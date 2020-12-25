Угорщина не буде повністю блокувати відносини України з НАТО, - Кулеба

Угорщина не буде повністю блокувати відносини України з НАТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" в четвер заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ні. Угорщина не буде повністю блокувати відносини України з НАТО", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що поки у нього немає запланованої зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.

"Але готовність до цієї зустрічі є і у нього, і мене", - підкреслив міністр.

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