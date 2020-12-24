Рада і Кабмін будуть переглядати бюджет, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прогнозує, що уряд і парламент будуть переглядати закон про Державний бюджет на 2021-й рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це спікер сказав в інтерв'ю телеканалу "Рада".

"Якщо ми говоримо про перегляд бюджету, я думаю, що це також можливо, і колеги будуть ініціювати, я сподіваюся, і Кабінет Міністрів буде це робити. Багато що залежить саме від їхньої роботи і наповнення бюджету", - зазначив Разумков.

Голова ВР зазначив, що додаткові джерела фінансування повинні будуть направлятися на найменш захищені верстви населення, медицину, освіту, а також для підтримки старшого покоління.

"Тому, я впевнений, що так чи інакше будуть переглядати бюджет. Сподіваюся, що ми зможемо його зробити кращим", - додав Разумков.

Спікер також виділив ключові галузі, які потребують першочергової підтримки держави - оборона й безпека, медицина та освіта.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українське суспільство не підтримає відмову від курсу на ЄС і НАТО, - Разумков. ВIДЕО