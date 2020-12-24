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За 10 місяців цього року тілесних ушкоджень зазнали 919 поліцейських, - Клименко

За 10 місяців цього року тілесних ушкоджень зазнали 919 поліцейських, - Клименко

За десять місяців цього року 919 поліцейських зазнали тілесних ушкоджень. У 2019 було поранено 1384 поліцейських.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Це часто відбувається. Найпростіший приклад - карантин, коли ми закриваємо о першій годині ночі, згідно з постановою Кабміну, якісь розважальні заклади. Люди перебувають у стані алкогольного сп'яніння, часто не надто адекватно реагують. Минулого тижня в Білій церкві чоловік вихопив мисливський карабін "Сайга" і погрожував співробітникам поліції. Кілька тижнів тому співробітник патрульної поліції у Святошинському районі м.Києва зазнав три вогнепальні поранення, зараз перебуває в лікарні", - розповів він.

За його словами, починаючи з кінця 2015 року, коли почала роботу Національна поліція, під час виконання службових обов'язків загинуло вже 39 осіб.

"Про такі випадки мене відразу інформують. Ці розслідування на моєму особистому контролі і начальників обласних управлінь", - зазначив Клименко.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Читайте також: Уже 25 людям висунуто підозри щодо організації незаконних схем на місцевих виборах, - Клименко

Автор: 

Нацполіція (15196) Клименко (283)


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Топ коментарі
+4
Это потому что гололед целый год. А в гололед пьяным ходить нелегко.
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24.12.2020 18:06
+4
хотелось бы увидеть статистику пострадавших от пострадаших мусоров,
включяя когда берут...
тогда можно было бы и сравнить - ну шо бы все по честному....
вже пропонувалось :
"дякую, дуже дякую - сидайте вже, пан Игор"
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24.12.2020 18:18
+3
А кому сейчас легко???
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24.12.2020 18:17
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Это потому что гололед целый год. А в гололед пьяным ходить нелегко.
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24.12.2020 18:06 Відповісти
Бьют - значит любят.
Кстати, а сколько пострадало "Приусов"?
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24.12.2020 18:07 Відповісти
Хоть кто то лупит етих полицаев. А хорошо бы еще такая же статистика заколотых вилами была
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24.12.2020 18:08 Відповісти
по колющим вилами, определят вероятных успех ляшка на следующиъ выборах
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24.12.2020 18:13 Відповісти
А телесные наказания?
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24.12.2020 18:10 Відповісти
кто на что учился.
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24.12.2020 18:11 Відповісти
А скільки платників податків (які їх утримують) скалічили вони?
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24.12.2020 18:12 Відповісти
А ну тогда понятно, чего у нас не видно их, испугались и спрятались
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24.12.2020 18:12 Відповісти
По лицам бьют полицию
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24.12.2020 18:13 Відповісти
Сочувствую вашим полицейским. Понимаю, насколько сложна и трудна их работа.
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24.12.2020 18:15 Відповісти
А кому сейчас легко???
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24.12.2020 18:17 Відповісти
хотелось бы увидеть статистику пострадавших от пострадаших мусоров,
включяя когда берут...
тогда можно было бы и сравнить - ну шо бы все по честному....
вже пропонувалось :
"дякую, дуже дякую - сидайте вже, пан Игор"
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24.12.2020 18:18 Відповісти
шел пьяный мент по деревне. Возле клуба нпчал качать права. Получил по ушам. Получился постраждавший при исполнении...
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24.12.2020 18:33 Відповісти
мента при неисполнении не бывает - мент всегда шото исполняет.
и ето пугает на самом деле...
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24.12.2020 18:37 Відповісти
Это вы так сичтаете. И сами меты так считают. Но... Мне тут недавно доказывали, что менты избившие участника АТО, были типа выходными
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24.12.2020 19:25 Відповісти
ну шо сразу Игорь то? у него между прочим макароны сегодня дают
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24.12.2020 19:12 Відповісти
вы меня уболтали - нехай стоит.
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24.12.2020 19:23 Відповісти
так может стоит дороги посыпать? чё они падают и увечатся?
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24.12.2020 18:22 Відповісти
Верю, конечно верю. На акции ФОПов МВД орало про 40 раненных полицейских. Показали одного и тот симулянтов оказался
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24.12.2020 18:31 Відповісти
Это конечно неприятный "сюрприз". Они-то приходили в полицию бальным танцам учиться, а тут "телесные повреждения". Может к полицейским телохранителей приставить?
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24.12.2020 18:38 Відповісти
Это будни жизни служивых палканов , овцы и бараны копытами часто лягаются, когда овчарки пасут их ради прибыли олигархов!
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24.12.2020 18:39 Відповісти
Мы должны их пожалеть?

У Луки в Беларуси вон тоже вертухаи страдают.
Работа у охранки такая - бить свой народ и получать люлей от своего народа.
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24.12.2020 19:00 Відповісти
Только мне кажется что цифра очень маленькая...
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24.12.2020 19:14 Відповісти
ТАК ЛЮДЕЙ БОЛЬШЕ В РАЗЫ УМЕРЛО !!!
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25.12.2020 02:48 Відповісти
 
 