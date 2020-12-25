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Новини Україна-НАТО
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Угорщина не буде повністю блокувати відносини України з НАТО, - Кулеба

Угорщина не буде повністю блокувати відносини України з НАТО, - Кулеба

Угорщина не буде повністю блокувати відносини України з НАТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" в четвер заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ні. Угорщина не буде повністю блокувати відносини України з НАТО", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що поки у нього немає запланованої зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.

"Але готовність до цієї зустрічі є і у нього, і мене", - підкреслив міністр.

Також читайте: Україна не налаштована політично воювати з Угорщиною, але вона мусить поважати наше законодавство і наші інтереси, - Кулеба

Автор: 

Угорщина (2291) НАТО (6460) членство в НАТО (1724)


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Топ коментарі
+8
ага, вона буде пакостити потихеньку, то з одного боку, то з іншого, щоб на замову від ху№ла все ж таки завадити відносинам України і НАТО
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25.12.2020 00:47
+4
А що тут поганого? Їх депутатів опускають всі їх сусіди. Таке робила Румунія, Словаччина, Словенія... Угорщина із усіма зіпсула відносини.
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25.12.2020 02:19
+3
не купляйте ніколи мадярських товарів, цього вистачить
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25.12.2020 01:15
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А чего ей вообще блокировать?
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25.12.2020 00:39 Відповісти
а тому що дура баба
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25.12.2020 00:48 Відповісти
Венгрия "баба"?
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25.12.2020 03:13 Відповісти
ну, так кажуть
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25.12.2020 11:40 Відповісти
Там Кулеба просто запретил на 3 года венгерским депутатам въезд в Украину, а делает вид, что все хорошо!
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25.12.2020 00:49 Відповісти
А що тут поганого? Їх депутатів опускають всі їх сусіди. Таке робила Румунія, Словаччина, Словенія... Угорщина із усіма зіпсула відносини.
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25.12.2020 02:19 Відповісти
Та не лікуй Борисе, скоріше тих мадярів-комуняків викинуть до хрюцького смітника, а Україна буде в НАТО та ваш ху№ло і його підху№лятники подавляться насмерть не взмозі її проковтнути. Не буде вам ніколи більше "братів-малоросів" , за що боролись, на те і напоролись
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25.12.2020 00:54 Відповісти
Типа не полностью беременна
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25.12.2020 00:42 Відповісти
Венгрия не будет полностью блокировать отношения Украины с НАТО, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9213
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25.12.2020 00:44 Відповісти
Поздравляем венгров с Рождеством
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25.12.2020 00:45 Відповісти
ага, вона буде пакостити потихеньку, то з одного боку, то з іншого, щоб на замову від ху№ла все ж таки завадити відносинам України і НАТО
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25.12.2020 00:47 Відповісти
А что значит "будет блокировать не полностью"? То есть - на пол шишки? И Украина это должна терпеть и радоваться, что не на полную длину?
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25.12.2020 00:52 Відповісти
не вимагай від Кулєби більшого, ніж він може висмоктати з свого пальця
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25.12.2020 00:58 Відповісти
Спасибо благодетелям. Прямо не знаем чем отблагодарить
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25.12.2020 01:06 Відповісти
не купляйте ніколи мадярських товарів, цього вистачить
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25.12.2020 01:15 Відповісти
с этой страной-вонючкой под названием венгрия в НАТО никто не считался, не считается и считаться не будет... чего и куляйбевлобешник желаю... не надо путать политику с проституцией...
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25.12.2020 05:09 Відповісти
Ще не прищемляли їм добре "******",влада "беззуба" а оте непрозуміння ,що міністром у завхоза працює взагалі безхребетне.
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25.12.2020 08:50 Відповісти
Та невже?! Змилувався Бог над раком, вчепив тому хвіст.
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25.12.2020 08:52 Відповісти
"Нет. Венгрия не будет полностью блокировать отношения Украины с НАТО", - сказал Кулеба.,куйло не разрешит венгерскому всерияту поступать иначе с Украиной .(не будет полностью блокировать,или другими словами не будет полностью разрешать)))
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25.12.2020 10:31 Відповісти
Убивать не будут, только обескровят?
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25.12.2020 11:17 Відповісти
Спасибо им за это
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25.12.2020 11:30 Відповісти
Незабаром побачите зміни в поведінці уйоБьіків, коли там Байден?
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25.12.2020 18:54 Відповісти
 
 