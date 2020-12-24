Зеленська про будинок у Конча-Заспі: зняли люстри, збили золото

Перша леді Олена Зеленська розповіла, як сімейство президента облаштувалось на державній дачі в Конча-Заспі.

Про це дружина президента розповіла в інтерв'ю "Новому времени", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленської, держдача, на якій зараз живе сім'я глави держави - "це не будинок", і переїхати туди довелося тільки для того, щоб держохорона могла нормально виконувати свої робочі обов'язки.

"Ми зняли ці люстри. Більше скажу: в деякі приміщення ми навіть не заходимо. Це величезний будинок, нашій сім'ї не потрібен такий великий. Збили золото, пофарбували [стіни. - ред.] в сірий колір", - розповіла Зеленська.

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Перша леді додала, що мріє про власне житло.

"Звичайно, я мрію коли-небудь мати своє житло. Можливо, моя мрія здійсниться. Поки це все мрії і плани", - сказав вона.

Резиденція Зеленського в Конча-Заспі