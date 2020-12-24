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Проблемы "Укрпочты" надо решать не за счет пенсионеров, - министр соцполитики Лазебная

Проблемы

Пенсионный фонд не имеет долгов перед акционерным обществом "Укрпочта", поэтому это не может быть основанием для отказа от доставки пенсий.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная., сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Таким образом Лазебная прокомментировала заявление главы "Укрпочты" Игоря Смилянского о возможном прекращении доставки пенсий с 1 января.

"Долга Пенсионного фонда перед" Укрпочтой ", которая выполняет свою социальную миссию по доставке пенсии, в тех поселках, селах, где люди не имеют другого способа получить своюп пенсию, у нас нет. У нас есть тарифы, по которым мы платим "Укрпочте" за каждую доставленную пенсию. И, поверьте мне, это не очень малые деньги. Поэтому я считаю, что так заявлять неправильно. Если есть какие-то финансовые ситуации, проблемы у АО "Укрпочта", то их надо решать не за счет пенсионеров. У нас действительно есть более 3 миллионов пенсионеров, которые получают пенсию через почтальонов", - сказала министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрпочта" будет вынуждена прекратить доставку пенсий с 1 января, если Кабмин не оплатит данную услугу, - Смилянский

Лазебная объяснила заявление Смилянского тем, что из-за повышения уровня минимальной заработной платы выросли и расходы "Укрпочты".

"Им надо повышать зарплаты, и он хочет как-то найти ресурс, который покроет это повышение зарплат. Но не за счет пенсионеров. Для меня это очень важно. Я считаю, что тот ресурс, который есть в бюджете Пенсионного фонда, должен идти исключительно на повышение пенсионных выплат. Это самое главное ", - добавила глава Минсоцполитики.

Напоминаем, ранее гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил о вынужденном прекращении доставки пенсий  с 1 января 2021 года , если Кабмин не примет решение об оплате государством услуг по доставке пенсионных выплат.

Автор: 

пенсия (2161) Укрпочта (310) Смелянский Игорь (66) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+6
Точно! Треба довести зарплату очільника"Укрпошти" до пари мільйонів гривень в місяць.
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24.12.2020 17:03
+4
Проблемы "Укрпочты" надо решать не за счет пенсионеров, - министр соцполитики Лазебная - Цензор.НЕТ 3103
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24.12.2020 17:20
+2
и Ковида никак не найдет оппу Смылянского ему бы вслед за Кернесом Смылянский тот еще собако падлючее наглый офрезанный еврейчик тупой еще тупее... но наглый... расстреливать таких надо.. и точка...
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24.12.2020 17:22
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Точно! Треба довести зарплату очільника"Укрпошти" до пари мільйонів гривень в місяць.
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24.12.2020 17:03 Ответить
Душит зеленая квакуха.
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24.12.2020 17:06 Ответить
Проблемы "Укрпочты" надо решать не за счет пенсионеров, - министр соцполитики Лазебная - Цензор.НЕТ 3103
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24.12.2020 17:20 Ответить
Это мало - пару десятков миллионов. И, Смелянский будет радовать всех дебилов своими успехами постами в LinkedIn.
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24.12.2020 17:12 Ответить
и Ковида никак не найдет оппу Смылянского ему бы вслед за Кернесом Смылянский тот еще собако падлючее наглый офрезанный еврейчик тупой еще тупее... но наглый... расстреливать таких надо.. и точка...
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24.12.2020 17:22 Ответить
Без Вашего требования зарплата смилянского уже давно миллион. За день. Госслужащий. Они такие. И со тысячно процентными премиями. И с невероятной денежкой для решения своих социально- бытовых проблем. Ого! А почтаноситители, как вы? Всё нравится? Марки и конверты. А шампунь и средства для мытья посуды в каждой "почте"? Выживаете? Или смилянскому отстёжка? Почтовые профсоюзы спят? Эй! Пора! Вас грабят. И это не только ваш босс по фамилии смилянский.
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24.12.2020 17:50 Ответить
Які видатки?? З\п адміністрацій"Укрпошти"?? Завишені таріфи на електроенергію та т.ін.???))))
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24.12.2020 17:09 Ответить
А за какой хрен должна УкПочта разносить пенсии? Ты бесплатно работать будешь?
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24.12.2020 17:13 Ответить
До пенсіі безкоштовно не робив,а на пенсіі поготів !!))
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24.12.2020 17:15 Ответить
Ну так, а что сам от УкрПочты требуешь?
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24.12.2020 17:16 Ответить
Особисто,нічого!! Я отримую пенсію через банк,карточкою !!))
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24.12.2020 17:19 Ответить
Владельцам картсистем МС, VISA,просто так, рояльти, бабах и ушло с Украиньі в инвалюте
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24.12.2020 19:08 Ответить
Балбес, есть обязанности государства и граждан, смотри не перепутай!
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24.12.2020 18:23 Ответить
Балбес это ты совок размышляющий про обязанности государства и справедливость за чужой счет. Смотрю ты совсем не напутал. Так что вперед взял сумку и пошел разносить бесплатно пенсии, а я буду рассказывать тебе про твою обязанности гражданина.
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24.12.2020 18:30 Ответить
это тебе прямая дорога на китаймокшандию!

