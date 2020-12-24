Киевсовет принял бюджет столицы на 2021 год

Депутаты Киевсовета приняли бюджет столицы на 2021 год. Такое решение поддержали 74 депутата. Также Киевсовет принял Программу экономического и социального развития столицы на 2021-2023 годы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Доходы бюджета Киева запланировали в сумме почти 60,5 млрд грн. Расходы - около 57,8 млрд.

Больше всего средств город направит на образование, транспорт и дорожное хозяйство, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, социальную защиту.

Основным направлением финансирования является сфера образования - на нее выделили 24,7 млрд грн. Это - 43% от всех расходов городского бюджета.

На транспорт и дорожное хозяйство в смете Киева запланировали 8,7 млрд грн или 15% бюджета города.

На здравоохранение - почти 6,2 млрд грн, на социальную защиту - 5,1 млрд грн, на ЖКХ - почти 3,8 млрд грн, на культуру и искусство - около 1,6 млрд грн, на физическую культуру и спорт - почти 1,3 млрд грн, на обслуживание местного долга - 415,5 млн грн, на строительство - 235,2 млн грн.

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