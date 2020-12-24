Рада и Кабмин будут пересматривать бюджет, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует, что правительство и парламент будут пересматривать Закон о Государственном бюджете на 2021-й год.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом спикер сказал в интервью телеканалу "Рада".

"Если мы говорим о пересмотре бюджета, я думаю, что это также возможно, и коллеги будут инициировать, я надеюсь, и Кабинет Министров будет это делать. Многое зависит именно от их работы и наполнения бюджета", - отметил Разумков.

Председатель ВР отметил, что дополнительные источники финансирования должны будут направляться на наименее защищенные слои населения, медицину, образование, а также для поддержки пожилого поколения.

"Поэтому, я уверен, что так или иначе будут пересматривать бюджет. Надеюсь, что мы сможем его сделать лучше", - добавил Разумков.

Спикер также выделил ключевые отрасли, которые нуждаются в первоочередной поддержке государства - оборона и безопасность, медицина и образование.

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