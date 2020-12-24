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Новини Бюджет-2021
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Рада і Кабмін будуть переглядати бюджет, - Разумков

Рада і Кабмін будуть переглядати бюджет, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прогнозує, що уряд і парламент будуть переглядати закон про Державний бюджет на 2021-й рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це спікер сказав в інтерв'ю телеканалу "Рада".

"Якщо ми говоримо про перегляд бюджету, я думаю, що це також можливо, і колеги будуть ініціювати, я сподіваюся, і Кабінет Міністрів буде це робити. Багато що залежить саме від їхньої роботи і наповнення бюджету", - зазначив Разумков.

Голова ВР зазначив, що додаткові джерела фінансування повинні будуть направлятися на найменш захищені верстви населення, медицину, освіту, а також для підтримки старшого покоління.

"Тому, я впевнений, що так чи інакше будуть переглядати бюджет. Сподіваюся, що ми зможемо його зробити кращим", - додав Разумков.

Спікер також виділив ключові галузі, які потребують першочергової підтримки держави - оборона й безпека, медицина та освіта.

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бюджет (2996) перегляд (7) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+4
Так швидко?? А навіщо приймали?
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24.12.2020 18:33
+3
Т.е. бюджет у нас принимается только на квартал? А там как карта ляжет? Планировщики хреновы.
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24.12.2020 18:39
+2
Рада и Кабмин будут пересматривать бюджет, - Разумков - Цензор.НЕТ 8335
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24.12.2020 18:36
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А вы, друзья, как ни садитесь...
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24.12.2020 18:32 Відповісти
Так швидко?? А навіщо приймали?
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24.12.2020 18:33 Відповісти
Чтобы-ночью,не сидеть.😂
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24.12.2020 21:44 Відповісти
Рада и Кабмин будут пересматривать бюджет, - Разумков - Цензор.НЕТ 8335
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24.12.2020 18:36 Відповісти
Т.е. бюджет у нас принимается только на квартал? А там как карта ляжет? Планировщики хреновы.
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24.12.2020 18:39 Відповісти
вони ж не знають, як твіти шМендель, в подальшому, будуть впливати на курси валют
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24.12.2020 18:52 Відповісти
Будут пересматривать бюджет . Но как его можно сделать лучше ? И что значит "лучше" ? Там чёрная дыра !
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24.12.2020 18:41 Відповісти
Рада і Кабмін будуть переглядати бюджет, - Разумков - Цензор.НЕТ 821
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24.12.2020 18:43 Відповісти
Уже пора!
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24.12.2020 18:51 Відповісти
шакали кожен собі побільше аби
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24.12.2020 18:52 Відповісти
Самодовольный . Пересмотр в сторону увеличения себе зарплаты , за счет Повышения платы за электроэнергию .
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24.12.2020 18:53 Відповісти
О и его еще 100-500 раз будут пересматривать поскольку доходная часть скорее полет фантазии чем реальность
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24.12.2020 19:01 Відповісти
пересматривать - в смысле перелистывать? ))) и удивляться )))
или пересматривать - в смысле перекраивать-передерибанивать ?
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24.12.2020 19:14 Відповісти
Їх би розігнати як таких що пофукали всі строки з бюджетом, а вони затіяли зелені ігри.
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24.12.2020 20:24 Відповісти
раз заговорив про опіку пенсіонерів та охорону здоров'я... чекай політичних катаклізмів...
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24.12.2020 20:33 Відповісти
слащавий рожевий янукович сернув новим метеликом(((
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24.12.2020 21:08 Відповісти
 
 