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Венгрия не будет полностью блокировать отношения Украины с НАТО, - Кулеба
Венгрия не будет полностью блокировать отношения Украины с НАТО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" в четверг заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Нет. Венгрия не будет полностью блокировать отношения Украины с НАТО", - сказал Кулеба.
Он отметил, что пока у него нет запланированной встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.
"Но готовность к этой встрече есть и у него, и меня", - подчеркнул министр.
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