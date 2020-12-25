Київрада продовжила карантинні пільги для столичного бізнесу на наступний рік

Депутати Київської міської ради підтримали рішення про продовження дії пільг для підприємців столиці, які зазнають збитків через введені в зв'язку з пандемією коронавірусу обмеження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Київського міського голови,

Сьогодні на засіданні сесії Київради депутати підтримали збереження на наступний рік преференцій для підприємців, що Київ запровадив ще в березні.

"Рішення передбачає як продовження пільг, які місто вже надало, так і встановлення їх для інших категорій підприємців. Це дозволить їм зберегти робочі місця. І головне - свій бізнес", - прокоментував рішення мер Віталій Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київрада ухвалила бюджет столиці на 2021 рік

Згідно з рішенням, на період карантину, коли бізнес фактично не працює, сплата за договорами розміщення засобів пересувної і сезонної торгівлі, незалежно від розміру плати, визначеної в договорах оренди, становитиме 1 гривню.

Також і в подальшому буде діяти знижена вартість оренди комунального майна - на 50%, а для ресторанного бізнесу, пересувний і сезонної торгівлі на 50% зменшується пайова участь в утриманні об'єктів благоустрою.

Перелік пільг, які пропонує столиця, не вимагає внесення змін до існуючих договорів.

Як підкреслив Кличко, пільги будуть діяти до моменту завершення карантину.