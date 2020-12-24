Київрада ухвалила бюджет столиці на 2021 рік

Депутати Київради прийняли бюджет столиці на 2021 рік. Таке рішення підтримали 74 депутати. Також Київрада ухвалила Програму економічного і соціального розвитку столиці на 2021-2023 роки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Доходи бюджету Києва запланували в сумі майже 60,5 млрд грн. Витрати - близько 57,8 млрд.

Найбільше коштів місто направить на освіту, транспорт і дорожнє господарство, охорону здоров'я, житлово-комунальне господарство, соціальний захист.

Основним напрямком фінансування є сфера освіти - на неї виділили 24,7 млрд грн. Це - 43% від усіх витрат міського бюджету.

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На транспорт і дорожнє господарство в кошторисі Києва запланували 8,7 млрд грн або 15% бюджету міста.

На охорону здоров'я - майже 6,2 млрд грн, на соціальний захист - 5,1 млрд грн, на ЖКГ - майже 3,8 млрд грн, на культуру і мистецтво - близько 1,6 млрд грн, на фізичну культуру і спорт - майже 1,3 млрд грн, на обслуговування місцевого боргу - 415,5 млн грн, на будівництво - 235,2 млн грн.

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