Зобов'язання забезпечувати здійснення прав людини - активні дії з боку держави метою яких є сприяння реалізацій прав людини в повному обсязі, досягнення їх кінцевого результату.
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24.12.2020 18:47 Ответить
Что не хочется бесплатно пенсии носить? Так а что это ты тут рассказываешь про права людей за чужой счет.
Заплатит Пенсионный фонд УкрПочте за доставку пенсий и на здоровье вот вам пенсия.
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24.12.2020 18:54 Ответить
В "Укрпошти" не вистачає грошей на підняття з/п!! А заборговоності пенсфонда нема !! Це стара мулька через підняття "Укрпоштою" тарифів!!!))
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24.12.2020 17:18 Ответить
Растет мин зарплата, она как база от которой отталкиваются размеры зарплат вообще. Соответственно растут и расценки на услуги. А то бубочка сделал доброе дело, поднял мин з\л, но не гарантировал ее выплату.
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24.12.2020 17:23 Ответить
Тобто Бубочка понтанувся , а крайні пенси !!))
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24.12.2020 17:25 Ответить
Это называется причинно-следственные связи - тебе срут в уши "барыги и незалежнисть виноваты", выбираешь непонятно какого популиста, который "понтуется", а в результате все равно получаешься крайним.
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24.12.2020 17:31 Ответить
Що цікаво ,що певну частину і чималу, 73%-вого лохтората, складают саме пенси !!))
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24.12.2020 17:40 Ответить
То питання до КМУ ,а не до пенсфонда , який і так на дотаціі держбюджета !!))
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24.12.2020 17:26 Ответить
А КМУ говорит, а давайте нагрузим кого-нибудь. И кто-нибудь это УкрПочта.
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24.12.2020 17:33 Ответить
А Укрпошта перекидає стрілки на пенсфонд !! В ітозі страждають пенси !! І все ОК ,всі жаби задоволені !!))
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24.12.2020 17:38 Ответить
Вы типичный избиратель Зеленского/шария/Рабиновича/Тимошенко
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24.12.2020 19:53 Ответить
Ну конечно не надо. Почтальонам еще доставлять пенсионерам новые платежки на свет и газ с отоплением. Потому доставлять надо обязательно. Пусть не переживают, деньги найдутся на доставку. Хватит ли денег на оплату доставленного, это вопрос.
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24.12.2020 17:05 Ответить
сделайте себе лазебная и смелянский зарплату почтальйона и потом будете базарить по этому поводу
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24.12.2020 17:10 Ответить
Сын Шарикова? Все отнять и поделить?
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24.12.2020 17:15 Ответить
