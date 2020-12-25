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Новини Бюджет-2021
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Київрада продовжила карантинні пільги для столичного бізнесу на наступний рік

Київрада продовжила карантинні пільги для столичного бізнесу на наступний рік

Депутати Київської міської ради підтримали рішення про продовження дії пільг для підприємців столиці, які зазнають збитків через введені в зв'язку з пандемією коронавірусу обмеження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Київського міського голови,

Сьогодні на засіданні сесії Київради депутати підтримали збереження на наступний рік преференцій для підприємців, що Київ запровадив ще в березні.

"Рішення передбачає як продовження пільг, які місто вже надало, так і встановлення їх для інших категорій підприємців. Це дозволить їм зберегти робочі місця. І головне - свій бізнес", - прокоментував рішення мер Віталій Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київрада ухвалила бюджет столиці на 2021 рік

Згідно з рішенням, на період карантину, коли бізнес фактично не працює, сплата за договорами розміщення засобів пересувної і сезонної торгівлі, незалежно від розміру плати, визначеної в договорах оренди, становитиме 1 гривню.

Також і в подальшому буде діяти знижена вартість оренди комунального майна - на 50%, а для ресторанного бізнесу, пересувний і сезонної торгівлі на 50% зменшується пайова участь в утриманні об'єктів благоустрою.

Перелік пільг, які пропонує столиця, не вимагає внесення змін до існуючих договорів.

Як підкреслив Кличко, пільги будуть діяти до моменту завершення карантину.

Автор: 

бюджет (2996) Київ (19525) Київрада (795)


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Топ коментарі
+1
Хотелось бы узнать, кто эти льготники, чем занимаются
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25.12.2020 01:17
+1
как я могу это знать находясь в бундесе? потому и спросил....
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25.12.2020 02:41
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Хотелось бы узнать, кто эти льготники, чем занимаются
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25.12.2020 01:17 Відповісти
Тут цікаво ..скільки це коштувало цім "бізнесменам"....
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25.12.2020 10:16 Відповісти
ха.. та мы даже знаем фамилии этих "столичных бизнесменов" кому так повезло !!!
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25.12.2020 01:27 Відповісти
?
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25.12.2020 01:30 Відповісти
что ? ты не знаешь кто получит эти карантинные льготы по полной а кто получит куй !?
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25.12.2020 02:02 Відповісти
как я могу это знать находясь в бундесе? потому и спросил....
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25.12.2020 02:41 Відповісти
Та допомогайте спекулянтам, бо вони вже з голоду пухнуть!
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25.12.2020 09:37 Відповісти
Ресторанний бізнес це все в Україні, без нього смерть!
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25.12.2020 09:39 Відповісти
 
 