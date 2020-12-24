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Глава РПЦ патриарх Кирилл призвал не покупать "левые" свечи

Глава РПЦ патриарх Кирилл призвал не покупать

Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл на ежегодном епархиальном собрании Москвы попросил духовенство и руководство столичных храмов не закупать для своих нужд "левые свечи".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

По мнению патриарха, "левыми" являются любые свечи, не производимые на церковной фабрике "Софрино".

"Призываю вас, братья, отказаться от их приобретения", - сказал Кирилл, подчеркнув, что "Софрино" - "один из важных источников пополнения бюджета Русской православной церкви".

Также на Цензор.НЕТ: Глава РПЦ о своем богатстве: "У вас же $6 млрд", - "Я поднапрягся. Думаю, что значит из своих?". ВИДЕО

Эта фабрика, расположенная в Подмосковье, является ведущим производителем предметов церковного обихода. Кроме свечей, она производит ювелирные изделия, иконы, одежду и богослужебные принадлежности. В прошлом году "Софрино" показало рекордный за пять лет убыток - 99 млн рублей (это почти 35 млн гривен). Отчетность за этот год еще не публиковалась.

Автор: 

Кирилл (1083) россия (95652) РПЦ (746) церковь (1324) русский мир (615)


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Топ комментарии
+26
Только освященныя
Глава РПЦ патриарх Кирилл призвал не покупать "левые" свечи - Цензор.НЕТ 5789
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24.12.2020 23:37
+24
Глава РПЦ патріарх Кирил закликав не купувати "ліві" свічки - Цензор.НЕТ 6218
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24.12.2020 23:41
+19
Патриарху киричу
В жопу вставили свечу
Ты гори гори свеча
Словно лампа Ильича
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24.12.2020 23:41
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ну а як же, хто ж в бізнесі конкурентов ********? хоч Христос наказував любить своїх ворогів
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24.12.2020 23:34 Ответить
та раз за разом намагався виганяти торгуючих із храму, але це все вже ніхто не згадує, окрім реформатів та баптистів
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25.12.2020 00:26 Ответить
По мнению патриарха, "левыми" являются любые свечи, не производимые на церковной фабрике "Софрино".

