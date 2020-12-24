Дело о нападении на народного депутата Полякова закрыто, - Клименко

Уголовное производство о нападении на народного депутата Антона Полякова закрыто по заявлению самого пострадавшего.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Мы установили правонарушителя. Но получили заявление от потерпевшего Полякова о закрытии уголовного производства. Он написал, что у него нет претензий к этому человеку. Поэтому дело закрыли", - рассказал он.

Он также сообщил, что нескольким народным депутатам предоставлена охрана, но не уточнил, кому именно.

"Мы охрану предоставляем в рамках уголовного производства. Если есть угроза жизни и расследуется уголовное производство, то по решению следователя можем предоставить охрану бесплатно. Кроме того, у нас есть подразделение "Титан", которое осуществляет личную охрану. Такая услуга официально предоставляется полицией охраны и является платной. С Департаментом полиции охраны официально заключили договора несколько народных депутатов", - объяснил Клименко.

Напомним, инцидент с нападением на народного депутата Антона Полякова произошел 2 сентября этого года. После чего он обратился в больницу и зафиксировал легкие телесные повреждения.

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