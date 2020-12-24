За 10 місяців цього року тілесних ушкоджень зазнали 919 поліцейських, - Клименко
За десять місяців цього року 919 поліцейських зазнали тілесних ушкоджень. У 2019 було поранено 1384 поліцейських.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.
"Це часто відбувається. Найпростіший приклад - карантин, коли ми закриваємо о першій годині ночі, згідно з постановою Кабміну, якісь розважальні заклади. Люди перебувають у стані алкогольного сп'яніння, часто не надто адекватно реагують. Минулого тижня в Білій церкві чоловік вихопив мисливський карабін "Сайга" і погрожував співробітникам поліції. Кілька тижнів тому співробітник патрульної поліції у Святошинському районі м.Києва зазнав три вогнепальні поранення, зараз перебуває в лікарні", - розповів він.
За його словами, починаючи з кінця 2015 року, коли почала роботу Національна поліція, під час виконання службових обов'язків загинуло вже 39 осіб.
"Про такі випадки мене відразу інформують. Ці розслідування на моєму особистому контролі і начальників обласних управлінь", - зазначив Клименко.
Повну версію інтерв'ю читайте тут.
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Кстати, а сколько пострадало "Приусов"?
включяя когда берут...
тогда можно было бы и сравнить - ну шо бы все по честному....
вже пропонувалось :
"дякую, дуже дякую - сидайте вже, пан Игор"
и ето пугает на самом деле...
У Луки в Беларуси вон тоже вертухаи страдают.
Работа у охранки такая - бить свой народ и получать люлей от своего народа.