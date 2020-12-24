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Глава РПЦ патріарх Кирил закликав не купувати "ліві" свічки

Глава РПЦ патріарх Кирил закликав не купувати

Патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирил на щорічних єпархіальних зборах Москви попросив духовенство і керівництво столичних храмів не закуповувати для своїх потреб "ліві свічки".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

На думку патріарха, "лівими" є будь-які свічки, які не виготовляються на церковній фабриці "Софрон".

"Закликаю вас, брати, відмовитися від їх придбання", - сказав Кирил, підкресливши, що "Софрон" - "одне із важливих джерел поповнення бюджету Російської православної церкви".

Ця фабрика, розташована в Підмосков'ї, є провідним виробником предметів церковного вжитку. Крім свічок, вона виготовляє ювелірні вироби, ікони, одяг і богослужбові приналежності. Торік "Софрон" показав рекордний за п'ять років збиток - 99 млн рублів (це майже 35 млн гривень). Звітність за цей рік ще не публікувалася.

Читайте також: Глава РПЦ Кирило про своє багатство: "У вас же $6 млрд", - "Я трохи напружився ... Думаю, що означає "із своїх"". ВIДЕО

Автор: 

Кирил (453) росія (65336) РПЦ (514) церква (700) русский мир (453)


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Топ коментарі
+26
Только освященныя
Глава РПЦ патриарх Кирилл призвал не покупать "левые" свечи - Цензор.НЕТ 5789
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24.12.2020 23:37
+24
Глава РПЦ патріарх Кирил закликав не купувати "ліві" свічки - Цензор.НЕТ 6218
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24.12.2020 23:41
+19
Патриарху киричу
В жопу вставили свечу
Ты гори гори свеча
Словно лампа Ильича
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24.12.2020 23:41
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ну а як же, хто ж в бізнесі конкурентов ********? хоч Христос наказував любить своїх ворогів
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24.12.2020 23:34 Відповісти
та раз за разом намагався виганяти торгуючих із храму, але це все вже ніхто не згадує, окрім реформатів та баптистів
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25.12.2020 00:26 Відповісти
По мнению патриарха, "левыми" являются любые свечи, не производимые на церковной фабрике "Софрино".

