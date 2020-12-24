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За 10 месяцев этого года телесные повреждения получили 919 полицейских, - Клименко

За 10 месяцев этого года телесные повреждения получили 919 полицейских, - Клименко

За десять месяцев текущего года 919 полицейских получили телесные повреждения. В 2019 году было ранено 1384 полицейских.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Это часто происходит. Самый простой пример – карантин, когда мы закрываем в час ночи, согласно постановлению Кабмина, какие-то увеселительные заведения. Люди находятся в состоянии алкогольного опьянения, часто не очень адекватно реагируют. На прошлой неделе в Белой церкви человек вытащил охотничий карабин "Сайгу" и угрожал сотрудникам полиции. Несколько недель назад сотрудник патрульной полиции в Святошинском районе г. Киева получил три огнестрельных ранения, сейчас находится в больнице", - рассказал он.

По его словам, начиная с конца 2015 года, когда начала работу Национальная полиция, при выполнении служебных обязанностей погибло уже 39 человек.

"О таких случаях меня сразу информируют. Эти расследования на моем личном контроле и начальников областных управлений", - отметил Клименко.

Полную версию интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава Нацполиции Клименко: Неидеальное общество – неидеальная полиция. Кагарлык – это маркер того, что у нас не все в порядке

Автор: 

Нацполиция (16490) Клименко (365)


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Топ комментарии
+4
Это потому что гололед целый год. А в гололед пьяным ходить нелегко.
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24.12.2020 18:06
+4
хотелось бы увидеть статистику пострадавших от пострадаших мусоров,
включяя когда берут...
тогда можно было бы и сравнить - ну шо бы все по честному....
вже пропонувалось :
"дякую, дуже дякую - сидайте вже, пан Игор"
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24.12.2020 18:18
+3
А кому сейчас легко???
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24.12.2020 18:17
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Это потому что гололед целый год. А в гололед пьяным ходить нелегко.
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24.12.2020 18:06 Ответить
Бьют - значит любят.
Кстати, а сколько пострадало "Приусов"?
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24.12.2020 18:07 Ответить
Хоть кто то лупит етих полицаев. А хорошо бы еще такая же статистика заколотых вилами была
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24.12.2020 18:08 Ответить
по колющим вилами, определят вероятных успех ляшка на следующиъ выборах
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24.12.2020 18:13 Ответить
А телесные наказания?
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24.12.2020 18:10 Ответить
кто на что учился.
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24.12.2020 18:11 Ответить
А скільки платників податків (які їх утримують) скалічили вони?
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24.12.2020 18:12 Ответить
А ну тогда понятно, чего у нас не видно их, испугались и спрятались
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24.12.2020 18:12 Ответить
По лицам бьют полицию
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24.12.2020 18:13 Ответить
Сочувствую вашим полицейским. Понимаю, насколько сложна и трудна их работа.
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24.12.2020 18:15 Ответить
А кому сейчас легко???
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24.12.2020 18:17 Ответить
хотелось бы увидеть статистику пострадавших от пострадаших мусоров,
включяя когда берут...
тогда можно было бы и сравнить - ну шо бы все по честному....
вже пропонувалось :
"дякую, дуже дякую - сидайте вже, пан Игор"
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24.12.2020 18:18 Ответить
шел пьяный мент по деревне. Возле клуба нпчал качать права. Получил по ушам. Получился постраждавший при исполнении...
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24.12.2020 18:33 Ответить
мента при неисполнении не бывает - мент всегда шото исполняет.
и ето пугает на самом деле...
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24.12.2020 18:37 Ответить
Это вы так сичтаете. И сами меты так считают. Но... Мне тут недавно доказывали, что менты избившие участника АТО, были типа выходными
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24.12.2020 19:25 Ответить
ну шо сразу Игорь то? у него между прочим макароны сегодня дают
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24.12.2020 19:12 Ответить
вы меня уболтали - нехай стоит.
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24.12.2020 19:23 Ответить
так может стоит дороги посыпать? чё они падают и увечатся?
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24.12.2020 18:22 Ответить
Верю, конечно верю. На акции ФОПов МВД орало про 40 раненных полицейских. Показали одного и тот симулянтов оказался
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24.12.2020 18:31 Ответить
Это конечно неприятный "сюрприз". Они-то приходили в полицию бальным танцам учиться, а тут "телесные повреждения". Может к полицейским телохранителей приставить?
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24.12.2020 18:38 Ответить
Это будни жизни служивых палканов , овцы и бараны копытами часто лягаются, когда овчарки пасут их ради прибыли олигархов!
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24.12.2020 18:39 Ответить
Мы должны их пожалеть?

У Луки в Беларуси вон тоже вертухаи страдают.
Работа у охранки такая - бить свой народ и получать люлей от своего народа.
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24.12.2020 19:00 Ответить
Только мне кажется что цифра очень маленькая...
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24.12.2020 19:14 Ответить
ТАК ЛЮДЕЙ БОЛЬШЕ В РАЗЫ УМЕРЛО !!!
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25.12.2020 02:48 Ответить
 
 