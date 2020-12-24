Проблеми "Укрпошти" треба вирішувати не за рахунок пенсіонерів, - міністр соцполітики Лазебна

Пенсійний фонд не має боргів перед акціонерним товариством "Укрпошта", тому це не може бути підставою для відмови від доставки пенсій.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Так, Лазебна прокоментувала заяву голови "Укрпошти" Ігоря Смілянського про можливе припинення доставки пенсій із 1 січня.

"Боргу Пенсійного фонду перед "Укрпоштою", яка виконує свою соціальну місію з доставки пенсії, в тих селищах, селах, де люди не мають іншого способу отримати свою пенсію, у нас немає. У нас є тарифи, за якими ми платимо "Укрпошті" за кожну доставлену пенсію. І, повірте мені, це не дуже малі гроші. Тому я вважаю, що так заявляти неправильно. Якщо є якісь фінансові ситуації, проблеми в АТ "Укрпошта", то їх треба вирішувати не за рахунок пенсіонерів. У нас дійсно є понад 3 мільйони пенсіонерів, які отримують пенсію через листонош", - сказала міністр.

Лазебна пояснила заяву Смілянського тим, що через підвищення рівня мінімальної заробітної плати зросли і витрати "Укрпошти".

"Їм треба підвищувати зарплати, і він хоче якось знайти ресурс, який покриє це підвищення зарплат. Але не за рахунок пенсіонерів. Для мене це дуже важливо. Я вважаю, що той ресурс, який є в бюджеті Пенсійного фонду, повинен іти виключно на підвищення пенсійних виплат. Це найголовніше", - додала голова Мінсоцполітики.

Нагадуємо, раніше гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив про вимушене припинення доставки пенсій із 1 січня 2021 роки, якщо Кабмін не прийме рішення про оплату державою послуг із доставки пенсійних виплат.