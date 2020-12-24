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Зеленська про будинок у Конча-Заспі: зняли люстри, збили золото

Зеленська про будинок у Конча-Заспі: зняли люстри, збили золото

Перша леді Олена Зеленська розповіла, як сімейство президента облаштувалось на державній дачі в Конча-Заспі.

Про це дружина президента розповіла в інтерв'ю "Новому времени", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленської, держдача, на якій зараз живе сім'я глави держави - "це не будинок", і переїхати туди довелося тільки для того, щоб держохорона могла нормально виконувати свої робочі обов'язки.

"Ми зняли ці люстри. Більше скажу: в деякі приміщення ми навіть не заходимо. Це величезний будинок, нашій сім'ї не потрібен такий великий. Збили золото, пофарбували [стіни. - ред.] в сірий колір", - розповіла Зеленська.

Також на Цензор.НЕТ: Зеленський переїжджає на віллу в Конча-Заспі, яку обіцяв "віддати діткам". ВIДЕО

Перша леді додала, що мріє про власне житло.

"Звичайно, я мрію коли-небудь мати своє житло. Можливо, моя мрія здійсниться. Поки це все мрії і плани", - сказав вона.

Зеленська про будинок у Конча-Заспі: зняли люстри, збили золото 01Резиденція Зеленського в Конча-Заспі

Зеленський Володимир (23927) резиденція (40) Конча-Заспа (58) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+116
Первая "леди" добавила, что мечтает о собственном жилье.
"Конечно, я мечтаю когда‑нибудь иметь свое жилье. Может быть, моя мечта осуществится. Пока это все мечты и планы", - сказал она.

вот оно сс*куко брехливое)) а десяток квартир в Киеве, дом под Киевом и дом в Италии - это ЧЬЕ?)) по данным госреестра - оно записано на зеленскую, и субсидии она на эту недвижимость - получает.
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24.12.2020 16:51
+101
первым дело зеленские заняли грабежом: "сняли люстры, сбили золото".. и сдали своим, в ломбард)) или вывезли в Италию, "на дачку"?
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24.12.2020 16:49
+67
Це державна власність - поверніть золото діткам, крадії!
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24.12.2020 16:46
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Ээээ... "Конечно, я мечтаю когда‑нибудь иметь свое жилье. Может быть, моя мечта осуществится. Пока это все мечты и планы"
Смотрим декларацию Зеленского:
Владимир Зеленский владеет или имеет частичное право собственности на многочисленную недвижимость в Украине. Кроме того, согласно документу, у него есть квартира в Великобритании, дом в Италии и недостроенная гостиница в Грузии, точнее пять номеров.
Также, президент является владельцем дома под Киевом в селе Иванковичи (353,5 кв. м) и земельного участка там же (12 соток). Еще есть пентхауз в Крыму.

