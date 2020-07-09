Зеленський переїжджає на віллу в Конча-Заспі, яку обіцяв "віддати діткам". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський користується державною дачею на території резиденції "Конча-Заспа" Державного управління справами біля Києва. Будучи кандидатом у президенти Зеленський збирався передати держрезиденції дітям.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук пише журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

"Перед другим туром президентських виборів кандидат Зеленський заявив в інтерв'ю РБК: "…Нехай у цих резиденціях живуть дітки якісь. Ну якісь табори відпочинку, якісь люди, яким це справді потрібно. Ці резиденції - я не бачу в них взагалі ніякого сенсу…"

Вже через місяць після інавгурації тепер уже президент Зеленський поїхав із родиною дивитися "перевіряти" президентську дачу в Конча-Заспі, на якій жив Ющенко 10 років. За кілька місяців тут зроблять ремонт за державний кошт", - пише Ткач.

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Як з'ясували Схеми, через рік після обрання президент Зеленський переїхав жити на президентську дачу в Конча-Заспі.

"Президентська державна дача для слуги народу - це триповерховий маєток на березі більш ніж на дві тисячі квадратних метрів і кількома гектарами навколо. Будинок має чотири спальні, санвузли оздоблені мармуром, ліфт, кінозал, більярдна, солярій, сауни, басейн і масажний кабінет", - повідомив журналіст.

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