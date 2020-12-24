В Ватикане Папа Римский Франциск проводит "пандемическую" Рождественскую мессу

Папа Римский Франциск возглавил Рождественскую мессу в базилике Святого Петра в Ватикане, которая в этот раз происходит с ограниченной аудиторией и другими мерами безопасности из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Праздничная служба началась на 2 часа раньше, чем обычно, в 19:30 по местному времени (20:30 по Киеву). Это сделано для того, чтобы закончить ее до начала комендантского часа в 22:00.

Ватикан также заявил, что папа Франциск, которому 84 года, не будет обращаться к толпе на площади Святого Петра на Рождество с благословением Urbi et Orbi с центрального балкона базилики.

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