Ленка, что ты, черт возьми, такое несешь????
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24.12.2020 23:56 Відповісти
Нє, ну а шо такоє? Зелохи ж вірять. Перша лєдя не буде брехати, вона з народа.
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25.12.2020 00:56 Відповісти
Сбитое золото уже переплавили ? На батон хоть хватило ?
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25.12.2020 00:05 Відповісти
Мама Римма с золотыми зубами...
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25.12.2020 00:47 Відповісти
короче косят под рейганов и кеннеди типа леди в белом доме)))))))))))))))))
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25.12.2020 12:09 Відповісти
Так там і папі Саші хватило б... А Шо нє?...
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25.12.2020 13:52 Відповісти
Самі себе компрометують.
Дуже швидко в мережі з'являться фото з середини будинку зроблені прислугою...
І це буде ще - декілька відсотків до рейтингу.
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25.12.2020 00:23 Відповісти
Свой дом они давно продали, чтоб легче и быстрее свалить из Украины в самое ближайшее время. Чувствуют, что времени на сборы не будет.
Только не понятно, почему оно прибедняется?
Имеют же дом в Италии и квартиру в Лондоне.
Она то, может, и попадет туда с их личинками.
А Зедебил будет сидеть до конца своих дней в тюрьме за гос. измену.
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25.12.2020 01:58 Відповісти
А квартира огромной площади в Ялте не считается недвижимостью и жильём?
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25.12.2020 11:37 Відповісти
чтоб Зе сел в тюрьму .не дождетесь
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11.01.2021 21:37 Відповісти
Сядет...и надолго!
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11.01.2021 21:48 Відповісти
Наша Таня громко плачет,-
Под детдом забрали дачу.
Тише, Тенечка, не плачь,
У тебя семнадцать дач!
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25.12.2020 02:17 Відповісти
Зеленська про будинок у Конча-Заспі: зняли люстри, збили золото - Цензор.НЕТ 8542
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25.12.2020 02:19 Відповісти
Молодец Зеленская, всё правильно сказала и сделала.
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25.12.2020 04:06 Відповісти
Очень тонко - не все поймут ваш сарказм.
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25.12.2020 10:33 Відповісти
Какой сарказм?Я надеюсь сторожа только оглушили при этом налете или таки убили,что б не оставлять свидетелей?
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25.12.2020 15:55 Відповісти
никакого сарказма. всё прямо: молодец Зеленская, всё правильно сказала и сделала.
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25.12.2020 19:30 Відповісти
зеленьський - это вырок Украине... пока что...
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25.12.2020 04:58 Відповісти
Бедная женщина: она так мечтает о доме, а у нее все дворцы и дворцы.
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25.12.2020 06:05 Відповісти
О доме думать нужно!
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25.12.2020 22:05 Відповісти
А кто то мечтает не быть рабом в етой стране!
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25.12.2020 06:38 Відповісти
..проффесор.. янукович тоже очень мечтал и построил хатынку в межигорье падла за деньги нищих бюджетников и пенсионеров ---ПОТОМ ПРИШЛОСЬ ДРЫСТАТЬ В РОСТОВ--- ЛЕНКА ТЫ С ПИАНИСТОМ УЕДЕШ БЫСТРЕЕ ЧЕМ ДОНЕЦКИЙ ХРЯК . НО ВАМ ПРОЩЕ ВЫ УЖЕ ПРИКУПИЛИ ПАРУ ХАЛУПОК ЗА БУГРОМ --- А ДВОРЦЫ НАДО ОТДАТЬ ДЕТЯМ . А ТО ВОВАН БОЛТАЕТ ЯЗЫКОМ КАК ДВОРНИК МЕТЛОЙ --- ПОТОМ РЕЙТИНГ ОПАДАЕТ .........
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25.12.2020 07:06 Відповісти
у бюджетников и пенсов нет своих денег, им платят с наших налогов
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25.12.2020 09:35 Відповісти
Кто позволил дуре портить госимущество? - в психушке красят в желтый, а не серый цвет - не то ведро схватила. Была еще одна такая Фея - в Форосе люстры и карнизы цепляла!
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25.12.2020 07:58 Відповісти
Семейка Адамс-тупой и еще тупее!!!
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25.12.2020 08:53 Відповісти
может скинемся ленке на домик? совсем несчастные у нас руководители))))
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25.12.2020 09:34 Відповісти
... сбили золото...
Посмотри, Ленка, там еще и гири есть, а в них тоже может быть золото. Надо только их распилить.
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25.12.2020 09:47 Відповісти
взяла молоток и сбила золотую дужку с унитаза, Ленка ну кто тебя умной назовёт? а?
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25.12.2020 10:36 Відповісти
Первая леди добавила, что мечтает о собственном жилье.
"Конечно, я мечтаю когда‑нибудь иметь свое жилье. Может быть, моя мечта осуществится. Пока это все мечты и планы", - сказал она.