хай та міністерка краще розповість, яка курва придумала відбирати субсидії за комуналку у тих, хто мав заборгованості, і як тепер ті заборгованості сплачувать. Та яка така ж курва придумала так звану монєтизацію субсідій, щоб ті гроші красти безконтрольно
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24.12.2020 17:11 Ответить
Зарплата Смелянского 836 000 тыс.грн.в месяц без премий и надбавок.
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24.12.2020 17:12 Ответить
А з/п листоноши ??)))
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24.12.2020 17:14 Ответить
жаба давит?
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24.12.2020 17:14 Ответить
НІ ПРОСТО ЦІКАВО, ЯК ОПЛАЧУЄТЬСЯ РОБОТА В ПОШТОВОМУ ВІДОМСТВІ.
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24.12.2020 17:31 Ответить
В данном случае зарплата по результатам.
УкрПочта из компании с убытками в 500млн, закончила 2109 год с прибылью в 600млн.
Давай восстановим классовую справедливость и сделаем директору зарплату в 10000грн?
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24.12.2020 17:39 Ответить
Я сприймаю співвідношеня на порядок-3 тис./30 тис. ,але 3 тис. /600 тис. ,це занадто !!))
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24.12.2020 17:46 Ответить
И опять вернемся к убыткам. Зато жаба не душит население.
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24.12.2020 17:50 Ответить
Балбес, жаба не давит! Будь ты у папы или любовника на предприятии исполнительным директором, рисуй себе любую зарплату!
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24.12.2020 18:27 Ответить
Видно что ты и рисуешь себе так зарплату, Шариков.
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24.12.2020 18:31 Ответить
говорят 330 000 в среднем
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24.12.2020 18:18 Ответить
а який дохід має голова пенсійного в перерахунку як на місяць??
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24.12.2020 19:11 Ответить
какая зарплата , доход на должности головьі пенсионного фонда, неужто меньше чем у председателя тех кто нанимается к ним на заработки?
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24.12.2020 19:16 Ответить
Хватит грабить пенсов! долой укрпочту!
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24.12.2020 17:24 Ответить
как не принесут пенсию..дай дай дай шонибудь! а в рыло?!
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24.12.2020 17:26 Ответить
Так УкрПочта и сама говорит что долой.
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24.12.2020 17:36 Ответить
такие как беня и "лысый" говорят - долой! Вы, бл@дины , подчиняетесь Министерству инфраструктуры Украины!!! Смотрим кто сейчас министр - БИНГО! Он самый, который на зашкваре с Казахстаном ....а еще он аваковский парень, политическая сила которого, все еще на плаву (отдельные личности), нормально ставила палки в колеса предыдущей...ничего не сделала и рветься во власть!

