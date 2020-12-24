Проблемы "Укрпочты" надо решать не за счет пенсионеров, - министр соцполитики Лазебная
Пенсионный фонд не имеет долгов перед акционерным обществом "Укрпочта", поэтому это не может быть основанием для отказа от доставки пенсий.
Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная., сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Таким образом Лазебная прокомментировала заявление главы "Укрпочты" Игоря Смилянского о возможном прекращении доставки пенсий с 1 января.
"Долга Пенсионного фонда перед" Укрпочтой ", которая выполняет свою социальную миссию по доставке пенсии, в тех поселках, селах, где люди не имеют другого способа получить своюп пенсию, у нас нет. У нас есть тарифы, по которым мы платим "Укрпочте" за каждую доставленную пенсию. И, поверьте мне, это не очень малые деньги. Поэтому я считаю, что так заявлять неправильно. Если есть какие-то финансовые ситуации, проблемы у АО "Укрпочта", то их надо решать не за счет пенсионеров. У нас действительно есть более 3 миллионов пенсионеров, которые получают пенсию через почтальонов", - сказала министр.
Лазебная объяснила заявление Смилянского тем, что из-за повышения уровня минимальной заработной платы выросли и расходы "Укрпочты".
"Им надо повышать зарплаты, и он хочет как-то найти ресурс, который покроет это повышение зарплат. Но не за счет пенсионеров. Для меня это очень важно. Я считаю, что тот ресурс, который есть в бюджете Пенсионного фонда, должен идти исключительно на повышение пенсионных выплат. Это самое главное ", - добавила глава Минсоцполитики.
Напоминаем, ранее гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил о вынужденном прекращении доставки пенсий с 1 января 2021 года , если Кабмин не примет решение об оплате государством услуг по доставке пенсионных выплат.
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Зобов'язання забезпечувати здійснення прав людини - активні дії з боку держави метою яких є сприяння реалізацій прав людини в повному обсязі, досягнення їх кінцевого результату.
Заплатит Пенсионный фонд УкрПочте за доставку пенсий и на здоровье вот вам пенсия.
УкрПочта из компании с убытками в 500млн, закончила 2109 год с прибылью в 600млн.
Давай восстановим классовую справедливость и сделаем директору зарплату в 10000грн?
Вот что о ней пишут пишут в фейсбук:
"Як може така свиня, більше схожа на свиноматку, а не на жінку, таке ничтожество визначати, як нам жити? Воно свинориле навіть немає характеру змінити свій фізичний стан і вивести себе із цього тваринного виду. Куди вже їй мати розум, волю і талант займатись законотворчистю в такій запущеній країні ? Воно відригує якусь ненависть до українців. Постійно хоче іх принизити, прижучити, обдерти - хоче відігратись за свою нікчемність і відімститись нам за своі життєві невдачі за свою свинорилість, некрасивість, за запливші салом мізки і за свій тупізм. І таки да, мова навіть не в її вазі, мова в моральності і бездуховності- якщо хтось не знає, які вона антинародні закони пропонує, то загугліть, зрозумієте, що її моральний стан ще страшніший за зовнішній".
Напомним, соросовская сатанистка Третьякова выступила за легализацию проституции и предлагает стерилизовать безработных, людей без высшего образования и тех кто хочет получать социальную помощь - чтобы они "не рожали детей низкого качества". Она пытается лишить украинцев трудовых и социальных прав, собирается ликвидировать государственный Пенсионный фонд, забрать имущество профсоюзов и повысить пенсионный возраст.
До избрания народным депутатом Третьякова возглавляла финансируемую Соросом общественную организацию «Институт гражданских свобод» - Civil liberties. В своей депутатский деятельности руководствуется установками Сороса, который стремится ввести гомодиктатуру чтобы разрушить институт семьи и ограничить численность населения в мире.
Хорошо бы Третьякову привлечь, она быстро отфильтрует некачественное население и лишит всего сразу, в пользу ОПы, Бени и вагнеровцев.
Укрпочта собирается стать еще и поставщиком газа населению.