Маніпуляція опитуванням Демініціатив: Офіс президента виправив новину, протиріч не бачить
Офіс президента виправив інформацію про соцопитування фонду Демократичні ініціативи за програмою "Велике будівництво" після критики з боку соціологів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.
Раніше в новині на сайті президента говорилося, що в опитуванні Демініціатив 93% назвали будівельну програму президента Володимира Зеленського головною позитивною подією минулого року. Тепер там вказано уточнене формулювання з опитування: "програму "Велике будівництво" назвали подією року 11,3% опитаних, з них 93% оцінили її як позитивну".
У коментарі, наданому LIGA.net пресслужбою ОП, заступник голови ОП Кирило Тимошенко заявив, що і в опитуваннях групи Рейтинг та КМІС, і в опитуванні Демініціатив більшість українців підтримує інфраструктурні ініціативи.
"Результати підтверджують, що "Велике будівництво" увійшло в ТОП-5 подій року (враховувалися як негативні, так і позитивні події). І саме президентська програма була визначена українцями як найпозитивніша подія року. Не бачу жодних протиріч", - заявив Тимошенко.
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И опять вранье.
1. 11,3% - это те, кто вобще отвечал на этот вопрос.
2. 93% - часть из 11,3%, которая составилы 10,5% от общего числа.
3. Про событие года в опросе Деминициатив вобще ни слова не было.