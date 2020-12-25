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Мы должны говорить с Путиным тет-а-тет, - Зеленский

Мы должны говорить с Путиным тет-а-тет, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский должен вести прямой диалог с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом глава государства заявил в интервью изданию "Фокус.юа", информирует Цензор.НЕТ.

"Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается", - отметил Зеленский, отвечая на вопрос относительно контакта с Путиным. 

Отвечая на вопрос относительно того, почему глава государства не звонит Путину, он отметил: "Потому что нет предмета для разговора. Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться. К тому же, я считаю, что должен быть как диалог в нормандском формате, так и прямой диалог. Потому что есть вопросы, которые мы не ставим в нормандском формате - ни вопрос заложников в России или Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет", - отмечает Зеленский. 

При этом президент выразил увернность в том, что украинская сторона сделала многое из того, о чем договаривалась в рамках минского формата.

"Первое. Мы сделали, я считаю, многое из того, о чем договорились. Кроме обмена, мы открыли КПВВ "Счастье" и "Новотроицкое", больше строили дорог в Донецкой и Луганской областях. Чтобы та сторона видела, как мы относимся к нашей территории. Еще строили в Закарпатской области, где нам говорили, что венгры вкладывают деньги в Украину, а Украина в свою страну - нет. Я хотел показать, что мы делаем по-другому. Также дороги строились в Херсонской области. У нас была задача показать людям в Крыму, что здесь делается. Это геополитический шаг, связанный с инфраструктурой. И в асфальт мы ничего не закатывали", - говорит Зеленский.

"Как я и сказал на одном из брифингов, считаю, что мы из минских договоренностей просто так выйти не можем...Теперь, сидя в шпагате, надо что-то делать, становиться на ноги, иначе будешь продвигаться вперед очень медленно. Поэтому мы сказали, что с некоторыми моментами мы не согласны. И пропишем детальный план прекращения войны. Для этого предложили режим тишины и его соблюдение с конкретной даты, не обращая внимания на провокации. Считаю, что первый шаг сделан", - заявил глава государства. 

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"Далее - встречаются наши советники в нормандском формате, готовят встречу лидеров. Считаю, что никто не хочет заканчивать войну, кроме Украины. Нет, европейские партнеры тоже хотят. Только Россия не очень спешит, боевикам это невыгодно. Получается простая ситуация, из которой надо найти сложный выход", - добавил он.

При этом он также напомнил, что запланированная на декабрь встреча советников так и не состоялась.

"После того, как встреча пройдет, мы будем готовить план со всеми датами. Сложно, но движемся вперед. Это все план А", - заявил Зеленский.

Автор: 

агрессия (1704) Зеленский Владимир (20474) путин владимир (31311) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+98
Россия не очень спешит заканчивать войну. Мы должны говорить с Путиным тет-а-тет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8541
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25.12.2020 09:41
+82
ВОНО відморожене на всю дерев"яну голову. Зазирни ще раз ***** вглаз.Россия не очень спешит заканчивать войну. Мы должны говорить с Путиным тет-а-тет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3623
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25.12.2020 09:41
+67
Він так нічого і не зрозумів. Клініка.
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25.12.2020 09:41
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Страница 5 из 5
100% ідіот.
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25.12.2020 20:45 Ответить
Зе всё сказал совершенно верно.
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25.12.2020 21:03 Ответить
смешно
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25.12.2020 21:52 Ответить
"Мы должны говорить с Путиным тет-а-тет.

Потому что Деркач где-то рядом"- Зеленский.
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25.12.2020 21:59 Ответить
Вова,а папа,мама,Лена,дети,пока будет тет-а-тет...?Пусть летят на Ростов?
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25.12.2020 22:05 Ответить
з ним нема про шо балакати. це терорист. нехай з ним санкцii сша розмовляють
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25.12.2020 22:32 Ответить
Намекает на Оман2. Он не туп, он предатель
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25.12.2020 23:04 Ответить
Не могу дочитать до конца-тошнит!
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25.12.2020 23:29 Ответить
Ми повинні говорити з Путіним тет-а-тет, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6228
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26.12.2020 00:22 Ответить
Дуже шкода,що наше керівництво досі не розуміє,що говорити з Путіним тет-а-тет не можна.
Бо не можна вірити жодному його слову.
Справа Навального- яскравий доказ.
З Кремлем слід говорити виключно через міжнародні формати єдиною мовою-мовою жорстких санкцій, все !
Але ж Зелений ідіот цього не розуміє , так як йому це не дано !!
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26.12.2020 00:50 Ответить
Тыпил, это - пол беды.
Тыпил и предатель, это - полная беда.
Тыпил и предатель Президентом, это ВООБЩЕ ПИПЕЦ!!!
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26.12.2020 00:59 Ответить
... а что Вы так осторожно..Тыпил...Тыпил..??? . Да падаль она зелёная... То что Зеленский отъявленная мразь... Вы стесняетесь сказать?
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26.12.2020 10:37 Ответить
Лучше пошли его в зад!
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26.12.2020 01:04 Ответить
Ну да , согласен ,все логично,лизать жо*у х*йлу на людях просто неприлично!
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26.12.2020 01:16 Ответить
зЕ*анько.
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26.12.2020 01:28 Ответить
Ми повинні говорити з Путіним тет-а-тет, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2093
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26.12.2020 03:34 Ответить
Блазень здатний тільки плазувати перед клятим , кремлівським фашистом , а не захищати краіну !
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26.12.2020 07:20 Ответить
стыд, а не президент!
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26.12.2020 06:00 Ответить
рыгать хочется от Зеленского!
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26.12.2020 06:00 Ответить
Знову добрі очі?
! Знову хоче с торгувати Україну Путіну.
Це зелене непорозуміння ще не второпало, що Хану потрібно ліквідувати назавжди Україну, що ніякого ВІЧ-НА-ВІЧ розмови ніколи не буде, а за стіною сидітиме майор ФСБ, який все записуватиме для подальшого шантажування блазня,
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26.12.2020 07:18 Ответить
Тет-а-тет ты будешь для него на корпоративах выступать. Приватный танец, так сказать. Какой херни ты способен нагородить, не сможет ни один психиатр спрогнозировать. Наше бубочка, как и майор фсб Трампов, спешит по максимуму выполнить задания кремля до инаугурации Байдена. А потом - фсьо... Чемодан, вокзал, Ростов. Вова, тебя вся Украина провожать выйдет! Пинками...
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26.12.2020 09:53 Ответить
Так ,саме так.
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26.12.2020 11:31 Ответить
Ми повинні говорити з Путіним тет-а-тет, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5542
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26.12.2020 10:04 Ответить
Тет-а-тет нельзя. Бывалый Путлер загипнотизирует труса Зелепуцкого как удав кролика...
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26.12.2020 11:44 Ответить
ХЙЛО С ОЧКОМ !!!??? ЧТО ЗА ТЕТ А ТЕТ !?)
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26.12.2020 11:53 Ответить
"Мы должны говорить с Путиным тет-а-тет... я вижу в его глазах желание поцеловать меня в пупок....
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27.12.2020 17:35 Ответить
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