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Глава РПЦ патріарх Кирил закликав не купувати "ліві" свічки - Цензор.НЕТ 5192
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24.12.2020 23:50 Ответить
Глава РПЦ патріарх Кирил закликав не купувати "ліві" свічки - Цензор.НЕТ 8669
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25.12.2020 11:09 Ответить
А вот "лівий невмирущий ху?ло" його душу не ображає...
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25.12.2020 10:21 Ответить
Пропоную наступним кроком Кирилу рекомендувати для удобрення городів прихожан секти РПЦ використовувати лайно, продуковане виключно їхньою братією.
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24.12.2020 23:36 Ответить
Только освященныя
Глава РПЦ патриарх Кирилл призвал не покупать "левые" свечи - Цензор.НЕТ 5789
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24.12.2020 23:37 Ответить
Ну что тут ещё добавить? А ведь Христос изгнал из храма торговцев. Ведь Вера и деньги невозможны по сути рядом если.
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24.12.2020 23:38 Ответить
Христос был голый и босый в свободное время громил базары в синагогах, точнее в доме отца своего, а этот черт бизнес наладил и пытается отговорить от конкурентов.
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25.12.2020 09:59 Ответить
Першим Рейдером бронзової епохи, був ваш Христос..Не вдалося йому зі своєю братвою захопити фінансові потоки базарного Єрусалиму..
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25.12.2020 11:08 Ответить
чертовщина какая-то .
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24.12.2020 23:38 Ответить
ещё пусть какими-то антигеморойными барыгуют..
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24.12.2020 23:38 Ответить
А ты с них налоги платишь, фуфел? У тебя такой же левак, фармазон!
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24.12.2020 23:38 Ответить
ты на какой планете живёшь? Церковь законодательно не платит налоги, и кроме того не платит за коммунальные - газ, электричество. Налоги кесарю должны платить только прихожане.
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24.12.2020 23:43 Ответить
Как был одет Исус Иосифович? Шо он имел ? Шо Исус Иосифович говорил о свечах?
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25.12.2020 00:27 Ответить
як уважно подивиться євангелія, Ісус казав, що його ім'ям скористуються "лжепослідовники" та будуть поплюжати його заповіти
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25.12.2020 00:33 Ответить
комуналку сплачують
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25.12.2020 00:28 Ответить
нит
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25.12.2020 00:30 Ответить
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммуслуг (НКРЭКУ), на заседании в четверг пересмотрела тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций и других потребителей на 2021 годИсточник: https://censor.net/ru/n3238914
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25.12.2020 00:37 Ответить
Платят посетители, церковь ничего не производит и платить не в состоянии.
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25.12.2020 00:41 Ответить
та ну, церква производить святий дух, який впихує в своїх прихожан, а поскільки тих прихожан не так вже і багато, перевиробництво духа святаго викликає кризові явища, що дуже бентежать попів і зменьшують ймовірність досягнення їх мети - безмежного збагачення
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25.12.2020 01:05 Ответить
Між іншим, до середини 19 століття в Україні існувала "виборність" священників. Саме громада вирішувала, хто в них буде "пастирем божим"... Почитай "Старосвітські батюшки і матушки", Нечуя-Левицького... А він точно знав, бо жив у ті часи, в Україні, і був сином священника...
І утримувала священника саме громада - обробляла йому город, поле, допомагала матеріально. Саме з Москви пішла та "пошесть", коли з попа - душі громади, було зроблено "чиновника духовного управління", якого держава призначала, якому держава платила зарплату, він отримував гроші за "треби" і був зобов"язаний доносить у поліцію про "інакомисліє"...
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25.12.2020 08:38 Ответить
за комуналку плотють прихожане!
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25.12.2020 00:38 Ответить
За газ і електроенергію платить..
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25.12.2020 00:52 Ответить
да это так, церковь никакого отношения не имеет ни к государству ни к поборам.
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25.12.2020 10:01 Ответить
Глава РПЦ патріарх Кирил закликав не купувати "ліві" свічки - Цензор.НЕТ 3267
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24.12.2020 23:39 Ответить
Глава РПЦ патріарх Кирил закликав не купувати "ліві" свічки - Цензор.НЕТ 6218
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24.12.2020 23:41 Ответить
І свічковий заводик, і шоколадну фабрику )))
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24.12.2020 23:54 Ответить
Тютюнову.
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25.12.2020 00:00 Ответить
де Господь там и черт парнокопытный...
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24.12.2020 23:41 Ответить
Патриарху киричу
В жопу вставили свечу
Ты гори гори свеча
Словно лампа Ильича
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24.12.2020 23:41 Ответить
Як писав Митець:

