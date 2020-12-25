Рятувальники переходять на посилений режим несення служби, - ДСНС

На період святкування Різдва Христового рятувальники ДСНС переходять на посилений режим несення служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Зокрема, у кожному регіоні країни проведено уточнення місць масових заходів, посилено моніторинг щодо пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах державного значення, здійснюються профілактичні відпрацювання з населенням щодо дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій", - підкреслюється в повідомленні.

Крім цього зазначається, що з 9 години ранку 25 грудня до 9 ранку 28 грудня організовано взаємодію з місцевими органами влади, територіальними органами Національної поліції України, регіональними службами цивільного захисту з питань забезпечення техногенної і пожежної безпеки на об'єктах, задіяних до проведення заходів із відзначення різдвяних святкувань та на випадок спільних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій. Також здійснюється посилений моніторинг пожежної обстановки на об'єктах з масовим перебуванням людей.

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В готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС, а саме літак Ан-26.