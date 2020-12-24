У Ватикані Папа Римський Франциск служить "пандемічну" Різдвяну месу

Папа Римський Франциск очолив Різдвяну месу в базиліці Святого Петра у Ватикані, яка цього разу відбувається з обмеженою аудиторією та іншими заходами безпеки через пандемію COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Святкова служба почалася на 2 години раніше, ніж зазвичай, о 19:30 за місцевим часом (20:30 за Києвом). Це зроблено для того, щоб закінчити її до початку комендантської години в 22:00.

Ватикан також заявив, що папа Франциск, якому 84 роки, не звертатиметься до натовпу на площі Святого Петра на Різдво з благословенням Urbi et Orbi з центрального балкона базиліки.

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