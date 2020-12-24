РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8594 посетителя онлайн
Новости
3 511 11

Манипуляция опросом Деминициатив: Офис Президента исправил новость, противоречий не видит

Манипуляция опросом Деминициатив: Офис Президента исправил новость, противоречий не видит

Офис Президента исправил информацию о соцопросе фонда "Демократические инициативы" по программе "Большое строительство" после критики со стороны социологов.

Об этом соощает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.

Ранее в новости на сайте президента говорилось, что в опросе Деминициатив 93% назвали строительную программу президента Владимира Зеленского главным позитивным событием прошедшего года. Теперь там указана уточненная формулировка из опроса: "программу "Большое строительство" назвали событием года 11,3% опрошенных, из них 93% оценили его как позитивное".

В комментарии, предоставленном LIGA.net пресс-службой ОП, замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что и в опросах группы Рейтинг и КМИС, и в опросе Деминициатив большинство украинцев поддерживает инфраструктурные инициативы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 11,3% вместо 93%: ОП после обвинений в манипуляции исправил новость о "Большом строительстве"

"Результаты подтверждают, что "Большое строительство" вошло в ТОП-5 событий года (учитывались как негативные, так и позитивные события). И именно президентская программа была определена украинцами как наиболее позитивное событие года. Не вижу никаких противоречий", – заявил Тимошенко.

Автор: 

Деминициативы (71) опрос (2832) Тимошенко Кирилл (432) Офис Президента (1799)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
НАПЕРСТОЧНИКИ!!!
показать весь комментарий
24.12.2020 17:33
+12
Манипуляция опросом Деминициатив: Офис Президента исправил новость, противоречий не видит - Цензор.НЕТ 2738
показать весь комментарий
24.12.2020 17:26
+12
Ну конечно нет противоречий,поэтому вы так позорно сбрехали)сколько там рейтинга у зекретина осталось?
показать весь комментарий
24.12.2020 17:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Манипуляция опросом Деминициатив: Офис Президента исправил новость, противоречий не видит - Цензор.НЕТ 2738
показать весь комментарий
24.12.2020 17:26 Ответить
это была ложь во спасение ... рейтинга вождя нации
показать весь комментарий
24.12.2020 17:27 Ответить
НАПЕРСТОЧНИКИ!!!
показать весь комментарий
24.12.2020 17:33 Ответить
Ну конечно нет противоречий,поэтому вы так позорно сбрехали)сколько там рейтинга у зекретина осталось?
показать весь комментарий
24.12.2020 17:33 Ответить
Велике крадивництво!
показать весь комментарий
24.12.2020 17:36 Ответить
Після "чесного" перекладу сопливого інтервю в британській газеті можна й не таке очікувати. Скоро просто "непомітять" перестановку коми між цілими та дробовими.
показать весь комментарий
24.12.2020 18:31 Ответить
Охрінітєльние долбодятли!
показать весь комментарий
24.12.2020 18:54 Ответить
Афєристович, твоїх ручонок справа , ну шо, й ти вже долботуктукнутий з ними?
показать весь комментарий
24.12.2020 18:56 Ответить
назвали событием года 11,3% опрошенных

И опять вранье.
1. 11,3% - это те, кто вобще отвечал на этот вопрос.
2. 93% - часть из 11,3%, которая составилы 10,5% от общего числа.
3. Про событие года в опросе Деминициатив вобще ни слова не было.
показать весь комментарий
24.12.2020 19:17 Ответить
Зеленский унылое говно
показать весь комментарий
25.12.2020 02:34 Ответить
 
 