Бедняги, как же они все это время жили без своего собственного жилья...
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25.12.2020 10:33 Відповісти
В дурдоме власть захватили ПАЦИЕНТЫ...
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25.12.2020 11:17 Відповісти
пані президентша, напевно, пишається своїм "супругом"..)) Цікаво, які в неї відчуття, коли вона читає коментарі українців про нинішнього "президента" у всіх месенджерах, на форумах??
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25.12.2020 11:37 Відповісти
дебіли обрали мого потішного Бонаперда, наділили монобільшістю та сподівались ще й поржати...
Ржемо тільки ми, таких гонорарів за кожен плювок їм на голову, не отримати жодним кримінальним способом.
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25.12.2020 14:19 Відповісти
Ну, що тут сказати - с грязи да в князи. В Кривому Розі теж не погано було б поселитися. Жлоби є жлоби та ще й жидівськими замашками! А, золото обірвали, щоб унітаз покрити.
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25.12.2020 11:48 Відповісти
Я понял намёки Зеленской - они ждут от государства квартиру метров до 300...Рядом с администрацией президента....
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25.12.2020 11:50 Відповісти
Но уже сегодня за заслуги государство может предложить семье Зеленских государственное , бесплатное жильё - койки в общих камерах, с кормёжкой. с днями свиданий,с передачами от бывших слуг и родственников.... И такое счастье лет на 10....
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25.12.2020 12:11 Відповісти
леди первая ..ахахах баба вторая доярка ))вот где Зеленська про будинок у Конча-Заспі: зняли люстри, збили золото - Цензор.НЕТ 468 королевна
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25.12.2020 12:08 Відповісти
короче косят под рейганов и кеннеди типа леди в белом доме )))))))))))))))))
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25.12.2020 12:10 Відповісти
Мабудь було бідне, тяжке дитинство - дерев"яні іграшки прибиті до стелі.. ЛЕнка! там підлога не зпаркету? в новій хатинці пригодиться!
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25.12.2020 12:39 Відповісти
..."люстры сняли, золото сбили...", бедненькая... (акцентирую, это - сарказм!)... надо было проще и короче: зашли, посмотрели - решили "нахер!", вышли и отдали под детдом...
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25.12.2020 13:05 Відповісти
Как в "12 стульях" воровская семейка голубого ( в данной ситуации "зелёного") воришки обобрала , раскурочила госимущество, открутили дверные ручки, сняли включатели и розетки - мне это напоминает мародёрство кацапни на нашем захваченном катере в керченском проливе....
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25.12.2020 14:43 Відповісти
Мне их жаль . Глупость привела их в этот дом . Случайная семейка , которая не в себе и не на своём месте .
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25.12.2020 13:09 Відповісти
Брехливая евреская семейка Зеленских!! По всем миру имеют квартиры. вклады . офшоры, дачи и всё им мало!! Сколько же вам ещё надо?? Не переживайте !! Коломойский вам отстегнёт, Если уже не отстегнул, столько сколько надо!!
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25.12.2020 14:02 Відповісти
уже успели и люстры снять, и золото сбить... да, синьор голодомор молодчага... и синьорита при нем тоже...
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25.12.2020 14:04 Відповісти
Люстры продали налево и списали?
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25.12.2020 14:50 Відповісти
На якій підставі вони руйнували державну власність? За чий кошт?
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25.12.2020 14:26 Відповісти
Курва! Это золото было сделано за счёт налогоплательщиков! И вообще, Зе обещал отдать этот дом детям! Брехло сраное!
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25.12.2020 14:29 Відповісти
Лена, купишь собственное жилье в Ростове. Скоро.
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25.12.2020 14:49 Відповісти
милая еврейская семья)
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25.12.2020 15:07 Відповісти
..до такого он не дотягивает, такой только настоящий патриёт может иметь..)))
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25.12.2020 15:34 Відповісти
Зеленська про будинок у Конча-Заспі: зняли люстри, збили золото - Цензор.НЕТ 9957
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25.12.2020 15:34 Відповісти
Сімейка Швондерів.
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25.12.2020 16:24 Відповісти
Золото сбили, а куда его сдали Разумкову в ломбард? Ну какая же гавань мощнейшего застоя тупого говна эти ЗЕленые. Ведь мудрость же ГЛАСИТ- каков поп таков и его притон! ( да простят меня верующие люди - я не о священнике).
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25.12.2020 16:37 Відповісти
На фоні Зебіла який з"їздив у три країни (й в одну з них для таємної зустрячі з одним з голів феесбешного мафії), ця Перша Леді хизується чим , що вона бачилсь з ПАПОЮ? Ти ЛЕДІ , йокелеменепересете , твоя місія прославляти й підтримувати ТВОЇМИ ДЕЛАМІ ДОБРИМІ оцього сцаря! Но на нєт і суда нєт? Так приліпіть взад золото і пензлюйте нахер з України НАЗАВЖДИ!
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25.12.2020 16:44 Відповісти
Зеленская о доме в Конча-Заспе: Сняли люстры, сбили золото... і здали на склад ДУСі, чи куди? Будинок казенний.
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25.12.2020 17:22 Відповісти
Лучше бы тебе, сучке, кое-что без наркоза восстановили бы, а потом негры из "Private" и "Brazzers" без вазелина опять бы сбили, а вся Конча, но не Заспа, а вонючая и мутная, стекла бы на морду проотвечавшегося ШимпанЗЕ.
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25.12.2020 17:46 Відповісти
Сокровище осталось, оно было сохранено и даже увеличилось. Его можно было потрогать руками, но его нельзя было унести. Оно перешло на службу другим людям. (с) 12 стульев
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25.12.2020 22:12 Відповісти
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