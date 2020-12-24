За 10 місяців цього року тілесних ушкоджень зазнали 919 поліцейських, - Клименко

За десять місяців цього року 919 поліцейських зазнали тілесних ушкоджень. У 2019 було поранено 1384 поліцейських.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Це часто відбувається. Найпростіший приклад - карантин, коли ми закриваємо о першій годині ночі, згідно з постановою Кабміну, якісь розважальні заклади. Люди перебувають у стані алкогольного сп'яніння, часто не надто адекватно реагують. Минулого тижня в Білій церкві чоловік вихопив мисливський карабін "Сайга" і погрожував співробітникам поліції. Кілька тижнів тому співробітник патрульної поліції у Святошинському районі м.Києва зазнав три вогнепальні поранення, зараз перебуває в лікарні", - розповів він.

За його словами, починаючи з кінця 2015 року, коли почала роботу Національна поліція, під час виконання службових обов'язків загинуло вже 39 осіб.

"Про такі випадки мене відразу інформують. Ці розслідування на моєму особистому контролі і начальників обласних управлінь", - зазначив Клименко.

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