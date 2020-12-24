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У Ватикані Папа Римський Франциск служить "пандемічну" Різдвяну месу

У Ватикані Папа Римський Франциск служить

Папа Римський Франциск очолив Різдвяну месу в базиліці Святого Петра у Ватикані, яка цього разу відбувається з обмеженою аудиторією та іншими заходами безпеки через пандемію COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Святкова служба почалася на 2 години раніше, ніж зазвичай, о 19:30 за місцевим часом (20:30 за Києвом). Це зроблено для того, щоб закінчити її до початку комендантської години в 22:00.

Ватикан також заявив, що папа Франциск, якому 84 роки, не звертатиметься до натовпу на площі Святого Петра на Різдво з благословенням Urbi et Orbi з центрального балкона базиліки.

Дивіться також: Папа Римський Франциск вперше надягнув маску на публічному заході. ФОТО

Автор: 

Ватикан (148) Папа Римський (321) Різдво (262) Папа Франциск (196)


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папа не рыжий, по отрицалову, - он свое дело крепко знает.....
уважение папе....
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24.12.2020 23:33 Відповісти
Христос рождається! Славімо його!

У Ватикані Папа Римський Франциск служить "пандемічну" Різдвяну месу - Цензор.НЕТ 9628
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24.12.2020 23:38 Відповісти
Христос Рождвється! А наш главний начальнік молодець!)))
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24.12.2020 23:51 Відповісти
"Пандемическая" Рождественская Месса. Додуматься же до такого уродства... Яхве бы тебя спалил на пепел Папа, будь он реальной личностью. Хотя чему удивляться. Церковь сгнила безнадежно.
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25.12.2020 00:09 Відповісти
А *обращаться к толпе* как вам нравится?
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25.12.2020 06:35 Відповісти
Бог реально - Дух.
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25.12.2020 06:36 Відповісти
После его заявлений противоречащих библии, как бы после этой "пандемической" мессы суперчума не появилась.
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25.12.2020 11:16 Відповісти
 
 