За 10 месяцев этого года телесные повреждения получили 919 полицейских, - Клименко
За десять месяцев текущего года 919 полицейских получили телесные повреждения. В 2019 году было ранено 1384 полицейских.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
"Это часто происходит. Самый простой пример – карантин, когда мы закрываем в час ночи, согласно постановлению Кабмина, какие-то увеселительные заведения. Люди находятся в состоянии алкогольного опьянения, часто не очень адекватно реагируют. На прошлой неделе в Белой церкви человек вытащил охотничий карабин "Сайгу" и угрожал сотрудникам полиции. Несколько недель назад сотрудник патрульной полиции в Святошинском районе г. Киева получил три огнестрельных ранения, сейчас находится в больнице", - рассказал он.
По его словам, начиная с конца 2015 года, когда начала работу Национальная полиция, при выполнении служебных обязанностей погибло уже 39 человек.
"О таких случаях меня сразу информируют. Эти расследования на моем личном контроле и начальников областных управлений", - отметил Клименко.
Полную версию интервью читайте здесь.
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Кстати, а сколько пострадало "Приусов"?
включяя когда берут...
тогда можно было бы и сравнить - ну шо бы все по честному....
вже пропонувалось :
"дякую, дуже дякую - сидайте вже, пан Игор"
и ето пугает на самом деле...
У Луки в Беларуси вон тоже вертухаи страдают.
Работа у охранки такая - бить свой народ и получать люлей от своего народа.