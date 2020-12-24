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В Ватикане Папа Римский Франциск проводит "пандемическую" Рождественскую мессу

В Ватикане Папа Римский Франциск проводит

Папа Римский Франциск возглавил Рождественскую мессу в базилике Святого Петра в Ватикане, которая в этот раз происходит с ограниченной аудиторией и другими мерами безопасности из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Праздничная служба началась на 2 часа раньше, чем обычно, в 19:30 по местному времени (20:30 по Киеву). Это сделано для того, чтобы закончить ее до начала комендантского часа в 22:00.

Ватикан также заявил, что папа Франциск, которому 84 года, не будет обращаться к толпе на площади Святого Петра на Рождество с благословением Urbi et Orbi с центрального балкона базилики.

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Ватикан (196) Папа Римский (439) Рождество (381) Франциск (181)


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папа не рыжий, по отрицалову, - он свое дело крепко знает.....
уважение папе....
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24.12.2020 23:33 Ответить
Христос рождається! Славімо його!

У Ватикані Папа Римський Франциск служить "пандемічну" Різдвяну месу - Цензор.НЕТ 9628
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24.12.2020 23:38 Ответить
Христос Рождвється! А наш главний начальнік молодець!)))
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24.12.2020 23:51 Ответить
"Пандемическая" Рождественская Месса. Додуматься же до такого уродства... Яхве бы тебя спалил на пепел Папа, будь он реальной личностью. Хотя чему удивляться. Церковь сгнила безнадежно.
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25.12.2020 00:09 Ответить
А *обращаться к толпе* как вам нравится?
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25.12.2020 06:35 Ответить
Бог реально - Дух.
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25.12.2020 06:36 Ответить
После его заявлений противоречащих библии, как бы после этой "пандемической" мессы суперчума не появилась.
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25.12.2020 11:16 Ответить
 
 