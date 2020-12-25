Мы должны говорить с Путиным тет-а-тет, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский должен вести прямой диалог с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом глава государства заявил в интервью изданию "Фокус.юа", информирует Цензор.НЕТ.

"Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается", - отметил Зеленский, отвечая на вопрос относительно контакта с Путиным.

Отвечая на вопрос относительно того, почему глава государства не звонит Путину, он отметил: "Потому что нет предмета для разговора. Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться. К тому же, я считаю, что должен быть как диалог в нормандском формате, так и прямой диалог. Потому что есть вопросы, которые мы не ставим в нормандском формате - ни вопрос заложников в России или Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет", - отмечает Зеленский.

При этом президент выразил увернность в том, что украинская сторона сделала многое из того, о чем договаривалась в рамках минского формата.

"Первое. Мы сделали, я считаю, многое из того, о чем договорились. Кроме обмена, мы открыли КПВВ "Счастье" и "Новотроицкое", больше строили дорог в Донецкой и Луганской областях. Чтобы та сторона видела, как мы относимся к нашей территории. Еще строили в Закарпатской области, где нам говорили, что венгры вкладывают деньги в Украину, а Украина в свою страну - нет. Я хотел показать, что мы делаем по-другому. Также дороги строились в Херсонской области. У нас была задача показать людям в Крыму, что здесь делается. Это геополитический шаг, связанный с инфраструктурой. И в асфальт мы ничего не закатывали", - говорит Зеленский.

"Как я и сказал на одном из брифингов, считаю, что мы из минских договоренностей просто так выйти не можем...Теперь, сидя в шпагате, надо что-то делать, становиться на ноги, иначе будешь продвигаться вперед очень медленно. Поэтому мы сказали, что с некоторыми моментами мы не согласны. И пропишем детальный план прекращения войны. Для этого предложили режим тишины и его соблюдение с конкретной даты, не обращая внимания на провокации. Считаю, что первый шаг сделан", - заявил глава государства.

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"Далее - встречаются наши советники в нормандском формате, готовят встречу лидеров. Считаю, что никто не хочет заканчивать войну, кроме Украины. Нет, европейские партнеры тоже хотят. Только Россия не очень спешит, боевикам это невыгодно. Получается простая ситуация, из которой надо найти сложный выход", - добавил он.

При этом он также напомнил, что запланированная на декабрь встреча советников так и не состоялась.

"После того, как встреча пройдет, мы будем готовить план со всеми датами. Сложно, но движемся вперед. Это все план А", - заявил Зеленский.