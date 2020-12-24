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Киевсовет принял бюджет столицы на 2021 год

Киевсовет принял бюджет столицы на 2021 год

Депутаты Киевсовета приняли бюджет столицы на 2021 год. Такое решение поддержали 74 депутата. Также Киевсовет принял Программу экономического и социального развития столицы на 2021-2023 годы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Доходы бюджета Киева запланировали в сумме почти 60,5 млрд грн. Расходы - около 57,8 млрд.

Больше всего средств город направит на образование, транспорт и дорожное хозяйство, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, социальную защиту.

Основным направлением финансирования является сфера образования - на нее выделили 24,7 млрд грн. Это - 43% от всех расходов городского бюджета.

На транспорт и дорожное хозяйство в смете Киева запланировали 8,7 млрд грн или 15% бюджета города.

На здравоохранение - почти 6,2 млрд грн, на социальную защиту - 5,1 млрд грн, на ЖКХ - почти 3,8 млрд грн, на культуру и искусство - около 1,6 млрд грн, на физическую культуру и спорт - почти 1,3 млрд грн, на обслуживание местного долга - 415,5 млн грн, на строительство - 235,2 млн грн.

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Киевсовет принял бюджет столицы на 2021 год - Цензор.НЕТ 8691
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24.12.2020 20:53 Ответить
А сколько было гонора и пафоса, когда порохоботы писали, что фракция их божка будет самой большой в Киевском совете.
А по итогу - все на них положили, и как они не были против бюджета - его таки приняли
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25.12.2020 01:35 Ответить
вибори почалися. Віталіку в 2025-му виповниться 11,5років на посаді. До нього стільки років мери Києва на посаді не жили.
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25.12.2020 08:48 Ответить
 
 