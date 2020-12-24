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Київрада ухвалила бюджет столиці на 2021 рік

Київрада ухвалила бюджет столиці на 2021 рік

Депутати Київради прийняли бюджет столиці на 2021 рік. Таке рішення підтримали 74 депутати. Також Київрада ухвалила Програму економічного і соціального розвитку столиці на 2021-2023 роки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Доходи бюджету Києва запланували в сумі майже 60,5 млрд грн. Витрати - близько 57,8 млрд.

Найбільше коштів місто направить на освіту, транспорт і дорожнє господарство, охорону здоров'я, житлово-комунальне господарство, соціальний захист.

Основним напрямком фінансування є сфера освіти - на неї виділили 24,7 млрд грн. Це - 43% від усіх витрат міського бюджету.

Читайте також: У бюджеті столиці на 2021 рік скорочується фінансування охорони здоров'я, а програма економрозвитку не відповідає вимогам часу, - Марина Порошенко

На транспорт і дорожнє господарство в кошторисі Києва запланували 8,7 млрд грн або 15% бюджету міста.

На охорону здоров'я - майже 6,2 млрд грн, на соціальний захист - 5,1 млрд грн, на ЖКГ - майже 3,8 млрд грн, на культуру і мистецтво - близько 1,6 млрд грн, на фізичну культуру і спорт - майже 1,3 млрд грн, на обслуговування місцевого боргу - 415,5 млн грн, на будівництво - 235,2 млн грн.

Також читайте: Кличко: Місцеві бюджети втратять 7,5 млрд гривень через рішення Верховної Ради

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бюджет (2996) Київ (19525) Київрада (795)


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Киевсовет принял бюджет столицы на 2021 год - Цензор.НЕТ 8691
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24.12.2020 20:53 Відповісти
А сколько было гонора и пафоса, когда порохоботы писали, что фракция их божка будет самой большой в Киевском совете.
А по итогу - все на них положили, и как они не были против бюджета - его таки приняли
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25.12.2020 01:35 Відповісти
вибори почалися. Віталіку в 2025-му виповниться 11,5років на посаді. До нього стільки років мери Києва на посаді не жили.
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25.12.2020 08:48 Відповісти
 
 