Я сумно дивлюся на наше поколiння
Жлобiв невихованих. Грошi їм
Дорожче за храм святий. Мамонi, а не Богу
Возносять цi х...ї свої молитви.
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24.12.2020 23:43 Ответить
Религия (причем любая) используется как средство для обогащения индивидуумов, занимающихся отправлением религиозных культов .
А самозванцы в рясах это вообще что-то.
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24.12.2020 23:46 Ответить
Предлагаю все левые свечи огромного диаметра запихать этому убл"дку в жопу !
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24.12.2020 23:47 Ответить
Бгг😷
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24.12.2020 23:48 Ответить
Чого ще чекати від неканонічних сектантів окрім викачування грошей з кацапського стада.
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24.12.2020 23:52 Ответить
Офицеру фсб гундяю нужно поставить "свечу" с "новичком" в задницу.
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24.12.2020 23:52 Ответить
А ще краще вставити москало-попу здутий макет православної ракети "іскандерЪ" в *опу, а потім скрЭпно і швидко його роздути.
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24.12.2020 23:57 Ответить
А ! РПЦ ФСБ....
Глава РПЦ патріарх Кирил закликав не купувати "ліві" свічки - Цензор.НЕТ 2862
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24.12.2020 23:56 Ответить
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25.12.2020 10:03 Ответить
все так же приторговувает кирюха - сигареты, свечи ли бизнес есть бизнес...
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24.12.2020 23:58 Ответить
Так и свечной завод делает свечи из парафина, а не из воска как положено!
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25.12.2020 00:24 Ответить
Священник просто обязан быть богатым, иначе сатана легко соблазнит его деньгами. - Кирил
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25.12.2020 00:32 Ответить
за це Ісуса і розіп'яли
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25.12.2020 00:45 Ответить
Ой, я чув варіант що чиновник повинен мати велику зарплату інакше його легко ******** хабарем
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25.12.2020 01:04 Ответить
ага, він її вигідно продасть
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25.12.2020 01:07 Ответить
ой не кажи, в нього такий досвід торгівлі фігнею, що вже "заробив" чималі, а точніше такі величезні кошти, що вам, простим москаликам, і не примариться
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25.12.2020 01:26 Ответить
ну того здоров'я йому не побажаю, а про те, що скарби на той світ не унесеш, ще Ісус повчав, але нікого так і не навчив за дуже малим виключенням, але пан гундяй до тих святих не відноситься
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25.12.2020 01:34 Ответить
це ви про якого Петра? Того, що від Ісуса тричі відрікався?
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25.12.2020 01:49 Ответить
а-а, про нашого, та який він святий, хоч в нього є своя секта віруючих в нього, як в месію. Він просто страждає як усі цезарі і гетьмани неприборканой гординею та жадобою до влади, ну та не судитиму, та не судимим буду, мені так здається
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25.12.2020 01:55 Ответить
а ще в нього є чимало багатеньких папіків-бандосів, що тепер замолюють свої гріхи в передчутті memento mori, він їм теж фігню потрохи продає, але вже за іншою ціною
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25.12.2020 01:31 Ответить
******** Гундяев вошдь рузгого нарота ********
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25.12.2020 00:56 Ответить
Бу-га-га, другие производители свечек наверняка дают попам хорошие откаты, поэтому попы закупают свечки у них а не на своей церковной фабрике. От чего страдают прибыли Гундяя.
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25.12.2020 01:02 Ответить
Ничего личного, - только бизнес вера !!! Не нравятся левые - покупайте правые...
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25.12.2020 01:12 Ответить
Глава РПЦ патріарх Кирил закликав не купувати "ліві" свічки - Цензор.НЕТ 3992
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25.12.2020 02:06 Ответить
Он и сраку напомадил, чтобы
Говны ароматно замешивать
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25.12.2020 02:25 Ответить
За такі речі потрібно сану позбавляти
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25.12.2020 09:26 Ответить
Теперь точно убедился, что церковь к богу не имеет никакого отношения. Левые свечи..Глава РПЦ патріарх Кирил закликав не купувати "ліві" свічки - Цензор.НЕТ 4406
Этому сухарю со своей церковной феней только рясу в штаны заправлять да кадилом над головой размахивать. Я худею Глава РПЦ патріарх Кирил закликав не купувати "ліві" свічки - Цензор.НЕТ 6831
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25.12.2020 02:28 Ответить
"Лівий" патріарх закликав не купувати "ліві" свічки.
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25.12.2020 05:11 Ответить
о раскольнической церкви вообще не надо ничего упоминать... церковь-вор чужой истории, церковь-агрессор... это расейская церковь... церковь, которая призывала и призывает к братоубийственной войне... жаль, что лабальщик на пианине, синьор-голодомор за полтора года у власти так и не смог дать отпор врагу....
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25.12.2020 05:22 Ответить
Секта без томосу взагалі не має права надавати культові послуги! Московська церква і її прихожани це психічно хворі особи. Які святкують різдво 7 січня, тобто в брехливу дату, яка відстає на 13 днів від реального астрономічного часу.
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25.12.2020 06:46 Ответить
Оце я розумію питання потріархальной архіважності!!
Думаю, Невзорову є що сказати з цього приводу)
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25.12.2020 08:55 Ответить
Глава РПЦ патріарх Кирил закликав не купувати "ліві" свічки - Цензор.НЕТ 3066
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25.12.2020 11:08 Ответить
Гнида у рясі
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25.12.2020 19:07 Ответить
https://dukhovnist.in.ua/uk/molod/2104-oberihaie-ne-svichka-a-hospod-pro-zabobony-stritenskoi-svichky «Оберігає не свічка, а - Господь!»

Глава РПЦ патріарх Кирил закликав не купувати "ліві" свічки - Цензор.НЕТ 4682
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25.12.2020 19:22 Ответить
Глава РПЦ патріарх Кирил закликав не купувати "ліві" свічки - Цензор.НЕТ 3609 https://censor.net/ru/user/98109

де Господь там и черт парнокопытный...============
Ух ты...
Без твоего откровения здесь бы никто не хезал на форуме
Ведь это основа булевой логики...Абсолютная правда и абсолютная ложь...
1 и 0
Основа мироздания
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25.12.2020 19:23 Ответить
 
 