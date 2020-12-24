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Треть нардепов переболели или сейчас болеют коронавирусом, - Разумков

Треть нардепов переболели или сейчас болеют коронавирусом, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что более 33% народных депутатов переболели или сейчас болеют COVID-19.

Об этом Разумков сказал в интервью телеканалу "Рада", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Униан".

По его словам, в связи с пандемией парламент снизил темпы принятия решений.

"И вы видите, что это влияет не только на работу Верховной Рады, а в целом и на режим существования государства, и режим существования мира. Потому что COVID-19 достаточно сильно повлиял в целом и на экономику, и на политическую ситуацию, и на глобальное восприятие мира", - добавил Разумков.

По его словам, если говорить о деятельности парламента, интенсивность работы депутатов на пленарных заседаниях, то она снизилась, но депутаты работают в комитетах, а также с избирателями.

"Мне кажется, что парламент - это организация, которая больше всего переболела в этом государстве. Потому что более 33% народных депутатов Украины или переболели, или болеют на сегодня на COVID-19", - отметил председатель ВР.

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Автор: 

ВР (29258) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+5
И шо, ни одна тварь не кончилась?!
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24.12.2020 17:46
+4
Я больше поверю если треть нардепов переболела триппером или гонореей.Обычно после гриппа отходняки тяжелые. Не натягивай нам валенок на голову Разумок.
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24.12.2020 18:34
+4
Та і йух з ними... Чий ни трагедія...
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24.12.2020 21:15
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И шо, ни одна тварь не кончилась?!
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24.12.2020 17:46 Ответить
Не переймайся -ще дві третини залишилося!
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24.12.2020 17:57 Ответить
Где-то треть украинцев тоже болеет и переболела, но для слуг одна статистика, а для их хозяев более упрощенная, так как не всем мест может хватить
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24.12.2020 17:59 Ответить
Я больше поверю если треть нардепов переболела триппером или гонореей.Обычно после гриппа отходняки тяжелые. Не натягивай нам валенок на голову Разумок.
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24.12.2020 18:34 Ответить
Это чистая правда. Как и то, что смертность у Ковида строго равна нулю. В ВР не умер ни один человек или животное! Ни один! Где Пандемия?
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24.12.2020 19:43 Ответить
Там где и Кернес)))потерпи немного и ты узнаешь где пандемия)))
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25.12.2020 03:14 Ответить
А ты до сих пор значит терпишь? Ну ты и терпила....Ну терпи, терпи.... Недолго тебе осталось терпеть то, потерпи еще немножко.
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25.12.2020 04:33 Ответить
Я не терплю,я знаю что такое корона,а ты видать очередной не верующий,Кернес тоже не верил...твои родственники все живы ?а вот у меня нет,но ты поверишь тоже рано или поздно...
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25.12.2020 16:52 Ответить
Очень....очень жаль что кое кто из твоих родственников и ты еще жив...Ковиду больно и обидно! Он ведь Пандемия а трупов мало...Держстат зуб даёт. Так что давай побыстрее , помоги Ковиду со статистикой.....не терпи, хорош уже.
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25.12.2020 20:49 Ответить
Чучело,ты когда серешь -штаны снимай.Мне по одному месту на тебя и таких тугих как ты,больше вас покосит,никто горевать не будет)))вперед и с песней)))
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26.12.2020 08:02 Ответить
Так ты оказывается боишься! И кого? Ковида! Ну ты и чмо......Надень хоть пять намордников и памперс, но Ковид тебя достанет как достал и убил уже всех твоих родственников....
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26.12.2020 10:13 Ответить
чучело по имени ку-ку,смотрю пердак тебе порвало основательно,попроси мамку пусть подклеит тебе там синей изолентой,а то вони от тебя многовато.И,да,ты когда приболеешь -в больницу не ходи,не нужно-ковида нет,не верь,подыхай спокойненько дома ,все у тебя получится...
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27.12.2020 10:21 Ответить
Че, надеешься тебя Ковид живым на свое Небо возьмет? И не надейся, сдохнешь в мучениях.
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27.12.2020 17:07 Ответить
Чучело,как я могу сдохнуть?ковида же нет,а НЕБО есть?)))а у тебя все получится,я в тебя верю!
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27.12.2020 20:22 Ответить
Ты получается дважды больное. Веришь в Ковид - значит и сдохнешь от него, других вариантов нет.
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27.12.2020 21:43 Ответить
Чучело,ты в каком ясли-саду на горшке застряло?без мамки жопу научился уже вытирать?а со взрослыми дядьками разрешают уже общаться?НЕБО у него- реальное,а ковида нет))ну нет так нет ,с дураком не спорю))а изолентой пердак все же подклей,или чего нибудь небесное приложи))вони от тебя доуя...
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27.12.2020 23:42 Ответить
Квид не трипер, переживуть.
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24.12.2020 20:29 Ответить
Та і йух з ними... Чий ни трагедія...
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24.12.2020 21:15 Ответить
Тоже в маршрутках заразились?)))
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25.12.2020 03:13 Ответить
Прямо как сифилис среди дворян Франции конца 18 века
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26.12.2020 10:16 Ответить
 
 