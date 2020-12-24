Глава РПЦ патріарх Кирил закликав не купувати "ліві" свічки

Патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирил на щорічних єпархіальних зборах Москви попросив духовенство і керівництво столичних храмів не закуповувати для своїх потреб "ліві свічки".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

На думку патріарха, "лівими" є будь-які свічки, які не виготовляються на церковній фабриці "Софрон".

"Закликаю вас, брати, відмовитися від їх придбання", - сказав Кирил, підкресливши, що "Софрон" - "одне із важливих джерел поповнення бюджету Російської православної церкви".

Ця фабрика, розташована в Підмосков'ї, є провідним виробником предметів церковного вжитку. Крім свічок, вона виготовляє ювелірні вироби, ікони, одяг і богослужбові приналежності. Торік "Софрон" показав рекордний за п'ять років збиток - 99 млн рублів (це майже 35 млн гривень). Звітність за цей рік ще не публікувалася.

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