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Новости Бюджет-2021
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Киевсовет продлил карантинные льготы для столичного бизнеса на следующий год

Киевсовет продлил карантинные льготы для столичного бизнеса на следующий год

Депутаты Киевского городского совета поддержали решение о продлении действия льгот для предпринимателей столицы, которые несут убытки из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Киевского городского головы,

Сегодня на заседании сессии Киевсовета депутаты поддержали сохранение на следующий год преференций для предпринимателей, что Киев ввел еще в марте.

"Решение предусматривает как продление льгот, которые город уже предоставил, так и установление их для других категорий предпринимателей. Это позволит им сохранить рабочие места. И главное - свой бизнес", - прокомментировал решение мэр Виталий Кличко.

Согласно решению, на период карантина, когда бизнес фактически не работает, уплата по договорам размещения средств передвижной и сезонной торговли, независимо от размера платы, определенной в договорах аренды, составит 1 гривну.

Также и в дальнейшем будет действовать сниженная стоимость аренды коммунального имущества - на 50%, а для ресторанного бизнеса, передвижной и сезонной торговли на 50% уменьшается долевое участие в содержании объектов благоустройства.

Перечень льгот, которые предлагает столица, не требует внесения изменений в существующие договоры.

Как подчеркнул Кличко, льготы будут действовать до момента завершения карантина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевсовет принял бюджет столицы на 2021 год

Автор: 

бюджет (4838) Киев (25572) Киевсовет (1373)


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Топ комментарии
+1
Хотелось бы узнать, кто эти льготники, чем занимаются
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25.12.2020 01:17
+1
как я могу это знать находясь в бундесе? потому и спросил....
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25.12.2020 02:41
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Хотелось бы узнать, кто эти льготники, чем занимаются
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25.12.2020 01:17 Ответить
Тут цікаво ..скільки це коштувало цім "бізнесменам"....
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25.12.2020 10:16 Ответить
ха.. та мы даже знаем фамилии этих "столичных бизнесменов" кому так повезло !!!
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25.12.2020 01:27 Ответить
?
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25.12.2020 01:30 Ответить
что ? ты не знаешь кто получит эти карантинные льготы по полной а кто получит куй !?
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25.12.2020 02:02 Ответить
как я могу это знать находясь в бундесе? потому и спросил....
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25.12.2020 02:41 Ответить
Та допомогайте спекулянтам, бо вони вже з голоду пухнуть!
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25.12.2020 09:37 Ответить
Ресторанний бізнес це все в Україні, без нього смерть!
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25.12.2020 09:39 Ответить
 
 