Справу про напад на народного депутата Полякова закрито, - Клименко

Кримінальне провадження про напад на народного депутата Антона Полякова закрито за заявою самого потерпілого.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив голова Нацполіції Ігор Клименко.

"Ми встановили правопорушника. Але отримали заяву від потерпілого Полякова про закриття кримінального провадження. Він написав, що в нього немає претензій до цієї людини. Тому справу закрили", - розповів він.

Він також повідомив, що кільком народним депутатам надано охорону, але не уточнив, кому саме.

"Ми охорону надаємо в рамках кримінального провадження. Якщо є загроза життю і розслідується кримінальне провадження, то за рішенням слідчого можемо надати охорону безкоштовно. Крім того, в нас є підрозділ "Титан", який здійснює особисту охорону. Така послуга офіційно надається поліцією охорони і є платною. З Департаментом поліції охорони офіційно уклали договори кілька народних депутатів", - пояснив Клименко.

Нагадаємо, інцидент із нападом на народного депутата Антона Полякова стався 2 вересня цього року. Після чого він звернувся в лікарню і зафіксував легкі тілесні ушкодження.

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