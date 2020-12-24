Проблеми "Укрпошти" треба вирішувати не за рахунок пенсіонерів, - міністр соцполітики Лазебна
Пенсійний фонд не має боргів перед акціонерним товариством "Укрпошта", тому це не може бути підставою для відмови від доставки пенсій.
Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Так, Лазебна прокоментувала заяву голови "Укрпошти" Ігоря Смілянського про можливе припинення доставки пенсій із 1 січня.
"Боргу Пенсійного фонду перед "Укрпоштою", яка виконує свою соціальну місію з доставки пенсії, в тих селищах, селах, де люди не мають іншого способу отримати свою пенсію, у нас немає. У нас є тарифи, за якими ми платимо "Укрпошті" за кожну доставлену пенсію. І, повірте мені, це не дуже малі гроші. Тому я вважаю, що так заявляти неправильно. Якщо є якісь фінансові ситуації, проблеми в АТ "Укрпошта", то їх треба вирішувати не за рахунок пенсіонерів. У нас дійсно є понад 3 мільйони пенсіонерів, які отримують пенсію через листонош", - сказала міністр.
Лазебна пояснила заяву Смілянського тим, що через підвищення рівня мінімальної заробітної плати зросли і витрати "Укрпошти".
"Їм треба підвищувати зарплати, і він хоче якось знайти ресурс, який покриє це підвищення зарплат. Але не за рахунок пенсіонерів. Для мене це дуже важливо. Я вважаю, що той ресурс, який є в бюджеті Пенсійного фонду, повинен іти виключно на підвищення пенсійних виплат. Це найголовніше", - додала голова Мінсоцполітики.
Нагадуємо, раніше гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив про вимушене припинення доставки пенсій із 1 січня 2021 роки, якщо Кабмін не прийме рішення про оплату державою послуг із доставки пенсійних виплат.
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Зобов'язання забезпечувати здійснення прав людини - активні дії з боку держави метою яких є сприяння реалізацій прав людини в повному обсязі, досягнення їх кінцевого результату.
Заплатит Пенсионный фонд УкрПочте за доставку пенсий и на здоровье вот вам пенсия.
УкрПочта из компании с убытками в 500млн, закончила 2109 год с прибылью в 600млн.
Давай восстановим классовую справедливость и сделаем директору зарплату в 10000грн?
Вот что о ней пишут пишут в фейсбук:
"Як може така свиня, більше схожа на свиноматку, а не на жінку, таке ничтожество визначати, як нам жити? Воно свинориле навіть немає характеру змінити свій фізичний стан і вивести себе із цього тваринного виду. Куди вже їй мати розум, волю і талант займатись законотворчистю в такій запущеній країні ? Воно відригує якусь ненависть до українців. Постійно хоче іх принизити, прижучити, обдерти - хоче відігратись за свою нікчемність і відімститись нам за своі життєві невдачі за свою свинорилість, некрасивість, за запливші салом мізки і за свій тупізм. І таки да, мова навіть не в її вазі, мова в моральності і бездуховності- якщо хтось не знає, які вона антинародні закони пропонує, то загугліть, зрозумієте, що її моральний стан ще страшніший за зовнішній".
Напомним, соросовская сатанистка Третьякова выступила за легализацию проституции и предлагает стерилизовать безработных, людей без высшего образования и тех кто хочет получать социальную помощь - чтобы они "не рожали детей низкого качества". Она пытается лишить украинцев трудовых и социальных прав, собирается ликвидировать государственный Пенсионный фонд, забрать имущество профсоюзов и повысить пенсионный возраст.
До избрания народным депутатом Третьякова возглавляла финансируемую Соросом общественную организацию «Институт гражданских свобод» - Civil liberties. В своей депутатский деятельности руководствуется установками Сороса, который стремится ввести гомодиктатуру чтобы разрушить институт семьи и ограничить численность населения в мире.
Хорошо бы Третьякову привлечь, она быстро отфильтрует некачественное население и лишит всего сразу, в пользу ОПы, Бени и вагнеровцев.
Укрпочта собирается стать еще и поставщиком газа населению.