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Новости Украина - НАТО
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Венгрия не будет полностью блокировать отношения Украины с НАТО, - Кулеба

Венгрия не будет полностью блокировать отношения Украины с НАТО, - Кулеба

Венгрия не будет полностью блокировать отношения Украины с НАТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" в четверг заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Нет. Венгрия не будет полностью блокировать отношения Украины с НАТО", - сказал Кулеба.

Он отметил, что пока у него нет запланированной встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

"Но готовность к этой встрече есть и у него, и меня", - подчеркнул министр.

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Автор: 

Венгрия (1959) НАТО (9999) членство в НАТО (1515)


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Топ комментарии
+8
ага, вона буде пакостити потихеньку, то з одного боку, то з іншого, щоб на замову від ху№ла все ж таки завадити відносинам України і НАТО
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25.12.2020 00:47
+4
А що тут поганого? Їх депутатів опускають всі їх сусіди. Таке робила Румунія, Словаччина, Словенія... Угорщина із усіма зіпсула відносини.
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25.12.2020 02:19
+3
не купляйте ніколи мадярських товарів, цього вистачить
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25.12.2020 01:15
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А чего ей вообще блокировать?
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25.12.2020 00:39 Ответить
а тому що дура баба
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25.12.2020 00:48 Ответить
Венгрия "баба"?
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25.12.2020 03:13 Ответить
ну, так кажуть
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25.12.2020 11:40 Ответить
Там Кулеба просто запретил на 3 года венгерским депутатам въезд в Украину, а делает вид, что все хорошо!
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25.12.2020 00:49 Ответить
А що тут поганого? Їх депутатів опускають всі їх сусіди. Таке робила Румунія, Словаччина, Словенія... Угорщина із усіма зіпсула відносини.
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25.12.2020 02:19 Ответить
Та не лікуй Борисе, скоріше тих мадярів-комуняків викинуть до хрюцького смітника, а Україна буде в НАТО та ваш ху№ло і його підху№лятники подавляться насмерть не взмозі її проковтнути. Не буде вам ніколи більше "братів-малоросів" , за що боролись, на те і напоролись
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25.12.2020 00:54 Ответить
Типа не полностью беременна
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25.12.2020 00:42 Ответить
Венгрия не будет полностью блокировать отношения Украины с НАТО, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9213
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25.12.2020 00:44 Ответить
Поздравляем венгров с Рождеством
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25.12.2020 00:45 Ответить
ага, вона буде пакостити потихеньку, то з одного боку, то з іншого, щоб на замову від ху№ла все ж таки завадити відносинам України і НАТО
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25.12.2020 00:47 Ответить
А что значит "будет блокировать не полностью"? То есть - на пол шишки? И Украина это должна терпеть и радоваться, что не на полную длину?
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25.12.2020 00:52 Ответить
не вимагай від Кулєби більшого, ніж він може висмоктати з свого пальця
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25.12.2020 00:58 Ответить
Спасибо благодетелям. Прямо не знаем чем отблагодарить
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25.12.2020 01:06 Ответить
не купляйте ніколи мадярських товарів, цього вистачить
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25.12.2020 01:15 Ответить
с этой страной-вонючкой под названием венгрия в НАТО никто не считался, не считается и считаться не будет... чего и куляйбевлобешник желаю... не надо путать политику с проституцией...
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25.12.2020 05:09 Ответить
Ще не прищемляли їм добре "******",влада "беззуба" а оте непрозуміння ,що міністром у завхоза працює взагалі безхребетне.
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25.12.2020 08:50 Ответить
Та невже?! Змилувався Бог над раком, вчепив тому хвіст.
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25.12.2020 08:52 Ответить
"Нет. Венгрия не будет полностью блокировать отношения Украины с НАТО", - сказал Кулеба.,куйло не разрешит венгерскому всерияту поступать иначе с Украиной .(не будет полностью блокировать,или другими словами не будет полностью разрешать)))
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25.12.2020 10:31 Ответить
Убивать не будут, только обескровят?
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25.12.2020 11:17 Ответить
Спасибо им за это
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25.12.2020 11:30 Ответить
Незабаром побачите зміни в поведінці уйоБьіків, коли там Байден?
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25.12.2020 18:54 Ответить
 
 