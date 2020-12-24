Глава РПЦ патріарх Кирил закликав не купувати "ліві" свічки
Патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирил на щорічних єпархіальних зборах Москви попросив духовенство і керівництво столичних храмів не закуповувати для своїх потреб "ліві свічки".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
На думку патріарха, "лівими" є будь-які свічки, які не виготовляються на церковній фабриці "Софрон".
"Закликаю вас, брати, відмовитися від їх придбання", - сказав Кирил, підкресливши, що "Софрон" - "одне із важливих джерел поповнення бюджету Російської православної церкви".
Ця фабрика, розташована в Підмосков'ї, є провідним виробником предметів церковного вжитку. Крім свічок, вона виготовляє ювелірні вироби, ікони, одяг і богослужбові приналежності. Торік "Софрон" показав рекордний за п'ять років збиток - 99 млн рублів (це майже 35 млн гривень). Звітність за цей рік ще не публікувалася.
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І утримувала священника саме громада - обробляла йому город, поле, допомагала матеріально. Саме з Москви пішла та "пошесть", коли з попа - душі громади, було зроблено "чиновника духовного управління", якого держава призначала, якому держава платила зарплату, він отримував гроші за "треби" і був зобов"язаний доносить у поліцію про "інакомисліє"...
В жопу вставили свечу
Ты гори гори свеча
Словно лампа Ильича
Я сумно дивлюся на наше поколiння
Жлобiв невихованих. Грошi їм
Дорожче за храм святий. Мамонi, а не Богу
Возносять цi х...ї свої молитви.
А самозванцы в рясах это вообще что-то.
бизнесвера !!! Не нравятся левые - покупайте правые...
Говны ароматно замешивать
Этому сухарю со своей церковной феней только рясу в штаны заправлять да кадилом над головой размахивать. Я худею
Думаю, Невзорову є що сказати з цього приводу)
де Господь там и черт парнокопытный...============
Ух ты...
Без твоего откровения здесь бы никто не хезал на форуме
Ведь это основа булевой логики...Абсолютная правда и абсолютная ложь...
1 и 0
Основа мироздания