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24.12.2020 18:38 Ответить
Слуга народа - Галина Третьякова, хочет у должников за коммуналку забирать квартиры, запретить им выезд за границу и вождение авто.
Проблеми "Укрпошти" треба вирішувати не за рахунок пенсіонерів, - міністр соцполітики Лазебна - Цензор.НЕТ 4074

Вот что о ней пишут пишут в фейсбук:

"Як може така свиня, більше схожа на свиноматку, а не на жінку, таке ничтожество визначати, як нам жити? Воно свинориле навіть немає характеру змінити свій фізичний стан і вивести себе із цього тваринного виду. Куди вже їй мати розум, волю і талант займатись законотворчистю в такій запущеній країні ? Воно відригує якусь ненависть до українців. Постійно хоче іх принизити, прижучити, обдерти - хоче відігратись за свою нікчемність і відімститись нам за своі життєві невдачі за свою свинорилість, некрасивість, за запливші салом мізки і за свій тупізм. І таки да, мова навіть не в її вазі, мова в моральності і бездуховності- якщо хтось не знає, які вона антинародні закони пропонує, то загугліть, зрозумієте, що її моральний стан ще страшніший за зовнішній".

Напомним, соросовская сатанистка Третьякова выступила за легализацию проституции и предлагает стерилизовать безработных, людей без высшего образования и тех кто хочет получать социальную помощь - чтобы они "не рожали детей низкого качества". Она пытается лишить украинцев трудовых и социальных прав, собирается ликвидировать государственный Пенсионный фонд, забрать имущество профсоюзов и повысить пенсионный возраст.

До избрания народным депутатом Третьякова возглавляла финансируемую Соросом общественную организацию «Институт гражданских свобод» - Civil liberties. В своей депутатский деятельности руководствуется установками Сороса, который стремится ввести гомодиктатуру чтобы разрушить институт семьи и ограничить численность населения в мире.
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24.12.2020 18:40 Ответить
Нажрался, веди себя прилично.
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24.12.2020 18:49 Ответить
Все облудливые слова, что Смелянского, что Лазебной... цифр, чтоб понять и занять ту или другую сторону не называет никто. кроме цифры про пенсионеров. которых больше 3 миллионов на обслуживании почты... цифра очень внушительная... для укрпочты она - благо, потеряв скольких клиентов почте будут кранты... спекуляция Смелянского очевидна... проблему, если она есть, нужно решать, а не довоить почту до банкрутства своими неразумными эмоциями.
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24.12.2020 17:24 Ответить
Підвищення мінімалки без економичного підгрунтя ,це голімиє понти зеленого поца !!)))
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24.12.2020 17:29 Ответить
Решать проблемы Укрпочты, ОПы, татаровых-ермаков-портновых нужно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за счет пенсионеров. И ФОПов. И медиков. И педагогов. Можно хорошенько сократить ВСУ, освободиться немало денег, ага. Не тратить денег на тестирования ковид-19 (уже выполняется) и закупить в Зимбабве какой-нибудь ковид-вакцину по три копейки за миллион доз, только хорошенько кипятить перед употреблением. Матерям-одиночкам можно дулю скрутить (выполняется), многодетных упрекнуть в стиле "я вам детей не делал".
Хорошо бы Третьякову привлечь, она быстро отфильтрует некачественное население и лишит всего сразу, в пользу ОПы, Бени и вагнеровцев.
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24.12.2020 17:31 Ответить
доставка пенсий - это проблема Укрпочты? ну так отправляйте пенсии Новой почтой, Джастином, да хоть Ночным экспрессом что? они не хотят бесплатно доставлять? странно...
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24.12.2020 17:37 Ответить
Почему бесплатно? Там написано- У нас есть тарифы, по которым мы платим "Укрпочте" за каждую доставленную пенсию. И, поверьте мне, это не очень малые деньги.Источник: https://censor.net/ru/n3238981 Или учись читать, или не пФисти.
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24.12.2020 18:02 Ответить
что мешает провести тендер по доставке пенсий?
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24.12.2020 18:15 Ответить
Дык! Укрпочта видать не хочет такой лакомый куш отдавать.(вообще без денег останется).
Укрпочта собирается стать еще и поставщиком газа населению.
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24.12.2020 18:25 Ответить
Никакой проблемы нет, это последствия коррупционного договорничка когда укрпочту сделали монополистом по доставке пенсий. Напишу больше, укрпочта вообще ярмо на шее экономики страны должна быть упразднена и ликаидирована, А имущество распродано. Выплата пенсий это сфера банковских услуг и систем безналичных электронных расчетов. А с почтовыми услугами вполне справятся конкурирующие между собой другие ЧАСТНЫЕ операторы, госимущество - это кормушка для коррупционеров!
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24.12.2020 18:05 Ответить
Вот теперь понятен смысл этой крысиной возни - по дешевке хотят получить активы прибыльного госпредприятия. Поэтому столько гавкалок тут собралось.
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24.12.2020 19:58 Ответить
Держава платить пенсіонерам аж 2 тисячі гривень і ще хоче за їх рахунок вирішувати окремі питання.
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24.12.2020 20:41 Ответить
 
 