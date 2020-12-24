Глава РПЦ патриарх Кирилл призвал не покупать "левые" свечи

Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл на ежегодном епархиальном собрании Москвы попросил духовенство и руководство столичных храмов не закупать для своих нужд "левые свечи".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

По мнению патриарха, "левыми" являются любые свечи, не производимые на церковной фабрике "Софрино".

"Призываю вас, братья, отказаться от их приобретения", - сказал Кирилл, подчеркнув, что "Софрино" - "один из важных источников пополнения бюджета Русской православной церкви".

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Эта фабрика, расположенная в Подмосковье, является ведущим производителем предметов церковного обихода. Кроме свечей, она производит ювелирные изделия, иконы, одежду и богослужебные принадлежности. В прошлом году "Софрино" показало рекордный за пять лет убыток - 99 млн рублей (это почти 35 млн гривен). Отчетность за этот год еще не публиковалась.