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Глава РПЦ патріарх Кирил закликав не купувати "ліві" свічки - Цензор.НЕТ 5192
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24.12.2020 23:50 Відповісти
Глава РПЦ патріарх Кирил закликав не купувати "ліві" свічки - Цензор.НЕТ 8669
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25.12.2020 11:09 Відповісти
А вот "лівий невмирущий ху?ло" його душу не ображає...
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25.12.2020 10:21 Відповісти
Пропоную наступним кроком Кирилу рекомендувати для удобрення городів прихожан секти РПЦ використовувати лайно, продуковане виключно їхньою братією.
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24.12.2020 23:36 Відповісти
Только освященныя
Глава РПЦ патриарх Кирилл призвал не покупать "левые" свечи - Цензор.НЕТ 5789
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24.12.2020 23:37 Відповісти
Ну что тут ещё добавить? А ведь Христос изгнал из храма торговцев. Ведь Вера и деньги невозможны по сути рядом если.
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24.12.2020 23:38 Відповісти
Христос был голый и босый в свободное время громил базары в синагогах, точнее в доме отца своего, а этот черт бизнес наладил и пытается отговорить от конкурентов.
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25.12.2020 09:59 Відповісти
Першим Рейдером бронзової епохи, був ваш Христос..Не вдалося йому зі своєю братвою захопити фінансові потоки базарного Єрусалиму..
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25.12.2020 11:08 Відповісти
чертовщина какая-то .
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24.12.2020 23:38 Відповісти
ещё пусть какими-то антигеморойными барыгуют..
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24.12.2020 23:38 Відповісти
А ты с них налоги платишь, фуфел? У тебя такой же левак, фармазон!
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24.12.2020 23:38 Відповісти
ты на какой планете живёшь? Церковь законодательно не платит налоги, и кроме того не платит за коммунальные - газ, электричество. Налоги кесарю должны платить только прихожане.
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24.12.2020 23:43 Відповісти
Как был одет Исус Иосифович? Шо он имел ? Шо Исус Иосифович говорил о свечах?
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25.12.2020 00:27 Відповісти
як уважно подивиться євангелія, Ісус казав, що його ім'ям скористуються "лжепослідовники" та будуть поплюжати його заповіти
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25.12.2020 00:33 Відповісти
комуналку сплачують
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25.12.2020 00:28 Відповісти
нит
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25.12.2020 00:30 Відповісти
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммуслуг (НКРЭКУ), на заседании в четверг пересмотрела тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций и других потребителей на 2021 годИсточник: https://censor.net/ru/n3238914
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25.12.2020 00:37 Відповісти
Платят посетители, церковь ничего не производит и платить не в состоянии.
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25.12.2020 00:41 Відповісти
та ну, церква производить святий дух, який впихує в своїх прихожан, а поскільки тих прихожан не так вже і багато, перевиробництво духа святаго викликає кризові явища, що дуже бентежать попів і зменьшують ймовірність досягнення їх мети - безмежного збагачення
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25.12.2020 01:05 Відповісти
Між іншим, до середини 19 століття в Україні існувала "виборність" священників. Саме громада вирішувала, хто в них буде "пастирем божим"... Почитай "Старосвітські батюшки і матушки", Нечуя-Левицького... А він точно знав, бо жив у ті часи, в Україні, і був сином священника...
І утримувала священника саме громада - обробляла йому город, поле, допомагала матеріально. Саме з Москви пішла та "пошесть", коли з попа - душі громади, було зроблено "чиновника духовного управління", якого держава призначала, якому держава платила зарплату, він отримував гроші за "треби" і був зобов"язаний доносить у поліцію про "інакомисліє"...
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25.12.2020 08:38 Відповісти
за комуналку плотють прихожане!
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25.12.2020 00:38 Відповісти
За газ і електроенергію платить..
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25.12.2020 00:52 Відповісти
да это так, церковь никакого отношения не имеет ни к государству ни к поборам.
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25.12.2020 10:01 Відповісти
Глава РПЦ патріарх Кирил закликав не купувати "ліві" свічки - Цензор.НЕТ 3267
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24.12.2020 23:39 Відповісти
Глава РПЦ патріарх Кирил закликав не купувати "ліві" свічки - Цензор.НЕТ 6218
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24.12.2020 23:41 Відповісти
І свічковий заводик, і шоколадну фабрику )))
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24.12.2020 23:54 Відповісти
Тютюнову.
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25.12.2020 00:00 Відповісти
де Господь там и черт парнокопытный...
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24.12.2020 23:41 Відповісти
Патриарху киричу
В жопу вставили свечу
Ты гори гори свеча
Словно лампа Ильича
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24.12.2020 23:41 Відповісти
Як писав Митець:

