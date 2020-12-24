Глава РПЦ патриарх Кирилл призвал не покупать "левые" свечи
Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл на ежегодном епархиальном собрании Москвы попросил духовенство и руководство столичных храмов не закупать для своих нужд "левые свечи".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
По мнению патриарха, "левыми" являются любые свечи, не производимые на церковной фабрике "Софрино".
"Призываю вас, братья, отказаться от их приобретения", - сказал Кирилл, подчеркнув, что "Софрино" - "один из важных источников пополнения бюджета Русской православной церкви".
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Эта фабрика, расположенная в Подмосковье, является ведущим производителем предметов церковного обихода. Кроме свечей, она производит ювелирные изделия, иконы, одежду и богослужебные принадлежности. В прошлом году "Софрино" показало рекордный за пять лет убыток - 99 млн рублей (это почти 35 млн гривен). Отчетность за этот год еще не публиковалась.
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І утримувала священника саме громада - обробляла йому город, поле, допомагала матеріально. Саме з Москви пішла та "пошесть", коли з попа - душі громади, було зроблено "чиновника духовного управління", якого держава призначала, якому держава платила зарплату, він отримував гроші за "треби" і був зобов"язаний доносить у поліцію про "інакомисліє"...
В жопу вставили свечу
Ты гори гори свеча
Словно лампа Ильича
Я сумно дивлюся на наше поколiння
Жлобiв невихованих. Грошi їм
Дорожче за храм святий. Мамонi, а не Богу
Возносять цi х...ї свої молитви.
А самозванцы в рясах это вообще что-то.
бизнесвера !!! Не нравятся левые - покупайте правые...
Говны ароматно замешивать
Этому сухарю со своей церковной феней только рясу в штаны заправлять да кадилом над головой размахивать. Я худею
Думаю, Невзорову є що сказати з цього приводу)
де Господь там и черт парнокопытный...============
Ух ты...
Без твоего откровения здесь бы никто не хезал на форуме
Ведь это основа булевой логики...Абсолютная правда и абсолютная ложь...
1 и 0
Основа мироздания