не заплатит.
29 июня 2020 г., в нотариальное управление округа Канту, провинции Комо, Италия, передано нотариально заверенное заявление о передаче прав совладения фирмой San Tommaso SRL от Зеленской Елены Владимировны другому лицу [лицо не оглашается] .
По закону процедурно это длится 30 дней. За это время, одна из сторон может отозвать заявление.
San Tommaso SRL - это одна из двух фирм, зарегистрированных за семью Зеленских, как совместная собственность и имеющая внебанковские материальные активы.
Именно на эту фирму оформлен дом по адресу Forte-Dei-Marmi (LU) Via M.Civitali, 104 P. S1-T-1.
Именно там находятся 8 сотрудников МВД, прибывших туда 11 апреля 2020 г. (см. сообщение от 20.04.2020 г.)
В телефонном разговоре Зеленского с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте, обсуждалось возобновления авиасообщения между Украиной и Италией, а также гуманитарная помощь пострадавшим от наводнения на Западной Украине.
Кроме этого, Зеленский поднял вопрос об утечке его приватных данных из нотариальной службы Италии.
Ответ Джузеппе Конте: «Non ne sono informato. Molto probabilmente le informazioni sono state ricevute ... da servizi speciali» («Я не информирован. Скорее всего, информацию получили ... спецслужбы»)
Документ, переданный в нотариальное управление, имеет статус "elenco civile" (цивильный лист) .
Это означает что документ касается либо раздела имущества, либо прав дарения, либо добровольной переуступки прав собственности. В любом случае, речь не идет о купле-продаже.
На официальном сайте главы государства, было опубликовано следующее https://www.president.gov.ua/news/prezident-osobisto-proinformuvav-nazk-pro-porushennya-u-zvya-62097?fbclid=IwAR0x1KK9mycbfyC4YavH_LCjhUmTmsVOrBc_4wLWS5CwSjzlxeaXl7Ute2M заявление https://www.president.gov.ua/news/prezident-osobisto-proinformuvav-nazk-pro-porushennya-u-zvya-62097?fbclid=IwAR0x1KK9mycbfyC4YavH_LCjhUmTmsVOrBc_4wLWS5CwSjzlxeaXl7Ute2M :
"Президент України Володимир Зеленський особисто проінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв'язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані. У 2019 році родина Глави держави отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) загальною сумою 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП в сумі 5,2 млн грн. Відповідно, вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів. Згідно із законодавством, Володимир Зеленський мав подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП. Проте до реєстру не надходили такі повідомлення."
С чего бы это вдруг ?
Объяснение этому предельно просто, и полностью согласуется с итальянскими событиями: судя по всему, в семье Зеленского идет активный процесс раздела имущества, при том - отнюдь не полюбовный.
В этом заявлении, речь фактически идет о юридическом фиксировании всех семейных активов под закрепление имущественных обязательств друг перед другом.
Иначе это никак объяснить нельзя.
Обратите внимание, что речь идет об оглашении и закреплении факта совместного приобретения ценных бумаг и законодательной легализации этого факта.
Причина этого может быть только одна - закрепления за каждой из сторон части неизвестного и юридически не оформленного имущества для дальнейшего его использования не зависимо от другой стороны.
...Операция Вовки "Спрячь имущество от Ленки" - продолжается.
На этот раз, земля "ушла" к жене зам.фракции "слуга народа" Киселя.
Леночка, твой ход!
tZE inform
Президент Украины, владеющий 5 квартирами и 5 нежилыми помещениями в Киеве общей площадью 1554 квадратных метра, а также квартирой в Великобритании, квартирой в Крыму, домом в Италии и гостиницей в Грузии, а также годовым доходом в 29 миллионов гривен, продал свой дом в селе Иванковичи жене заместителя главы фракции «Слуга народа», и переехал в государственную резиденцию в Конча-Заспе в 2000 квадратных метров с несколькими гектарами земли, потому что посчитал себя «бездомным»…
Работа на Банковой, откуда обещал переехать, бесплатная государственная резиденция с ремонтом за госсчет, которую обещал передать деткам, государственные самолеты, которые обещал продать, должности для друзей и деловых партнеров, которые не кумовья, звания и ордена для знакомых…
Такой позорный перечень сегодня https://www.facebook.com/butusov.yuriy приводит в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
А ведь, оказалось, и в «злочинной владе» можно найти столько хорошего…
В тему:
https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%BB.html Трагедия случайного человека или фальшивое президентство - эксперт
…
Президент Украины, который согласно официальной декларации владеет 5 квартирами и 5 нежилыми помещениями в Киеве общей площадью 1554 квадратных метра, а также квартирой в Великобритании, квартирой в Крыму, домом в Италии и гостиницей в Грузии, а также годовым доходом в 29 миллионов гривен, продал свой дом в селе Иванковичи жене заместителя главы фракции «Слуга народа», и переехал в государственную резиденцию в Конча-Заспе в 2000 квадратных метров с несколькими гектарами земли, потому что посчитал себя «бездомным».
На выборах Зеленский заявлял, что откажется от всех привилегий, продаст президентский самолет и передаст государственные резиденции «деткам».
В тему:
https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE.html Зеленский переселился в отремонтированную за госсредства «дачу Ющенко» в Конче-Заспе. Видео
Самое удивительное, что находятся люди, которые считают это нормальным и естественным.
драть за Петю пердаки.
счастливый лохторат радостно утёрся и в который уже раз утолил свою спрагу - главное, что не Порох..
зелёные дебилы-экспериментаторы - неизлечимы, готовы жрать говно - лишь бы не шоколад Рошен.. жри-те
але воно обосралос