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Новини
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Маніпуляція опитуванням Демініціатив: Офіс президента виправив новину, протиріч не бачить

Маніпуляція опитуванням Демініціатив: Офіс президента виправив новину, протиріч не бачить

Офіс президента виправив інформацію про соцопитування фонду Демократичні ініціативи за програмою "Велике будівництво" після критики з боку соціологів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.

Раніше в новині на сайті президента говорилося, що в опитуванні Демініціатив 93% назвали будівельну програму президента Володимира Зеленського головною позитивною подією минулого року. Тепер там вказано уточнене формулювання з опитування: "програму "Велике будівництво" назвали подією року 11,3% опитаних, з них 93% оцінили її як позитивну".

У коментарі, наданому LIGA.net пресслужбою ОП, заступник голови ОП Кирило Тимошенко заявив, що і в опитуваннях групи Рейтинг та КМІС, і в опитуванні Демініціатив більшість українців підтримує інфраструктурні ініціативи.

"Результати підтверджують, що "Велике будівництво" увійшло в ТОП-5 подій року (враховувалися як негативні, так і позитивні події). І саме президентська програма була визначена українцями як найпозитивніша подія року. Не бачу жодних протиріч", - заявив Тимошенко.

Читайте також: Офіс Президента збрехав про результати соцопитування та інтерес громадян до президентських будівництв, - Гарань

Автор: 

Демініціативи (82) опитування (1942) Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (2025)


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Топ коментарі
+13
НАПЕРСТОЧНИКИ!!!
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24.12.2020 17:33
+12
Манипуляция опросом Деминициатив: Офис Президента исправил новость, противоречий не видит - Цензор.НЕТ 2738
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24.12.2020 17:26
+12
Ну конечно нет противоречий,поэтому вы так позорно сбрехали)сколько там рейтинга у зекретина осталось?
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24.12.2020 17:33
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Манипуляция опросом Деминициатив: Офис Президента исправил новость, противоречий не видит - Цензор.НЕТ 2738
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24.12.2020 17:26 Відповісти
это была ложь во спасение ... рейтинга вождя нации
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24.12.2020 17:27 Відповісти
НАПЕРСТОЧНИКИ!!!
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24.12.2020 17:33 Відповісти
Ну конечно нет противоречий,поэтому вы так позорно сбрехали)сколько там рейтинга у зекретина осталось?
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24.12.2020 17:33 Відповісти
Велике крадивництво!
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24.12.2020 17:36 Відповісти
Після "чесного" перекладу сопливого інтервю в британській газеті можна й не таке очікувати. Скоро просто "непомітять" перестановку коми між цілими та дробовими.
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24.12.2020 18:31 Відповісти
Охрінітєльние долбодятли!
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24.12.2020 18:54 Відповісти
Афєристович, твоїх ручонок справа , ну шо, й ти вже долботуктукнутий з ними?
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24.12.2020 18:56 Відповісти
назвали событием года 11,3% опрошенных

И опять вранье.
1. 11,3% - это те, кто вобще отвечал на этот вопрос.
2. 93% - часть из 11,3%, которая составилы 10,5% от общего числа.
3. Про событие года в опросе Деминициатив вобще ни слова не было.
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24.12.2020 19:17 Відповісти
Зеленский унылое говно
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25.12.2020 02:34 Відповісти
 
 