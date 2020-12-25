Спасатели переходят на усиленный режим несения службы, - ГСЧС

На период празднования Рождества Христова спасатели ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"В частности, в каждом регионе страны проведено уточнение мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и ​​объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", - подчеркивается в сообщении.

Кроме этого отмечается, что с 9 часов утра 25 декабря до 9 утра 28 декабря организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении мероприятий по празднованию рождественских праздников и в случае совместных действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и опасных событий. Также осуществляется усиленный мониторинг пожарной обстановки на объектах с массовым пребыванием людей.

В готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26.

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