Зеленська про будинок у Конча-Заспі: зняли люстри, збили золото
Перша леді Олена Зеленська розповіла, як сімейство президента облаштувалось на державній дачі в Конча-Заспі.
Про це дружина президента розповіла в інтерв'ю "Новому времени", інформує Цензор.НЕТ.
За словами Зеленської, держдача, на якій зараз живе сім'я глави держави - "це не будинок", і переїхати туди довелося тільки для того, щоб держохорона могла нормально виконувати свої робочі обов'язки.
"Ми зняли ці люстри. Більше скажу: в деякі приміщення ми навіть не заходимо. Це величезний будинок, нашій сім'ї не потрібен такий великий. Збили золото, пофарбували [стіни. - ред.] в сірий колір", - розповіла Зеленська.
Також на Цензор.НЕТ: Зеленський переїжджає на віллу в Конча-Заспі, яку обіцяв "віддати діткам". ВIДЕО
Перша леді додала, що мріє про власне житло.
"Звичайно, я мрію коли-небудь мати своє житло. Можливо, моя мрія здійсниться. Поки це все мрії і плани", - сказав вона.
Будь ласка, зачекайте...
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Смотрим декларацию Зеленского:
Владимир Зеленский владеет или имеет частичное право собственности на многочисленную недвижимость в Украине. Кроме того, согласно документу, у него есть квартира в Великобритании, дом в Италии и недостроенная гостиница в Грузии, точнее пять номеров.
Также, президент является владельцем дома под Киевом в селе Иванковичи (353,5 кв. м) и земельного участка там же (12 соток). Еще есть пентхауз в Крыму.
Ленка, что ты, черт возьми, такое несешь????
Дуже швидко в мережі з'являться фото з середини будинку зроблені прислугою...
І це буде ще - декілька відсотків до рейтингу.
Только не понятно, почему оно прибедняется?
Имеют же дом в Италии и квартиру в Лондоне.
Она то, может, и попадет туда с их личинками.
А Зедебил будет сидеть до конца своих дней в тюрьме за гос. измену.
Под детдом забрали дачу.
Тише, Тенечка, не плачь,
У тебя семнадцать дач!
Посмотри, Ленка, там еще и гири есть, а в них тоже может быть золото. Надо только их распилить.
"Конечно, я мечтаю когда‑нибудь иметь свое жилье. Может быть, моя мечта осуществится. Пока это все мечты и планы", - сказал она.
Бедняги, как же они все это время жили без своего собственного жилья...
Ржемо тільки ми, таких гонорарів за кожен плювок їм на голову, не отримати жодним кримінальним способом.