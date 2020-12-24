Проблемы "Укрпочты" надо решать не за счет пенсионеров, - министр соцполитики Лазебная

Пенсионный фонд не имеет долгов перед акционерным обществом "Укрпочта", поэтому это не может быть основанием для отказа от доставки пенсий.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная., сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Таким образом Лазебная прокомментировала заявление главы "Укрпочты" Игоря Смилянского о возможном прекращении доставки пенсий с 1 января.

"Долга Пенсионного фонда перед" Укрпочтой ", которая выполняет свою социальную миссию по доставке пенсии, в тех поселках, селах, где люди не имеют другого способа получить своюп пенсию, у нас нет. У нас есть тарифы, по которым мы платим "Укрпочте" за каждую доставленную пенсию. И, поверьте мне, это не очень малые деньги. Поэтому я считаю, что так заявлять неправильно. Если есть какие-то финансовые ситуации, проблемы у АО "Укрпочта", то их надо решать не за счет пенсионеров. У нас действительно есть более 3 миллионов пенсионеров, которые получают пенсию через почтальонов", - сказала министр.

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Лазебная объяснила заявление Смилянского тем, что из-за повышения уровня минимальной заработной платы выросли и расходы "Укрпочты".

"Им надо повышать зарплаты, и он хочет как-то найти ресурс, который покроет это повышение зарплат. Но не за счет пенсионеров. Для меня это очень важно. Я считаю, что тот ресурс, который есть в бюджете Пенсионного фонда, должен идти исключительно на повышение пенсионных выплат. Это самое главное ", - добавила глава Минсоцполитики.

Напоминаем, ранее гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил о вынужденном прекращении доставки пенсий с 1 января 2021 года , если Кабмин не примет решение об оплате государством услуг по доставке пенсионных выплат.