Я сумно дивлюся на наше поколiння
Жлобiв невихованих. Грошi їм
Дорожче за храм святий. Мамонi, а не Богу
Возносять цi х...ї свої молитви.
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24.12.2020 23:43 Відповісти
Религия (причем любая) используется как средство для обогащения индивидуумов, занимающихся отправлением религиозных культов .
А самозванцы в рясах это вообще что-то.
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24.12.2020 23:46 Відповісти
Предлагаю все левые свечи огромного диаметра запихать этому убл"дку в жопу !
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24.12.2020 23:47 Відповісти
Бгг😷
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24.12.2020 23:48 Відповісти
Чого ще чекати від неканонічних сектантів окрім викачування грошей з кацапського стада.
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24.12.2020 23:52 Відповісти
Офицеру фсб гундяю нужно поставить "свечу" с "новичком" в задницу.
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24.12.2020 23:52 Відповісти
А ще краще вставити москало-попу здутий макет православної ракети "іскандерЪ" в *опу, а потім скрЭпно і швидко його роздути.
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24.12.2020 23:57 Відповісти
А ! РПЦ ФСБ....
Глава РПЦ патріарх Кирил закликав не купувати "ліві" свічки - Цензор.НЕТ 2862
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24.12.2020 23:56 Відповісти
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25.12.2020 10:03 Відповісти
все так же приторговувает кирюха - сигареты, свечи ли бизнес есть бизнес...
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24.12.2020 23:58 Відповісти
Так и свечной завод делает свечи из парафина, а не из воска как положено!
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25.12.2020 00:24 Відповісти
Священник просто обязан быть богатым, иначе сатана легко соблазнит его деньгами. - Кирил
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25.12.2020 00:32 Відповісти
за це Ісуса і розіп'яли
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25.12.2020 00:45 Відповісти
Ой, я чув варіант що чиновник повинен мати велику зарплату інакше його легко ******** хабарем
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25.12.2020 01:04 Відповісти
ага, він її вигідно продасть
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25.12.2020 01:07 Відповісти
ой не кажи, в нього такий досвід торгівлі фігнею, що вже "заробив" чималі, а точніше такі величезні кошти, що вам, простим москаликам, і не примариться
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25.12.2020 01:26 Відповісти
ну того здоров'я йому не побажаю, а про те, що скарби на той світ не унесеш, ще Ісус повчав, але нікого так і не навчив за дуже малим виключенням, але пан гундяй до тих святих не відноситься
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25.12.2020 01:34 Відповісти
це ви про якого Петра? Того, що від Ісуса тричі відрікався?
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25.12.2020 01:49 Відповісти
а-а, про нашого, та який він святий, хоч в нього є своя секта віруючих в нього, як в месію. Він просто страждає як усі цезарі і гетьмани неприборканой гординею та жадобою до влади, ну та не судитиму, та не судимим буду, мені так здається
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25.12.2020 01:55 Відповісти
а ще в нього є чимало багатеньких папіків-бандосів, що тепер замолюють свої гріхи в передчутті memento mori, він їм теж фігню потрохи продає, але вже за іншою ціною
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25.12.2020 01:31 Відповісти
******** Гундяев вошдь рузгого нарота ********
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25.12.2020 00:56 Відповісти
Бу-га-га, другие производители свечек наверняка дают попам хорошие откаты, поэтому попы закупают свечки у них а не на своей церковной фабрике. От чего страдают прибыли Гундяя.
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25.12.2020 01:02 Відповісти
Ничего личного, - только бизнес вера !!! Не нравятся левые - покупайте правые...
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25.12.2020 01:12 Відповісти
Глава РПЦ патріарх Кирил закликав не купувати "ліві" свічки - Цензор.НЕТ 3992
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25.12.2020 02:06 Відповісти
Он и сраку напомадил, чтобы
Говны ароматно замешивать
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25.12.2020 02:25 Відповісти
За такі речі потрібно сану позбавляти
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25.12.2020 09:26 Відповісти
Теперь точно убедился, что церковь к богу не имеет никакого отношения. Левые свечи..Глава РПЦ патріарх Кирил закликав не купувати "ліві" свічки - Цензор.НЕТ 4406
Этому сухарю со своей церковной феней только рясу в штаны заправлять да кадилом над головой размахивать. Я худею Глава РПЦ патріарх Кирил закликав не купувати "ліві" свічки - Цензор.НЕТ 6831
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25.12.2020 02:28 Відповісти
"Лівий" патріарх закликав не купувати "ліві" свічки.
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25.12.2020 05:11 Відповісти
о раскольнической церкви вообще не надо ничего упоминать... церковь-вор чужой истории, церковь-агрессор... это расейская церковь... церковь, которая призывала и призывает к братоубийственной войне... жаль, что лабальщик на пианине, синьор-голодомор за полтора года у власти так и не смог дать отпор врагу....
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25.12.2020 05:22 Відповісти
Секта без томосу взагалі не має права надавати культові послуги! Московська церква і її прихожани це психічно хворі особи. Які святкують різдво 7 січня, тобто в брехливу дату, яка відстає на 13 днів від реального астрономічного часу.
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25.12.2020 06:46 Відповісти
Оце я розумію питання потріархальной архіважності!!
Думаю, Невзорову є що сказати з цього приводу)
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25.12.2020 08:55 Відповісти
Глава РПЦ патріарх Кирил закликав не купувати "ліві" свічки - Цензор.НЕТ 3066
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25.12.2020 11:08 Відповісти
Гнида у рясі
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25.12.2020 19:07 Відповісти
https://dukhovnist.in.ua/uk/molod/2104-oberihaie-ne-svichka-a-hospod-pro-zabobony-stritenskoi-svichky «Оберігає не свічка, а - Господь!»

Глава РПЦ патріарх Кирил закликав не купувати "ліві" свічки - Цензор.НЕТ 4682
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25.12.2020 19:22 Відповісти
Глава РПЦ патріарх Кирил закликав не купувати "ліві" свічки - Цензор.НЕТ 3609 https://censor.net/ru/user/98109

де Господь там и черт парнокопытный...============
Ух ты...
Без твоего откровения здесь бы никто не хезал на форуме
Ведь это основа булевой логики...Абсолютная правда и абсолютная ложь...
1 и 0
Основа мироздания
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25.12.2020 19:23 Відповісти
 
 