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Новости Бюджет-2021
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Рада и Кабмин будут пересматривать бюджет, - Разумков

Рада и Кабмин будут пересматривать бюджет, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует, что правительство и парламент будут пересматривать Закон о Государственном бюджете на 2021-й год.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом спикер сказал в интервью телеканалу "Рада".

"Если мы говорим о пересмотре бюджета, я думаю, что это также возможно, и коллеги будут инициировать, я надеюсь, и Кабинет Министров будет это делать. Многое зависит именно от их работы и наполнения бюджета", - отметил Разумков.

Председатель ВР отметил, что дополнительные источники финансирования должны будут направляться на наименее защищенные слои населения, медицину, образование, а также для поддержки пожилого поколения.

"Поэтому, я уверен, что так или иначе будут пересматривать бюджет. Надеюсь, что мы сможем его сделать лучше", - добавил Разумков.

Спикер также выделил ключевые отрасли, которые нуждаются в первоочередной поддержке государства - оборона и безопасность, медицина и образование.

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Автор: 

бюджет (4838) пересмотр (7) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+4
Так швидко?? А навіщо приймали?
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24.12.2020 18:33
+3
Т.е. бюджет у нас принимается только на квартал? А там как карта ляжет? Планировщики хреновы.
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24.12.2020 18:39
+2
Рада и Кабмин будут пересматривать бюджет, - Разумков - Цензор.НЕТ 8335
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24.12.2020 18:36
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А вы, друзья, как ни садитесь...
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24.12.2020 18:32 Ответить
Так швидко?? А навіщо приймали?
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24.12.2020 18:33 Ответить
Чтобы-ночью,не сидеть.😂
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24.12.2020 21:44 Ответить
Рада и Кабмин будут пересматривать бюджет, - Разумков - Цензор.НЕТ 8335
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24.12.2020 18:36 Ответить
Т.е. бюджет у нас принимается только на квартал? А там как карта ляжет? Планировщики хреновы.
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24.12.2020 18:39 Ответить
вони ж не знають, як твіти шМендель, в подальшому, будуть впливати на курси валют
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24.12.2020 18:52 Ответить
Будут пересматривать бюджет . Но как его можно сделать лучше ? И что значит "лучше" ? Там чёрная дыра !
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24.12.2020 18:41 Ответить
Рада і Кабмін будуть переглядати бюджет, - Разумков - Цензор.НЕТ 821
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24.12.2020 18:43 Ответить
Уже пора!
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24.12.2020 18:51 Ответить
шакали кожен собі побільше аби
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24.12.2020 18:52 Ответить
Самодовольный . Пересмотр в сторону увеличения себе зарплаты , за счет Повышения платы за электроэнергию .
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24.12.2020 18:53 Ответить
О и его еще 100-500 раз будут пересматривать поскольку доходная часть скорее полет фантазии чем реальность
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24.12.2020 19:01 Ответить
пересматривать - в смысле перелистывать? ))) и удивляться )))
или пересматривать - в смысле перекраивать-передерибанивать ?
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24.12.2020 19:14 Ответить
Їх би розігнати як таких що пофукали всі строки з бюджетом, а вони затіяли зелені ігри.
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24.12.2020 20:24 Ответить
раз заговорив про опіку пенсіонерів та охорону здоров'я... чекай політичних катаклізмів...
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24.12.2020 20:33 Ответить
слащавий рожевий янукович сернув новим метеликом(((
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24.12.2020 21:08 Ответить
 
 